Их бизнес – война. Как западные корпорации обогащаются на СВО // Олег Комолов. Простые числа
Объём полученной Украиной международной помощи составил около 260 млрд долл. Из них поставки вооружений – 114 млрд долл. Эти деньги работают преимущественно на промышленность стран НАТО, стимулируя производство новых вооружений. На этом фоне совокупная капитализация 50-ти крупнейших западных корпораций ВПК превысила 1 трлн долларов.
Топ-50 публичных военно-промышленных корпораций Запада:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ME4jp6cOYF2c-843M_nWJrlDp8EUXWEduxsa3_2Fomw
Ролики по теме:
Экономический смысл СВО https://youtu.be/6d0wcyXpNyQ
О причинах СВО без шелухи https://youtu.be/lgpQ0LWxO10
Зачем России нужна Украина? https://youtu.be/FsrOBGCZ2TE
Кому достанется Украина? https://youtu.be/xejyt3TeJEQ
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции:
1. Международная помощь Украине:
- Общий объём помощи составил около 400 млрд долларов
- 265 млрд было фактически получено
- 40% помощи – финансовая (кредиты и гранты)
- Крупнейшие поставщики военной помощи: США (56 млрд), Германия (10,5 млрд), Великобритания (9,5 млрд)
2. Рост военно-промышленных корпораций:
- Капитализация крупнейших военных компаний выросла с 693 млрд до 1 трлн долларов
- Рост в 3 раза быстрее, чем у других секторов экономики
- Лидеры роста: Lockheed Martin (+61%), Raytheon (+34%), General Dynamics (+49%)
- Немецкая Rheinmetall увеличила капитализацию в 6 раз
3. Экспорт вооружений США:
- В 2023 году вырос на 16% до рекордных 238 млрд долларов
- США контролируют 40% мирового рынка вооружений
- Основные покупатели: Польша, Германия, Чехия, Южная Корея
4. Прогнозы развития ВПК:
- К 2027 году компании планируют нарастить выручку на треть
- Расходы стран НАТО на вооружение выросли до 500 млрд долларов
- Планируется дальнейшее увеличение военных расходов выше 2% ВВП
Вывод:
Военный конфликт на Украине стал катализатором беспрецедентного роста военно-промышленного комплекса западных стран. Под предлогом помощи Украине происходит масштабное перевооружение стран НАТО, утилизация устаревшей техники и модернизация производственных мощностей. Военные корпорации показывают рекордный рост прибыли и капитализации, значительно опережающий остальные сектора экономики. При этом значительная часть помощи Украине предоставляется в виде кредитов, что создает долговую нагрузку на страну. Конфликт становится выгодным бизнесом для военно-промышленных корпораций, которые планируют дальнейший рост на фоне увеличения военных расходов стран НАТО.
Нам бы со своими разобраться:
“”Ъ”: “Утром в четверг сотрудники управления «П» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы провели серию обысков в квартирах и на рабочих местах бывших и действующих чиновников Минэнерго. По их результатам были задержаны Сергей Мочальников (замминистра энергетики с 2022 года) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998-2004 и 2008-2021 гг.) Господину Яновскому и оказавшимся с ним в одном деле заместителям директора ГУРШ Наталье Коневой и Асельдиру Раджабову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет заключения), а господину Мочальникову — менее тяжкое “https://cont.ws/@mgb96/2909125
ОПГ, кстати, НЕ РУССКАЯ.
Сергей Викторович Мочальников родился 3.06.1975 в интернациональной семье в посёлке Нефтегорск Куйбышевской/Самарской области. Курирует угольную отрасль нашей страны, все вопросы экспорта. “Судя по базам, Мочальников живёт в необычном одинцовском поселке Довиль, выстроенном во фламандском нарядном стиле. Гуляя по его переулкам, легко представить себя в Амстердаме или Брюгге. Таунхаусы здесь могут стоить миллиарды рублей. Самый дорогой обойдётся в 2,9 миллиарда, самый дешёвый — 110 млн. Если верить спутниковым снимкам, Мочальников пользует средний по размеру дом”, – сообщает Life.ru.
п.с.есть такие дома -в млрд руб??? Молодец РЫЖИЙ -своим ФСЁ.Не отберут ведь дома?уверена ,как и дворец в ГРЯЗИ..