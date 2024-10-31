Пока в россиянам по ТВ рассказывают про загнивающую Европу и США, а в это время России угольная отрасль оказалась на грани банкротства. Война на Украине и последовавшие санкции против России лишили угольную промышленность РФ доступа к рынку ЕС. В отличие от нефти и газа, которые Европа продолжает закупать, хотя и в небольших объёмах, уголь попал под тотальное эмбарго. Что будет с отраслью и все ли так плохо, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Россия и угольная отрасль 2024: Рекордные убытки!

0:37 Падение цен на уголь и фискальная нагрузка

3:38 Двойной удар по угольной промышленности России

6:19 Налоги на добычу угля в России

7:57 Угольная отрасль России: единственная убыточная в экономике.

9:10 Инвестиционные проекты в угледобыче России

10:40 Углехимия в Китае: рецепт успеха для России?

12:25 Перспективы углехимии в России

13:40 Эльгауголь – единственный прибыльный проект?

14:30 Риски закрытия угольной компании в Хакасии

15:15 Безработица в угольной отрасли и социальные последствия

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Угольная отрасль России терпит серьезные убытки (34 млрд рублей в текущем году)

2. Основные причины кризиса:

- Падение мировых цен на энергетический уголь

- Отмена понижающих коэффициентов в тарифе РЖД (изъятие 300 млрд руб)

- Введение экспортной пошлины Россией и ответной импортной пошлины Китаем (потери 75 млрд руб)

- Новая формула расчета НДПИ по мировым бенчмаркам

3. Логистические проблемы:

- Сложности с железнодорожными перевозками

- Только 10% морского экспорта осуществляется на собственных судах

- Основные направления экспорта: Китай, Индия, Турция

4. Социально-экономические риски:

- Угроза банкротства угольных компаний, особенно в Кузбассе

- Проблемы с рабочими местами в моногородах

- Риски для энергообеспечения регионов (пример Хакасии)

5. Позитивный пример:

- Проект компании "Эльга уголь" по строительству частной железной дороги и порта

Вывод:

Угольная промышленность России переживает серьезный кризис, вызванный комбинацией внешних факторов (падение цен, санкции) и внутренних решений (изменение тарифов, налогообложения). Отсутствие глубокой переработки угля и зависимость от экспорта усугубляют ситуацию. Без государственной поддержки и структурных изменений (развитие углехимии, модернизация логистики) отрасль рискует войти в длительный период стагнации, что может привести к серьезным социально-экономическим последствиям в регионах, зависящих от угледобычи.