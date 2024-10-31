Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Голубовка Харьковской области.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 610 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 100 мм противотанковую пушку «Рапира», 105 мм орудие М119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Уничтожены три полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Казак», девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», три 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белозерка, Казацкое, Токаревка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105 мм орудие М119 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России