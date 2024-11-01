▫️ С 26 октября по 1 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.

Кроме того, поражены центр управления беспилотными системами генерального штаба вооруженных сил Украины, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

▫️ На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV-90 шведского производства, бронетранспортер «Stryker» производства США и 59 других боевых бронированных машин.

Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских 155-мм самоходных артиллерийских установок «Paladin», а также 114 автомобилей.



▫️ Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Кругляковка Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 35 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.



▫️ В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 5390 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, восемь других боевых бронированных машин и 51 автомобиль.

Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 72 контратаки противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера «Viking» шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35119 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19012 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17158 орудий полевой артиллерии и минометов, 27898 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России