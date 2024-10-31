ЗАБУДЬТЕ про Европу! Угольная отрасль России на ГРАНИ БАНКРОТСТВА!
Пока в россиянам по ТВ рассказывают про загнивающую Европу и США, а в это время России угольная отрасль оказалась на грани банкротства. Война на Украине и последовавшие санкции против России лишили угольную промышленность РФ доступа к рынку ЕС. В отличие от нефти и газа, которые Европа продолжает закупать, хотя и в небольших объёмах, уголь попал под тотальное эмбарго. Что будет с отраслью и все ли так плохо, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо
0:00 Россия и угольная отрасль 2024: Рекордные убытки!
0:37 Падение цен на уголь и фискальная нагрузка
3:38 Двойной удар по угольной промышленности России
6:19 Налоги на добычу угля в России
7:57 Угольная отрасль России: единственная убыточная в экономике.
9:10 Инвестиционные проекты в угледобыче России
10:40 Углехимия в Китае: рецепт успеха для России?
12:25 Перспективы углехимии в России
13:40 Эльгауголь – единственный прибыльный проект?
14:30 Риски закрытия угольной компании в Хакасии
15:15 Безработица в угольной отрасли и социальные последствия
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Угольная отрасль России терпит серьезные убытки (34 млрд рублей в текущем году)
2. Основные причины кризиса:
- Падение мировых цен на энергетический уголь
- Отмена понижающих коэффициентов в тарифе РЖД (изъятие 300 млрд руб)
- Введение экспортной пошлины Россией и ответной импортной пошлины Китаем (потери 75 млрд руб)
- Новая формула расчета НДПИ по мировым бенчмаркам
3. Логистические проблемы:
- Сложности с железнодорожными перевозками
- Только 10% морского экспорта осуществляется на собственных судах
- Основные направления экспорта: Китай, Индия, Турция
4. Социально-экономические риски:
- Угроза банкротства угольных компаний, особенно в Кузбассе
- Проблемы с рабочими местами в моногородах
- Риски для энергообеспечения регионов (пример Хакасии)
5. Позитивный пример:
- Проект компании "Эльга уголь" по строительству частной железной дороги и порта
Вывод:
Угольная промышленность России переживает серьезный кризис, вызванный комбинацией внешних факторов (падение цен, санкции) и внутренних решений (изменение тарифов, налогообложения). Отсутствие глубокой переработки угля и зависимость от экспорта усугубляют ситуацию. Без государственной поддержки и структурных изменений (развитие углехимии, модернизация логистики) отрасль рискует войти в длительный период стагнации, что может привести к серьезным социально-экономическим последствиям в регионах, зависящих от угледобычи.