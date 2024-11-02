Объём полученной Украиной международной помощи составил около 260 млрд долл. Из них поставки вооружений – 114 млрд долл. Эти деньги работают преимущественно на промышленность стран НАТО, стимулируя производство новых вооружений. На этом фоне совокупная капитализация 50-ти крупнейших западных корпораций ВПК превысила 1 трлн долларов.Топ-50 публичных военно-промышленных корпораций Запада:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ME4jp6cOYF2c-843M_nWJrlDp8EUXWEduxsa3_2Fomw

Ролики по теме:

Экономический смысл СВО https://youtu.be/6d0wcyXpNyQ

О причинах СВО без шелухи https://youtu.be/lgpQ0LWxO10

Зачем России нужна Украина? https://youtu.be/FsrOBGCZ2TE

Кому достанется Украина? https://youtu.be/xejyt3TeJEQ

Канал Равенство.Медиа: https://t.me/ravenstvomedia

Наша группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Наш канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка

Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Поддержать редакцию можно здесь:

Boosty: https://boosty.to/primenumbers

Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)

Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join

Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers

Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Международная помощь Украине:

- Общий объём помощи составил около 400 млрд долларов

- 265 млрд было фактически получено

- 40% помощи – финансовая (кредиты и гранты)

- Крупнейшие поставщики военной помощи: США (56 млрд), Германия (10,5 млрд), Великобритания (9,5 млрд)

2. Рост военно-промышленных корпораций:

- Капитализация крупнейших военных компаний выросла с 693 млрд до 1 трлн долларов

- Рост в 3 раза быстрее, чем у других секторов экономики

- Лидеры роста: Lockheed Martin (+61%), Raytheon (+34%), General Dynamics (+49%)

- Немецкая Rheinmetall увеличила капитализацию в 6 раз

3. Экспорт вооружений США:

- В 2023 году вырос на 16% до рекордных 238 млрд долларов

- США контролируют 40% мирового рынка вооружений

- Основные покупатели: Польша, Германия, Чехия, Южная Корея

4. Прогнозы развития ВПК:

- К 2027 году компании планируют нарастить выручку на треть

- Расходы стран НАТО на вооружение выросли до 500 млрд долларов

- Планируется дальнейшее увеличение военных расходов выше 2% ВВП

Вывод:

Военный конфликт на Украине стал катализатором беспрецедентного роста военно-промышленного комплекса западных стран. Под предлогом помощи Украине происходит масштабное перевооружение стран НАТО, утилизация устаревшей техники и модернизация производственных мощностей. Военные корпорации показывают рекордный рост прибыли и капитализации, значительно опережающий остальные сектора экономики. При этом значительная часть помощи Украине предоставляется в виде кредитов, что создает долговую нагрузку на страну. Конфликт становится выгодным бизнесом для военно-промышленных корпораций, которые планируют дальнейший рост на фоне увеличения военных расходов стран НАТО.