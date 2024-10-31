В предыдущих статьях серии «Панорама Центробанков» я говорил преимущественно о тех ЦБ, которые находятся в верхней части мировой иерархической пирамиды. Это, образно выражаясь, Центробанки «золотого миллиарда». Но ведь подавляющая часть ЦБ находится в средней части или в основании этой пирамиды. Их можно назвать Центробанками периферийного капитализма. Лишь в предыдущей статье я рассмотрел один ЦБ из этой группы – Центральный банк Турецкой Республики.

Как можно определить Центробанки периферийного капитализма? – Это те институты, которые сильно привязаны к валютам Центробанков, эмитирующих мировые валюты. Часто такие ЦБ периферийного капитализма называют «валютными управлениями», или «валютными советами». А валюты, к которым они привязаны, именуют «якорными». Например, три прибалтийские республики, которые получили независимость после развала СССР (Эстония, Латвия, Литва), до конца прошлого столетия привязывались к немецкой марке, потом – к евро. И эта привязка исчезла после того, когда они отказались от своих национальных валют в пользу евро: Эстония – от кроны (в 2010 году), Латвия – от лата (в 2014 году), Литва – от лита (в 2014 году).

Сегодня, например, Болгария имеет национальную денежную единицу лев, которая также была привязана к немецкой марке, а с 2002 года – к евро. Власти Болгарии мечтают, когда они смогут подобно прибалтийским республикам полностью отказаться от лева и перейти на евро. Но пока Брюссель и Франкфурт-на-Майне (штаб-квартира ЕЦБ) не готовы принять в свои валютные объятия Болгарию.

В таком же положении находятся и многие другие Центробанки. Например, Денежное управление Бермудов держит на привязи к доллару США свою валюту с 1915 года. Денежные власти Гонконга привязали к доллару США свою валюту (гонконгский доллар) с 1983 года. Валютный совет Гибралтара привязал свою валюту (гибралтарский фунт) к британскому фунту стерлингов с 1914 года. Бруней с 1938 года привязал свою валюту к сингапурскому доллару и т.д.

Ряд ЦБ привязывают свои валюты к «якорю» не в виде фиксированного курса, а более мягко, в пределах небольших отклонений (режим стабилизированного курса, фиксированный курс с возможностью корректировки и др.).

Как я уже писал, целый ряд стран от своих национальных валют отказался, но при этом национальные Центробанки у них сохранились. Так, полностью на использование доллара США перешли такие достаточно крупные страны, как Эквадор, Панама, Сальвадор, Замбия. И все они по-прежнему имеют Центробанки. Можно без натяжки констатировать, что эти ЦБ являются филиалами Федеральной Резервной Системы США. Они являются своеобразными «валютными обменниками» в странах периферийного капитализма.

Центробанки, находящиеся у основания мировой пирамиды ЦБ, так или иначе управляются той группой ЦБ, которые находятся на вершине пирамиды. Это ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и еще несколько ЦБ. В первом приближении это Центробанки из группы G-10. Я уже писал об этой группе, которая была создана в 1962 году. Тогда в Париже было подписано Генеральное соглашение о займах (General Agreements to Borrow – GAB). Подписантами были десять государств-членов международного валютного фонда (МВФ): Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Великобритания, США, Швеция и Германия. Несколько позднее соглашение также подписала Швейцария. Подписантов стало 11, но группа по-прежнему называется G-10 Есть признаки того, ЦБ из группы G-10 образуют картель, который помогает им поддерживать особый статус своих валют.

А вот ЦБ, находящиеся за пределами указанного картеля вынуждены отчаянно бороться за обеспечение более или менее стабильного курса своих валют и общую финансовую устойчивость. При этом согласно неписанным правилам Вашингтонского консенсуса правительства, да и вообще государства, в юрисдикции которых находятся такие Центробанки, не имеют право посягать на «независимость» этих институтов. А также защищать свои экономики путем введения каких-либо ограничений и запретов на трансграничное движение товаров, капитала, валюты. Для того, чтобы Центральные банки не стали действительно суверенными институтами, «хозяева денег» (в руках которых находятся ФРС США и другие ЦБ из группы G-10) создают в странах периферийного капитализма «пятые колонны» (в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти). О том, в каком непростом положении находятся такие ЦБ, можно проиллюстрировать на некоторых примерах.

На рубеже первого и второго десятилетий нынешнего века тогдашний президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер предприняла попытку поставить под свой контроль центральный банк страны и использовать его в интересах национального экономического развития. Конкретно Киршнер решила воспользоваться валютными резервами ЦБ для выплат по внешнему долгу страны. На начало 2010 года внешний государственный долг страны составлял около 13 млрд. долл. А международные резервы ЦБ – 48 млрд. долл. Столь большой объем валютных резервов объясняется тем, что Аргентине еще в 90-е годы прошлого века Международным валютным фондом, действующим, как известно, в интересах финансового интернационала, была навязана модель денежной эмиссии, называемая «валютным управлением».

Президент Аргентины решила взять из международных резервов ЦБ примерно 1/7 часть (6,6 млрд. долл.) для выплат по внешнему государственному долгу. С экономической точки зрения это было совершенно правильно, т.к. международные резервы ЦБ обеспечивали чисто символическую доходность: от 0,5 до 1,0 процента в год. А Аргентине на международном рынке предлагали займы под 14-15%. При покрытии государственных долгов за счет внешних займов страна все более погружалась бы в зависимость от мировых ростовщиков. При использовании резервов ЦБ Аргентина в короткий срок могла бы полностью избавиться от внешней долговой зависимости. Не трудно представить, как «финансовый интернационал» отреагировал на подобную попытку смелой женщины. Эта реакция была озвучена тогдашним президентом ЦБ Аргентины Мартином Редрадо, который отказался выполнять приказание Киршнер. Президент страны в ответ подписала указ об увольнении Редрадо. Кстати, для вступления в силу указа президента необходимо его визирование всеми министрами правительства страны. Все министры поставили свои визы на документе. Тем не менее, Редрадо подал исковое заявление в суд Буэнос-Айреса и уже через пару дней (10 января 2010 года, какая оперативность!) аргентинская Фемида отменила указ президента страны. Конкретно судья по имени Сармьенто, которая вела дело, мотивировала свое решение тем, что «президент не имеет полномочий для принятия решения об отставке главы Центрального банка».

Удивительно, но суд не только принял решение о восстановлении Редрадо в должности президента ЦБ, но также потребовал отмены решения президента Аргентины об использовании международных резервов ЦБ для погашения долга страны. Указав, что для такого решения необходимо обсуждение и голосование в обеих палатах парламента. Примечательно, что ближайшая сессия парламента должна была состояться лишь в марте, а платежи по долгу надо было осуществить в самом начале наступившего 2010 года.

В конце концов, после привлечения парламента страны к решению вопроса президента Национального банка Мартина Редрадо удалось уволить в начале следующего месяца. Однако решение о запрете использования международных резервов ЦБ было оставлено в силе. Примечательно, что в январе 2010 года счета Национального банка Аргентины в американских банках были заморожены по решению суда Нью-Йорка. Решение было вынесено на основании требований кредиторов-держателей внешнего долга Аргентины. Формально решение нью-йоркского суда не было связано с решением Киршнер. Однако специалисты, хорошо знающие «правила игры» в мировой финансовой системе, считают, что это было своеобразное предупреждение финансового интернационала президенту Аргентины. Полагаю, что это было напоминанием и тем странам, которые финансовый интернационал обязал накапливать валютные резервы и печатать свои «национальные» денежные знаки лишь под обеспечение бумажек, имеющих название «доллар» или «евро».

Однако на этом история не кончилась. Женщина-президент отказалась идти на поводу у мировой финансовой мафии. 1 марта 2010 г. Кристина Киршнер подписала указ о создании специального Фонда по погашению задолженности, наполнение которого было осуществлено за счет свободных золотовалютных резервов Центрального банка (4,382 млрд. долл.). Легализовать эту схему позволил национальный закон о чрезвычайных ситуациях. В первом полугодии 2010 г. из средств созданного Фонда на погашение государственных долговых обязательств перед частными кредиторами было затрачено 1.604 млн. долл., а перед международными кредитно-финансовыми организациями – 766 млн. долл. В конце первого полугодия 2010 года аргентинскому руководству удалось урегулировать большую часть старой государственной задолженности, которая образовалась еще во время дефолта (в начале десятилетия).

Конечно, борьба за использование президентом Аргентины центрального банка в качестве инструмента национального развития натыкается на бешеное противодействие со стороны агентов финансового интернационала. Кристина Киршнер создала недопустимый, с точки зрения «хозяев денег», прецедент. Со времени той истории с ЦБ Аргентины уже прошло полтора десятилетия, но женщина до сих пор подвергается постоянным угрозам и преследованиям.

А вот история с Центробанком Венгрии, которая началась примерно в то же время, что и история ЦБ Аргентины. Весной 2010 года в Венгрии решительную победу одержали те, кого мировые СМИ окрестили как «националистические силы». Возглавляемая партией ФИДЕС коалиция завоевала две трети мест в парламенте. Для Запада было большой неожиданностью, что коалиция заявила об отказе от продолжения прежнего курса, который некоторые политики коалиции метко назвали «скармливанием страны» иностранным инвесторам. От слов новая власть перешла к делам. Уже летом 2010 года новый венгерский премьер Виктор Орбан выступил против диктата МВФ: отказался выполнять требования Фонда сокращать бюджетные расходы, делать беднее большинство населения своей страны и ввел, вопреки рекомендациям МВФ, дополнительный налог на банковский сектор, стремясь укрепить экономику за счет тех, кто на ней более всего наживается. Но и эти действия еще не самая главная крамола (вспомним, что, например, в Европейском союзе некоторые страны, особенно из южной Европы также отказываются сокращать бюджетные расходы, урезать социальные права трудящихся и т.п.).

Самое главное: в последние дни 2011 года было изменено законодательство, регулирующее статус центрального банка Венгрии. В МВФ и ЕС сразу увидели в этом попытку правительства Орбана подчинить Центробанк – «Венгерский национальный банк» (MNB) венгерскому же государству, лишив его тем самым пресловутой «независимости». А это уже прямая угроза тому, что страна может выйти из-под контроля финансового интернационала. Вот некоторые детали закона. Он предусматривает должность еще одного вице-председателя главы нацбанка, назначаемого главой правительства. Монетарный совет увеличивается с 7 до 9 членов. Члены его выбираются парламентом. Теперь неугодный директор MNB должен быть переизбран. А кандидатура главы MNB будет предложена премьер-министром президенту страны.

Через несколько дней после принятия «крамольных» поправок к закону о центральном банке вступила в действие новая конституция Венгрии (с 1 января 2012 года). Она явно не гармонировала с представлениями Европейского союза об «общечеловеческих ценностях». Так, в Основном законе было заявлено, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство». Заметьте – не банки и рынок, не «демократические ценности», а идеалы христианства. Кроме того, Основной закон подтверждал подконтрольность ЦБ правительству страны. Между прочим, Основной закон определил, что национальной денежной единицей страны является форинт. А решение о возможном переходе к евро может быть принято особо парламентским большинством. Законодательные инициативы Виктора Орбана сделали его героем среди большей части соотечественников. За пределами Венгрии премьер-министра стали называть «Уго Чавесом Европы» (выражение депутата Европарламента Даниэля Кон-Бендита). Вот как оценил международные последствия нового закона о Венгерском национальном банке депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон: «Когда в Словакии к власти пришли крайне правые, Евросоюз хранил молчание, как и потом, когда националисты вошли в правительство Греции. Им было все равно — для них важны лишь деньги. А вот Орбан покусился на статус ЕЦБ, и этого ему не простят. Все, что угодно, но не это». В данном случае депутат подчеркивает, что венгерский закон о ЦБ может заставить европейских политиков задуматься и о статусе Европейского центрального банка, «независимость» которого просто безгранична.

Финансовый интернационал отреагировал моментально. На улицах Будапешта и других венгерских городов появились демонстранты – что-то наподобие нашей «болотной» публики. Самое удивительное: они несли плакаты, требовавшие «независимости» центрального банка! Просто умиляет столь глубокое знание вопросов денежно-кредитной сферы в среде уличных протестантов Венгрии. Сам MNB заявил протест против действий венгерских законодателей. Усилились нападки на Виктора Орбана со стороны венгерских СМИ (они особенно мстили ему за включение в Основной закон положения о цензуре). Началось перетряхивание «грязного белья» 69-летнего президента Венгрии Пала Шмитта, который поддерживал все основные законодательные инициативы премьер-министра.

Подключились и внешние силы. Ещё до принятия Конституции премьер-министра пыталась увещевать государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Глава Еврокомисии Жозе Мануэл Баррозу написал Виктору Орбану несколько писем, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с проведенными реформами, пообещав проверить через Суд Европейского Союза новое законодательство Венгрии на предмет соответствия общеевропейским нормам. Для давления на Венгрию Еврокомиссия также задействовала экономические рычаги, демонстративно прекратив переговоры о выдаче необходимого Венгрии кредита. А ведь ещё незадолго до этого Венгрия числилась в списке «образцовых демократий» и в период финансового кризиса 2008-2009 гг. получила от ЕС, Всемирного банка и МВФ займов в общей сложности около 20 млрд. евро. В январе 2012 г. начались переговоры об очередном займе с МВФ, и Фонд заявил, что условием предоставления займа является возвращение «независимого» статуса Венгерскому национальному банку. А Венгрии на грядущий год, по оценкам экспертов, требовались внешние заимствования в объеме около 20 млрд. евро.

Реакция ведущих рейтинговых агентств была моментальной: в первых числах нового, 2012 года они сильно понизили кредитный рейтинг Венгрии. Иностранный капитал устремился за пределы Венгрии. Вниз пошел курс форинта, достигнув самых низких со времен кризиса значений. Процентные ставки по государственным долговым десятилетним бумагам правительства Венгрии превысили планку в 10%.

Уже в конце января 2012 года «венгерский Чавес» вынужден был пойти на попятную. В. Орбан, в частности, заявил: «Мы готовы последовать всем рекомендациям в отношении нашего Центробанка и его независимости. По-моему, острый конфликт между нами и Брюсселем сейчас состоит только в одном – некоторые члены Еврокомиссии рекомендовали членам правления нашего Центрального банка не приносить присягу на нашей конституции. Я согласен со всем, кроме этого». В апреле законодатели были вынуждены проголосовать за восстановление «независимости» Венгерского национального банка.

Финансовому интернационалу быстро удалось подавить «бунт на корабле». Уже проиграв сражение с мировой финансовой мафией, в мае 2012 года Виктор Орбан откровенно заявил: «Шайка бандитов, захватившая власть в Евросоюзе, занимается банальным порабощением всех, кого удаётся туда заманить! В Венгрии это поняли и пытаются спастись. Но международная финансовая мафия крепко держит венгров за горло…». А вот еще один комментарий В. Орбана: «С Венгрией обошлись как с колонией».

Формат статьи не позволяет даже в телеграфном режиме перечислить все истории, которые приключались (и приключаются) с Центробанками периферийного капитализма. Желающим познакомиться с этими историями могу рекомендовать воспользоваться следующим изданием: Валентин Катасонов. Центральные банки на службе хозяев. В трех томах (М.: Тион, 2023). Там вы можете найти истории по Центробанкам Турции, Греции, Южной Африки, Афганистана, Украины.

Данная статья завершает цикл под названием «Панорама Центробанков». Читатель заметил, что в этом цикле я ничего почти не сказал о Банке России (Центральном банке Российской Федерации). В силу особой значимости данного вопроса я собираюсь подготовить специальную серию статей, посвященных отечественному Центробанку.

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. В мире существует иерархическая пирамида Центральных банков:

– На вершине: ЦБ "золотого миллиарда" (группа G-10)

– В середине и внизу: ЦБ периферийного капитализма

2. Характеристики ЦБ периферийного капитализма:

– Сильная привязка к мировым валютам ("якорным")

– Часто функционируют как "валютные управления"

– Ограниченная самостоятельность в принятии решений

3. Примеры контроля над периферийными ЦБ:

– Случай с Аргентиной (2010): попытка использовать резервы ЦБ для погашения госдолга встретила сильное сопротивление

– Случай с Венгрией (2011-2012): попытка подчинить ЦБ государству привела к международному давлению и экономическим санкциям

4. Методы давления на "непослушные" страны:

– Экономические санкции

– Снижение кредитных рейтингов

– Отказ в кредитовании

– Организация протестных движений

– Дипломатическое давление

Вывод:

Статья показывает, что современная мировая финансовая система построена на жёсткой иерархии, где центральные банки периферийных стран фактически находятся под контролем международного финансового истеблишмента. Попытки отдельных государств получить реальный контроль над своими ЦБ и использовать их ресурсы в национальных интересах встречают серьёзное сопротивление и часто заканчиваются неудачей из-за комплексного внешнего давления. Это свидетельствует о колониальном характере современной мировой финансовой системы, где независимость периферийных ЦБ фактически означает их зависимость не от национальных правительств, а от международных финансовых центров.