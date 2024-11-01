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Идеология — смерть, или Как помочь Богу с русскими | Валентин Катасонов

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Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Духосообразные технологии – что это? Как учесть в управлении Божий промысел? Возможно ли это? Проект Эра как пример Духосообразной технологии полного цикла, претворяющей в практику максиму, что Россия управляется напрямую Богом.

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#ВалентинКатасонов #ВалерияФилипова #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В разговоре обсуждался проект "Эра", направленный на системную трансформацию общественного устройства России и создание новых идеологических и философских основ.
  
2. Центральная идея проекта заключается в отходе от традиционных идеологий как временных концепций и создании новой "науки об идеях" — идеологии, опирающейся на духовные и цивилизационные ценности России.

3. Подчеркивается важность роли духовности и религиозных ценностей, особенно христианства, в формировании устойчивого общественного и культурного фундамента, так как идеологии без духовной основы теряют силу и становятся "однодневками".

4. Валентин Катасонов выразил сомнение в эффективности большинства предложений и стратегий, которые он видел за последние десятилетия, отметив, что идеология должна опираться на высшие цели, такие как стремление к Богу, а не только на инструменты и технологии.

5. Проект "Эра" использует философско-методологические подходы для создания критериев, которые позволяют оценивать соответствие различных проектов, мероприятий и программ традиционным ценностям России.

6. Для обеспечения духовности в проектах "Эры" ведется сотрудничество с Русской православной церковью, особенно в вопросах культурного и духовного контроля над массовыми мероприятиями и СМИ.

7. В качестве стратегической задачи участники отметили необходимость создания операционной системы и платформы, объединяющей разработки, направленные на духовное возрождение общества и национальную идентичность.

Вывод: Разговор акцентирует внимание на необходимости создания идеологии, которая не просто будет временной, как классические идеологии, но станет основой для духовного, культурного и общественного возрождения России. Для этого требуется обращение к глубоким духовным и религиозным ценностям, что обеспечит долгосрочную устойчивость и цельность общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qcMjri87Xf4
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