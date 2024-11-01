Жуткая тайна Дрожжей или почему перестали печь Блины
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Дрожжи в современном виде появились в конце 19 века:
– В 1881 году Эмиль Христиан Хансен выделил чистую культуру дрожжей
– В 1883 году впервые использовал её для производства пива
2. До этого использовались закваски:
– В состав входили разные микроорганизмы
– Содержали молочнокислые бактерии и дикие дрожжи
– Пиво имело другой вкус, цвет и было более полезным
3. Изменение хлебопечения:
– В начале 20 века пивные дрожжи начали использовать в хлебопечении
– Дрожжи выполняют функцию биологического разрыхлителя
– Выделяют углекислый газ и этиловый спирт
4. Особенности современной муки:
– Современная белая мука отбелена химикатами
– Натуральная неотбеленная мука способна к естественному брожению
– При замачивании натуральной муки тесто поднимается само, без дрожжей
5. Изменение в приготовлении блинов:
– Традиционные русские блины были толстыми (около 2 см)
– Из-за изменения качества муки произошла подмена понятий
– Современные тонкие блинчики появились как альтернатива
Вывод:
Лекция раскрывает историческое изменение технологий хлебопечения и пивоварения, связанное с индустриализацией производства в конце 19 – начале 20 века. Основная проблема заключается в том, что современная промышленная обработка муки лишила её естественных свойств к ферментации, что привело к необходимости использования искусственных добавок (дрожжей). Это не только изменило технологию производства, но и повлияло на качество, вкус и полезные свойства конечных продуктов. Автор подчеркивает, что современная белая мука с дрожжами менее полезна для организма, чем традиционные продукты из натуральной муки.
Правильно говорит автор. Каждый год делаю домашнее вино из смородины без всяких дрожжей. Хлеб в магазине и батоны не покупаю.