Какова судьба смелых студентов Высшей политической школы, выступивших против названия своего учебного заведения именем философа Ильина? Не знаю! В интернете ничего не нашёл. Судя по всему, молодёжь попросту «нагнули». Написано, что ректор РГГУ, подразделением которого является ВПШ, после скандала уже другой, а вот директор Высшей по-прежнему Александр Дугин. Имя школа носит прежнее - Ивана Ильина. Напомню, что этот научно-методический центр создан в 2023 году. Цель учебного центра — разработка и реализация нового подхода в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности. Больше того, подразделение занимается профессиональной подготовкой будущих проректоров по воспитательной работе вузов Минобрнауки.

Студентов-бунтарей среди известных людей активно поддержал депутат Государственной Думы Денис Парфёнов. Никто не привёл научных фактов неправоты этого депутата. Но вскоре появился секс-ролик с Парфёновым и одной дамой… Дальше публично намекнули: «Пока Парфенов и его верная помощница Дарья Багина активно поддерживают кампанию против школы имени Ильина, мы можем лишь предполагать, что у него на уме». А мне на ум тут же пришёл аналогичный секс-ролик якобы с Генеральным прокурором (!) Юрием Скуратовым. Подлинности его никто не доказал, но в 1999 году Скуратова уволили. Слишком много влиятельных, известных всей стране лиц обвинил прокурор в коррупции, мошенничестве и отмывании денег… Скуратова сняли, а подлецы продолжили своё подлое дело. Разве не так?

Да что там отдельный честный человек, целую страну можно раздербанить только одной пробиркой! Где процветавший Ирак? Феномен "пробирки Пауэлла" давно стал рабочей схемой в информационной войне, которая несёт конкретные материальные разрушения.

В нашем случае роль «пробирки» исполнил Александр Дюков — российский историк и публицист. (На фото слева). Среди научных интересов этого «историка» репрессивная деятельность советских властей в Прибалтике и на Западной Украине, политизация истории. Работы Дюкова переведены на английский, эстонский, венгерский, польский и литовский языки.

Дюков по случаю заварушки в ВПШ, как писали его единомышленники в разгар дискуссии, купил тома Ивана Ильина за период начала шествия фашизма и «доказал», что претензий к этому философу быть не может. Оставим «чистоту патриотизма» философа Ильина на совести Дюкова и других антисоветчиков, ссылающихся на него. Процитируем один подлинник «И. А. Ильинъ. «НАШИ ЗАДАЧИ» (СТАТЬИ 1948-1954 г.г.). Томъ I-й. (Парижъ: Изданіе Русскаго Обще-Воинскаго Союза, 1956). «ИДЕЯ РАНГА». Даже орфография подлинника:

«Современное человѣчество утратило чувство вѣрнаго ранга. Поэтому оно перестало вѣрить въ идею ранга вообще, поколебало ее, расшатало и попыталось погасить ее совсѣмъ: объявить всякій рангъ мнимымъ, произвольнымъ, незаслуживающимъ ни признанія, ни уваженія... Такъ обстоитъ во всѣхъ вопросахъ ранга: въ политикѣ, въ искусствѣ, въ наукѣ, въ религіи и церкви — вездѣ. И въ этомъ состоитъ самая сущность революціи — въ сознательномъ, вызывающемъ попраніи всякаго ранга, въ осмѣяніи самой идеи ранга; а все остальное является естественнымъ и неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого. На этомъ сокрушилась тридцать лѣтъ тому назадъ наша Россія». Последнее предложение выделено мной не случайно.

Вот, оказывается, на чём «сокрушилась» Россия всего за тридцать тогдашних лет! Это по мнению философа, которого «патриоты» недавно выкопали из европейской могилы и привезли в РФ. С ним на смену проекта «Москва – Третий Рим» на Русь сволокли идею «консервативной Державы».

Русский Общевоинский Союз был боевым источником террористических актов в Советской Республике, большевиков уничтожали безжалостно. Среди руководителей этой организации самым активным сторонником террористической деятельности был генерал Кутепов. Целями терактов были все областные комитеты ВКП(б), губернские комитеты ВКП(б), партийные школы, войска и органы ОГПУ. Но чекисты действовали эффективно. Генерал Кутепов вышел однажды из парижской квартиры и… навсегда исчез. Аналогичная судьба постигла и других лидеров РОВС. Но обратите внимание на дату публикации «Идеи ранга» от издателя РОВС. 1956 год, Ильин уже два года в могиле, а Советский Союз во главе с партией большевиков победил в Великой Отечественной войне, ещё в 1948 году объём промышленного производства в СССР достиг довоенного уровня. Больше того, и вообще фантастика, как и всё остальное: в 1955 году СССР восстановил довоенную численность населения! А КОНТРА ещё на что-то надеялась! И не напрасно…

В 1991 году на Русь вернулся флаг Белой армии. В идеологию пришёл целый сонм антисоветчиков. Ещё раз о цели (по оглашению!) ВПШ имени Ильина: новый подход в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленный на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Достаточно привести несколько деталей подлинной истории Руси, чтобы убедиться в злонамеренности философа, имя которого носит ВПШ. Чуждые Руси Романовы всерьёз напоролись на исконные цивилизационные ценности Русской Цивилизации только в сороковые годы девятнадцатого века. Правительство Николая I обнаружило, что народ живёт по каким-то иным, отличным от установленных самодержавием правилам. Оказалось, что отслужившим рекрутам община отказывает в наследстве. До отмены крепостного права было Министерство государственных имуществ. (Крепостной – тоже имущество!) Специальная Комиссия этого ведомства с 1846 по 1847 год работала в 47 губерниях Империи. И оказалось, что везде претендовать на наследственный надел может только тот, кто сюда вкладывал труд.

То же выявилось и в промышленной среде. Сразу скажу, что открыл тщательно скрываемый пласт подлинной истории Руси доктор исторических наук Александр Пыжиков. В его книге «Грани русского раскола» только ссылок на архивные материалы, подлинники едва не две тысячи. К при меру, Михаил Рябушинский был обычным мелким розничным торговцем. Но буквально через три года у Рябушинских появилась крупная фабрика с новейшим по тем временам оборудованием, что позволило им подняться на вершины предпринимательства Москвы. Оказалось, что семья породнилась со староверами, Михаил ушёл из православия РПЦ в так называемый «раскол». Поскольку он уже доказал предприимчивость, община вложилась деньгами и дело пошло! Цитирую А. Пыжикова: «Общинный характер собственности отчетливо просматривается в завещаниях староверов. Независимо от занимаемого положения раскольники с легкостью отдавали имеющуюся у них собственность и капиталы в распоряжение общин, а не законным с точки зрения правительства наследникам. Например, богатый купец Ф. Рахманов один миллион рублей отписал монастырю в Белокринице и на помощь бедным, другая же часть его капитала оказалась в распоряжении купца-единоверца К.Т. Солдатенкова, предусмотрительно введенного в число душеприказчиков, положив начало его богатству; в результате деньги продолжали работать под прежним контролем. …В Петербурге по духовному завещанию купца Долгова принадлежащие ему дома передавались Выголексинскому общежительству. Власти и здесь вмешались в ситуацию, обеспечив передачу имущества умершего его юридическим наследникам; буква закона была соблюдена: все досталось законной наследнице – купчихе Голашевской. Однако вскоре выяснилось, что она является владелицей лишь номинально, реальный же собственник – все та же Выголексинская община, на нужды которой и идут доходы этой купчихи».

«О том, что дело обстояло именно таким образом, косвенно свидетельствуют собираемые властями данные о действующих мануфактурах. В этих материалах обращает на себя внимание формулировка: фабрика «заведена собственным капиталом без получения от казны впомощения»; в просмотренном нами перечне, включающем более сотни предприятий московского региона, она встречается практически в 80% записей».

Интересно сравнить кредитование, даже нынешнее с тем, что было:

«Подобные источники финансирования крестьянско-купеческого капитализма были распространены повсеместно. О них дают представление записки Д.П. Шелехова, который в дореформенные годы путешествовал по старообрядческому Владимирскому краю. В одной сельской местности, в 16 верстах от г. Гороховца, Шелехов столкнулся с «русскими Ротшильдами», банкирами здешних мест. Братья Большаковы располагали капиталом в несколько сот тысяч рублей, ссужая их промышленникам и торговцам прямо на месте их работы. Передача купцам и крестьянам денег – порой немалых – происходила без оформления какой-либо документации: на веру, по совести. Летом оба брата выезжали в Саратовскую, Астраханскую губернии для размещения там займов. Удивление автора записок не знало границ, когда при нем какому-то мужику в тулупе выдали 5 тысяч рублей с устным условием возврата денег через полгода. Опасения в вероятном обмане, высказанные им как разумным человеком, были отвергнуты. По утверждению кредиторов, такого не могло произойти, поскольку все не только хорошо знакомы, но и дорожат взаимными отношениями. К тому же о делах друг друга каждый неплохо осведомлен, и обмануть здесь удастся лишь один раз, после чего уже и «глаз не показывай и не живи на свете, покинь здешнюю сторону и весь свой привычный промысел». Д.П. Шелехов заключает: «Вот вам русская биржа и маклерство! Господа писатели о финансах и кредите! В совести ищите основание кредита, доверия, народной совестью и честыо поднимайте доверие и кредит, о которых так много нынче говорят и пишут ученые по уму, но без участия сердца и опыта».

Ссуды были беспроцетные. И вот вам про «чувство ранга», о котором ратовал Иван Ильин. Выяснилось, что рабочие на мануфактурах какие-то странные. На одной ноге с хозяином, советы дают, иногда не соглашаются. Чернь ставит себя на одну ногу с хозяином! Митрополит Филарет «стучал» монарху: за частной собственностью кроется общественная! «Сообразно ли с политикою монархической усиливать сие демократическое направление?» – вопрошал митрополит. Собственность, принадлежащая не конкретным людям, а общине, управляемой через механизм выборов наставников и попечителей, не могла быть частной. Так что не случайно с реваншем «контры» в 1994 году Филарет был прославлен РПЦ в лике святых.

Самым крутым европейским учёным-экспертом той поры был прусский чиновник, экономист барон Август фон Гакстгаузен. Исследователем России и Кавказа барон прослыл после поездки к нам по приглашению императора. После путешествия по России Гакстгаузен честно открыл властям истоки «внутренних сил народа». Оказывается, народ отвергал не только чуждую религию, но и культуру высших классов, считая ее антинародной. Цитирую по книге Пыжикова: «Более того, в неприятии государства и церкви начинают просматриваться социалистические и коммунистические наклонности русского народа». Одна из записок Гакстгаузена 1856 года к великой княгине Елене Павловне сопровождается предупреждением, что ситуация в России приблизилась к опасной черте. Учёный обозначил «экстремальную границу, находящуюся перед государством, по ту сторону которой уже революция». Подчеркиваю: 1856 год. До рождения Ленина ещё 14 лет! «Призрак», рождённый Марксом в Лондоне, едва добрёл до Европы… Но Сталина, который в мире проявленном ещё не появился, в сибирской Курейке уже ждали Русские волхвы с Проектом Преображения Руси.

На потере какого ранга «сокрушилась тридцать лѣтъ тому назадъ наша Россія»? По праву ли Дюков и другие антисоветчики ходят в ранге русских историков? О настоящем же Русском Историке, открывателе тщательно скрываемого от нас даже советской историографией Александре Пыжикове мы ещё поговорим. Без реализации действительно нового подхода в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности куда-то мы уже пришли...

Эдуард Наипов,

Кострома