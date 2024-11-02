Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 2 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
▫️ Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29100 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей, 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Во Владимирской области полиция совместно с военной контрразведкой накрыла банду прямо в пункте отбора на военную службу.
По данным следствия, трое “оборотней” из военкомата снимали деньги прямо с карточек бойцов. Много ума для этого было не нужно – только запредельная наглость и чувство безнаказанности.
“Оформлявшие документы сотрудники пункта отбора присваивали сим-карту, которую должны были выдать контрактнику вместе с привязанной к её номеру банковской картой. Таким образом, они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты. Сейчас подтверждено уже пять криминальных эпизодов с общим ущербом более 11 млн рублей”, – говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.”https://cont.ws/@Hook/2912959..
п.с. вот что с ними делать -отдать их в руки обобранных и всё
Верховная рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране до 7 февраля 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента.
Внёс документ на рассмотрение парламента секретарь СНБО Александр Литвиненко, сославшись на предложение генерала Сырского продлить мобилизацию.
Также он рассказал, что всего в ВСУ был призван один миллион 50 тысяч граждан, а планируется ещё призвать более 160 тысяч человек, что обеспечит укомплектование воинских частей до 85%. А где взять 160 тысяч.
Предложения Сырского:
1.Во-первых, перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. При том, что в военных госпиталях катастрофически не хватает медицинского персонала, не говоря уже о гражданских больницах.
2.Во-вторых, Сырский отдал приказ перевести в пехоту и технический состав военной авиации.
3.В-третьих, все тыловые структуры ВСУ, включая ТЦК, получили предписание перевести 20% личного состава в боевые бригады. Это же касается и полиции. Что касается людоловов ТЦК – теперь им предстоит ловить друг друга.https://cont.ws/@sipkin2003/2912605..
п.с. так что ?-до последнего украинца все-таки