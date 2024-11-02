Кто-то считает его гением, а кто-то сумасшедшим. Для кого-то он герой, для кого-то злодей. Святой, слуга дьявола, антихрист,спаситель России, разрушитель России. Каких только оценок ни удостаивался этот человек!.. Споры о нём не утихают и спустя сто лет после его смерти! Речь в нашей программе сегодня пойдёт о Владимире Ильиче Ленине!

Фильм "Настоящий Ленин: Человек, который сломал лёд"

Студия "Думай Сам/ Думай Сейчас"

Продолжение фильма "Настоящий Сталин" • Настоящий Сталин/Real Stalin/Verdader…

Фильм создан на народные средства

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Черносотенников, Либералова, Обывателев, Заговориков, Инстаграмова.

Ленин родился всего через 9 лет после того, как в России было отменено крепостное право. Поражение в Крымской войне выявило серьезное отставание Российской империи от сильнейших держав того времени и подстегнуло давно назревшие реформы.

Но «освобождение» крестьян в 1861 году не сделало их жизнь легче. Оно лишь сменило одну форму закабаления на другую.На бывших крепостных еще почти полвека лежала тяжёлая ноша выкупных платежей, платили они и большие подати. Лучшая земля по-прежнему оставалась у помещиков.

Голод был регулярным. Его главные причины – малоземелье большей части крестьянства и отсталость применявшихся сельскохозяйственных технологий.От голода порой страдали десятки губерний одновременно.

Россия была и лидером по распространенности инфекционных заболеваний в Европе. Большинство подданных Российской империи проживали в неблагоприятных санитарных условиях, а представления о гигиене у многих из них были самые смутные.Дизентерия, эпидемии тифа и холеры выкашивали жителей России миллионами. Ситуация часто усугублялась низкой доступностью медицинской помощи, темнотой народных масс, а иногда и недоверием к врачам.

По данным книги Николая Рубакина «Россия в цифрах», опубликованной в 1912 году, средняя продолжительность жизни в стране не превышала тридцати трёх лет. На европейском континенте в то же самое время доживали в среднем до 49 лет.Российской империи принадлежал и европейский рекорд детской смертности. Нелегко тогда приходилось большинству рядовых тружеников Европы. Однако тот факт, что продолжительность жизни в нашей стране была почти в полтора раза меньше среднеевропейской, о многом говорит…

Комментарий редакции

Основные тезисы фильма о Ленине:

1. Многообразие мнений о Ленине — его считают гением, героем, злодеем и даже антихристом.

2. Социально-экономическая ситуация в Российской империи — тяжелое положение крестьян, отсталость в образовании, высокая детская смертность, и поражения в войнах подорвали доверие к монархии.

3. Влияние семьи и окружения — отец Ленина был прогрессивным педагогом, против насилия, что повлияло на мировоззрение Ленина. Его старший брат Александр также сыграл большую роль, был казнен за покушение на царя, что утвердило Ленина в его революционных убеждениях.

4. Революционные идеи и марксизм — Ленин принял теории Маркса, сделав акцент на классовой борьбе и роли пролетариата.

5. Стремление к социалистическому обществу — Ленин верил в необходимость общественной собственности и диктатуры пролетариата для построения социализма.

6. Организация и дисциплина — Ленин считал, что партия должна быть дисциплинированной и боевой, чтобы вести рабочий класс.

7. Октябрьская революция и Гражданская война — большевики захватили власть, установив советскую власть и создав СССР, несмотря на сопротивление белогвардейцев и иностранных интервентов.

8. Социальные реформы — при Ленине были введены права рабочих, ликвидировано сословное неравенство, увеличены возможности для образования и медицинского обслуживания.

9. Религиозный вопрос — Ленин и большевики провозгласили атеизм, но наказывали только тех, кто боролся с советской властью, не ущемляя верующих в правах.

10. Критика насилия и репрессий — Ленин оправдывал насилие в революции как ответ на насилие угнетателей, утверждая, что борьба за новое общество неизбежно жестока.

11. Мировое влияние СССР — СССР оказал влияние на другие страны, вдохновив антиколониальные движения и улучшение условий для рабочих в капиталистических странах.

12. Наследие Ленина — его идеи и победы остаются актуальными, а опыт строительства социалистического государства представляет ценность для будущих поколений.

Вывод: Фильм демонстрирует Ленина как сложную и противоречивую личность, вождя, который был готов на радикальные изменения ради улучшения жизни трудящихся. Его наследие рассматривается как вклад в мировой антикапиталистический опыт, а достижения СССР под его руководством подчеркиваются как пример альтернативного пути развития.