Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 31 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
▫️ Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция «RADA» израильского производства и девять автомобилей.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области:
https://iz.ru/1783215/2024-10-31/voennosluzhashchie-vs-rf-podniali-rossiiskii-flag-v-osvobozhdennoi-krugliakovke
Руса, при всём уважении, кому тут это надо ?