Фильм рассказывает о профилактике и работе с гражданами употребляющими алкоголь.

ЛСДФ, 1979 г.

Комментарий редакции

Выпуск 1979 года программы «Нет пьянству!» посвящён борьбе с алкоголизмом в СССР и отражает комплексные меры, направленные на снижение алкоголизации населения, улучшение общественного порядка и поддержание трудовой дисциплины. Основное внимание уделено работе медицинских вытрезвителей, которые служат не только для вытрезвления людей, но и выполняют роль профилактических центров, где проводится социологическое исследование, формируется статистика, и создаются картотеки для отслеживания лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Сюжеты выпуска включают:

1. Инструктаж сотрудников: Демонстрируется процесс инструктажа милиционеров и работников вытрезвителей, их подготовка к пресечению нарушений порядка и правила общения с гражданами.

2. Работа медицинского вытрезвителя: Показан процесс доставки и приёма в вытрезвитель, медосмотр, фиксация ценных вещей и ведение документации. Акцентируется внимание на гуманных подходах и соблюдении мер предосторожности.

3. Социальная и психологическая работа: В медицинских вытрезвителях проводится регулярное анкетирование и работа с родственниками пациентов, обсуждаются способы поддержки зависимых, ведутся профилактические беседы и исследования на основе данных анкет.

4. Принудительное лечение и суды: Представлены выездные сессии суда для рассмотрения дел о направлении хронических алкоголиков на принудительное лечение, ограничении их дееспособности в случаях угрозы материальному благополучию семей.

5. Рейды и общественная профилактика: Осуществляются регулярные рейды милиции и дружинников для выявления случаев распития спиртного в рабочее время, что способствует укреплению трудовой дисциплины на предприятиях.

Вывод: выпуск демонстрирует значительный уровень систематизации работы с алкоголизмом в СССР, где медицинские вытрезвители играли важную роль не только как центры временного вытрезвления, но и как институты профилактики и социальной реабилитации. Акцент на дисциплине и необходимости вовлечения общества в борьбу с пьянством отражает понимание масштабов проблемы и попытки её разрешения через сочетание принудительных и просветительских мер.