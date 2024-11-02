Байкальская симфония. Документальный фильм (1991)
Велик и необъятен Сибирский край, прекрасна жемчужина Сибири – озеро Байкал. Склоны гор, поросшие лесом, скалы, отражающиеся в прозрачной воде, загадочные ущелья и гордые утесы придают особую привлекательность этим местам.
О путешествии по Байкалу американского композитора Пола Уинтера и русского писателя Валентина Распутина повествует этот фильм.
Иркутсктелефильм 1991
Автор сценария – Татьяна Хомутова
Режиссер – Тамара Чиркова
Оператор – Владимир Ронгайнен
#БайкальскаяСимфония #байкал #сибирь
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