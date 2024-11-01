Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по государственной миграционной политике, в ходе которого затронул острые вопросы.

В начале политик отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил ему осуществлять координацию работы по выполнению поставленных новых задач в сфере миграции, поэтому он намерен регулярно проводить заседания межведомственной комиссии СБ РФ по этому вопросу. Целью работы в том числе является установление жёсткого контроля за всеми миграционными процессами.

«Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств, не каких-то иностранных государств или групп государств, сколь бы важны они для нас ни были», — заявил он, указав, что госструктурам следует «охватить все ключевые направления государственной миграционной политики», так как «всё это нужно увязать с ростом экономики, с вопросами национальной безопасности». «Именно в этом — вопросах безопасности — суть основных претензий граждан нашей страны», — констатировал Медведев.

Зампред СБ заявил, что нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса… люди, которые разделяют традиционные российские ценности».

«Работники с низкой квалификацией <…> должны приезжать к нам сюда только на период своей трудовой деятельности. По этому это предопределяет необходимость соответствующих срочных договоров, патентов, оргнабора… Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — подчеркнул он.

Особого внимания требует вопрос пребывания в нашей стране семей мигрантов, добавил Медведев.

«Это нужно твёрдо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счёте должно покинуть нашу страну, — заявил он. — Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках, они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников. И они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определённую профилактическую работу. Это не только задача органов МВД».

Замглавы СБ также обратил внимание на то, что в школы и другие учебные заведения попадают дети мигрантов, фактически не знающие русского языка.

«От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно, и с этим пора заканчивать», — указал он.

По его словам, среди приоритетов предстоящей работы — аудит и совершенствование информационных систем.

«Без этого невозможно создать "цифровой профиль мигранта", который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать, — сказал он. — Хотел бы также отметить новые подходы к сбору и использованию биометрических данных иностранных граждан. Тема тоже новая. Она будет апробирована в ходе эксперимента на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, в некоторых других местах, вероятно. И подобный опыт может быть распространён и на другие регионы».

Медведев подчеркнул, что «все принимаемые меры в рамках поручения, которое существует, должны найти своё отражение в законодательстве».

«Разработка большого законопроекта в сфере миграции, выезда из РФ, а также условий пребывания пока не завершена. Она продолжается и должна быть доведена до конца в результате работы нашей с вами комиссии… Цель нашей работы — установить жёсткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России», — поставил он задачу, отметив, что следует обратиться и к опыту других стран, «естественно, применимому в наших условиях, который показал свою эффективность, и использовать лучшие международные практики».

«Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он работает и живёт, готов ли он интегрироваться в российское общество. Препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают, прямо скажем, благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма. Не допускать, чтобы членов мигрантских общин в своих целях обрабатывали иностранные спецслужбы и просто международный терроризм», — указал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что решать проблемы в сфере миграции нужно решать не только на федеральном, но и на всех уровнях власти, вплоть до муниципалитетов.

«Это настоятельный запрос общества… Люди устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов, отдельных представителей мигрантов. Этому нужно положить конец», — заключил он.

По материалам VK, RT, ТАСС

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Цель миграционной политики: Медведев акцентировал внимание на важности создания жесткого контроля за миграционными процессами в интересах граждан России, привязав это к экономике и национальной безопасности.



2. Приоритеты миграционной политики: Он подчеркнул, что миграционная политика должна быть ориентирована на привлечение квалифицированных специалистов и соотечественников, которые разделяют традиционные российские ценности, и ужесточение условий для неквалифицированных работников, которые должны пребывать в стране лишь на время работы.



3. Контроль за мигрантами: Особое внимание уделено обязательной идентификации мигрантов, включая внедрение цифрового профиля и усиление сбора биометрических данных.



4. Влияние на образование: Медведев отметил проблему детей мигрантов, которые не знают русского языка, что снижает общий уровень образования. Было заявлено о необходимости решать этот вопрос.



5. Законодательное оформление: Медведев сообщил о необходимости завершения работы над масштабным законопроектом, регулирующим миграцию и пребывание в РФ, включая изучение международного опыта.



6. Роль работодателей: Работодатели должны брать на себя ответственность за мигрантов, в том числе за контроль трудовой дисциплины и налоговые обязательства.



7. Противодействие экстремизму: Медведев выделил необходимость предотвратить образование этнических анклавов и влияние на мигрантов со стороны экстремистских и террористических организаций.

8. Местный уровень: Призвал к решению миграционных вопросов на уровне федеральных и муниципальных органов, чтобы удовлетворить запрос общества.

Вывод:

Медведев обозначил стратегические направления в области миграционной политики, ориентированные на ужесточение контроля за миграционными процессами для повышения безопасности и защиты интересов граждан России. Он подчеркнул необходимость привлечения только квалифицированных специалистов и создания условий, которые бы препятствовали негативному влиянию мигрантов на социальные институты, такие как образование. Важной частью этой политики является внедрение современных цифровых решений, включая биометрические технологии, что должно облегчить мониторинг миграционных потоков.