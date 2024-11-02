Какую роль в судьбе Лермонтова сыграла дуэль Пушкина с Дантесом? С чего начались проблемы поэта с властью? За что его лишили службы в гвардии, и какое стихотворение вернуло Лермонтову лояльное отношение императора Николая Первого? Что связывает поэта с дочерью русского полководца Михаила Кутузова? Почему соперник Лермонтова выбрал для дуэли именно огнестрельное оружие?

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Комментарий редакции

Тезисы лекции о Лермонтове и его личности:

1. Влияние Пушкина: Лермонтов был глубоко потрясен смертью Пушкина и написал стихотворение «Смерть поэта», где выразил протест против светских предрассудков и отомстил за Пушкина словами. Это стихотворение стало причиной его ареста и отправки на Кавказ.

2. Сложные отношения с властью: Лермонтов критиковал высший свет и порой открыто выражал свои мысли о несправедливости и лицемерии общества. За это он постоянно подвергался наказаниям со стороны императора Николая I и был сослан на Кавказ, хотя бабушка Лермонтова пыталась ходатайствовать за него.

3. Отношения с семьей: Воспитывался бабушкой, которая стремилась отдалить его от отца, что повлияло на формирование его характера. Бабушка была для него источником как поддержки, так и давления.

4. Военная карьера и Кавказ: На Кавказе Лермонтов участвовал в сражениях и проявил себя как храбрый офицер, что нашло отражение в его творчестве. Эти впечатления легли в основу его поэм и романов, включая «Герой нашего времени».

5. Трагическая судьба: Лермонтов был независимым и язвительным человеком, что привело к дуэлям. На дуэли с Мартыновым в 1841 году он был убит, что стало трагическим концом его яркой, но короткой жизни.

6. Независимость и непримиримость: Лермонтов обладал независимым характером, не поддавался давлению, презирал смерть и бросал вызов высшему свету и государственным нормам.

7. Влияние на литературу: Его творчество, особенно «Герой нашего времени», изменило литературу, став образцом русского романа и вдохновляя последующие поколения писателей.

Вывод: Михаил Лермонтов воплощал в себе образ независимого и непримиримого поэта и офицера. Он был человеком, который до конца следовал своим убеждениям, не поддавался социальным и государственным нормам, и нашел свой путь в искусстве, отражая дух и вызовы своего времени.