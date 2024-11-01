Комментарий редакции

Бусти https://boosty.to/historipi

Основные тезисы лекции:

1. Дрожжи в современном виде появились в конце 19 века:

– В 1881 году Эмиль Христиан Хансен выделил чистую культуру дрожжей

– В 1883 году впервые использовал её для производства пива

2. До этого использовались закваски:

– В состав входили разные микроорганизмы

– Содержали молочнокислые бактерии и дикие дрожжи

– Пиво имело другой вкус, цвет и было более полезным

3. Изменение хлебопечения:

– В начале 20 века пивные дрожжи начали использовать в хлебопечении

– Дрожжи выполняют функцию биологического разрыхлителя

– Выделяют углекислый газ и этиловый спирт

4. Особенности современной муки:

– Современная белая мука отбелена химикатами

– Натуральная неотбеленная мука способна к естественному брожению

– При замачивании натуральной муки тесто поднимается само, без дрожжей

5. Изменение в приготовлении блинов:

– Традиционные русские блины были толстыми (около 2 см)

– Из-за изменения качества муки произошла подмена понятий

– Современные тонкие блинчики появились как альтернатива

Вывод:

Лекция раскрывает историческое изменение технологий хлебопечения и пивоварения, связанное с индустриализацией производства в конце 19 – начале 20 века. Основная проблема заключается в том, что современная промышленная обработка муки лишила её естественных свойств к ферментации, что привело к необходимости использования искусственных добавок (дрожжей). Это не только изменило технологию производства, но и повлияло на качество, вкус и полезные свойства конечных продуктов. Автор подчеркивает, что современная белая мука с дрожжами менее полезна для организма, чем традиционные продукты из натуральной муки.