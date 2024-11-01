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Жуткая тайна Дрожжей или почему перестали печь Блины

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Дрожжи в современном виде появились в конце 19 века:
   – В 1881 году Эмиль Христиан Хансен выделил чистую культуру дрожжей
   – В 1883 году впервые использовал её для производства пива

2. До этого использовались закваски:
   – В состав входили разные микроорганизмы
   – Содержали молочнокислые бактерии и дикие дрожжи
   – Пиво имело другой вкус, цвет и было более полезным

3. Изменение хлебопечения:
   – В начале 20 века пивные дрожжи начали использовать в хлебопечении
   – Дрожжи выполняют функцию биологического разрыхлителя
   – Выделяют углекислый газ и этиловый спирт

4. Особенности современной муки:
   – Современная белая мука отбелена химикатами
   – Натуральная неотбеленная мука способна к естественному брожению
   – При замачивании натуральной муки тесто поднимается само, без дрожжей

5. Изменение в приготовлении блинов:
   – Традиционные русские блины были толстыми (около 2 см)
   – Из-за изменения качества муки произошла подмена понятий
   – Современные тонкие блинчики появились как альтернатива

Вывод:
Лекция раскрывает историческое изменение технологий хлебопечения и пивоварения, связанное с индустриализацией производства в конце 19 – начале 20 века. Основная проблема заключается в том, что современная промышленная обработка муки лишила её естественных свойств к ферментации, что привело к необходимости использования искусственных добавок (дрожжей). Это не только изменило технологию производства, но и повлияло на качество, вкус и полезные свойства конечных продуктов. Автор подчеркивает, что современная белая мука с дрожжами менее полезна для организма, чем традиционные продукты из натуральной муки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I4XfJ5PJb6k
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19092 17510
    Руса 6 мин. назад

      Правильно говорит автор. Каждый год делаю домашнее вино из смородины без всяких дрожжей. Хлеб в магазине и батоны не покупаю.

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