Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. в странах СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвятить его единству в борьбе с нацизмом. С таким заявлением он выступил в ходе выступления на саммите СНГ в Астане. этот священный для россиян праздник, естественно, пройдет на фоне специальной военной операции, независимо от того, будет еще идти она или нет. По традиции, лейтмотивом празднования, конечно, станут параллели между славным прошлым и настоящим.

«Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба родины, ее будущее зависят от каждого из нас, — говорил президент Путин в своем выступлении 9 мая нынешнего года. — Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину».

Запад до сих пор не извлек и вряд ли когда-нибудь извлечет уроки из Второй мировой войны. На днях, например, командующий силами НАТО в Европе генерал Каволи и начальник генштаба бундесвера генерал Бройер в интервью журналу «Шпигель»* заявили, что будут накачивать Украину оружием до конца, не уточнив, чьего именно (не их, конечно). Но пока нацистский режим Киева сопротивляется, пока генерирует солдат, они будут воевать до последнего украинца и готовиться к войне с нами. В плане такой подготовки НАТО провела крупнейшие со времен холодной войны учения, направленные на сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Альянс намерен усилить свое военное присутствие на восточном фланге около границ с Россией, заявляют в НАТО. Будет увеличено количество систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и истребителей пятого поколения.

Крупнейшие артиллерийские учения НАТО пройдут у российских границ. К участию привлекут военных Финляндии, Швеции, США, Великобритании, Эстонии, Франции и других стран альянса. Основное место действия — полигон Роваярви, что всего в сотне километров от России.

Финское военное ведомство сообщает, что это самое большое в Северной Европе артиллерийское стрельбище предоставит альянсу «замечательную возможность для отработки дальнобойного огня». Стрельбы Lightning Strike 24 продлятся с 4 по 28 ноября.

С артиллерии начиналась и советско-финская война, и тоже в ноябре (30 ноября 1939 г.-12 марта 1940 г.). Очевидно, что ее следует рассматривать как неотъемлемую часть Второй мировой войны, которая началась в Европе 1 сентября 1939 г., с того самого дня, когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Прологом к этой войне стал т.н. Мюнхенский сговор, в результате которого Германия получила в свое полное распоряжение европейскую «кузницу оружия» — Чехию с ее великолепно развитым военно-промышленным комплексом.

Мюнхенское соглашение (сговор) 1938 г., в рамках которого западные державы одобрили передачу Судетской области Чехословакии в состав нацистской Германии и захват польской армией Тешинской обл. (Силезии), заставило советское руководство по-новому взглянуть на Финляндию. По мнению Сталина, эта страна теперь представала в качестве потенциального плацдарма для нападения вермахта на СССР. Ключевым вопросом внешней политики на данном направлении стал перенос советско-финской границы подальше от Ленинграда, поскольку появилась реальная угроза, что в случае войны город будет подвергнут массированному артиллерийскому огню. На «обеспечение безопасности» второй столицы СССР, как называл Ленинград Сталин, были направлены усилия советской дипломатии.

Предлагался обмен территориями, причем Хельсинки получали в два раза больше площадей, чем отдавали. Финны отвергали все советские предложения. А 26 ноября случился печально известный инцидент в Майниле, приграничной деревне менее чем в километре от левого берега Сестры, насчитывавшей 40 дворов и имевшей пограничную заставу. Ближе к вечеру по ней было нанесено семь орудийных ударов. Погибли три красноармейца и младший командир, еще девять бойцов получили ранения. СССР назвал Финляндию ответственной за нападение на пограничников.

Финны говорили о своей непричастности к артобстрелу, утверждая, что красные «сами себя обстреляли». («Самострелами» объясняют сегодня многочисленные жертвы мирных людей в ДНР и преступники из ВСУ — эдакая связь нацистских времен.) Советские части, имея строгое приказание не поддаваться на провокации, воздержались от ответного огня. Но СССР потребовал у Финляндии отвести войска от границы на 20-25 км. Председатель Совнаркома Вячеслав Молотов назвал случившееся в Майниле «воплощением желания финской белогвардейщины держать Ленинград под угрозой удара своих войск». В томительном ожидании прошло два дня. Наконец, 28 ноября СССР в одностороннем порядке расторг договор о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов с Финляндией от 21 января 1932 г.

А 30 ноября 1939 г. войска Ленинградского военного округа «ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины» перешли границу на Карельском перешейке и в других местах. Так началась Зимняя война, причем не первая между Финляндией и СССР. В 1918-1920 гг., затем в 1921-1922 гг. велись так называемые первая и вторая советско-финские войны, в ходе которых финские власти, мечтавшие о «Великой Финляндии», пытались захватить территорию Восточной Карелии. Сами же войны стали продолжением полыхавшей в Финляндии в 1918-1919 гг. кровопролитной Гражданской войны, завершившейся победой финских «белых» над финскими «красными». По результатам тех войн РСФСР сохранила контроль над Восточной Карелией, но передала Финляндии заполярный Печенгский район, а также западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Средний.

В Зимней войне главным препятствием для наступления советских войск оказалась «линия Маннергейма», названная в честь финского военачальника и политика линия обороны между Финским заливом и Ладожским озером, состоящая из многоуровневых, оснащенных тяжелым вооружением бетонных укреплений. Изначально не имевшие средств для разрушения подобной линии обороны советские войска понесли большие потери во время многочисленных атак на укрепления. (Очень похоже на длинный ряд бетонных инженерных сооружений ВСУ в ДНР.)

Отсюда реально началась для СССР/России Великая Отечественная война. При этом европейская хронология Второй мировой берет свой отсчет от нападения нацистской Германии на националистическую Польшу 1 сентября 1939 г. И в том, что события СВО частично повторяют ход советско-финской войны 1939-1940 гг., есть определенный символизм.

Как и Россия в настоящее время, СССР получил санкции, коллективное осуждение Запада и обвинения в агрессии: СССР был исключен из Лиги Наций. А западные страны — Англия, Франция и пр., как и сейчас, начали поставки всех видов вооружений и отправку наемников и добровольцев в «свободную и демократическую Финляндию».

Победа СССР над финнами далась большой ценой, вскрыв все болевые точки советской армии в глазах Германии и показав возможности успеха войны с ней. По свидетельству Черчилля, картину начала войны в Англии оценили так: «Финны к тому моменту вышли победителями из схватки со своим могущественным противником. Для Красной Армии это оказалось довольно плохой рекламой… Можно не сомневаться, что Гитлер со всем своим генералитетом глубоко задумался над финским уроком и что это сыграло большую роль в формировании его намерений». Но Гитлер, как и Наполеон, просчитался, подписав себе смертный приговор. Ошибся и Черчилль — СССР еще придется спасать армии союзников и в очередной раз брать Берлин. В третий. И как бы не пришлось брать в четвертый раз!?

Очевидно, что советско-финскую войну следует рассматривать как неотъемлемую часть Второй мировой войны. Прологом к этой войне стал т.н. Мюнхенский сговор, в результате которого Германия получила в свое полное распоряжение европейскую «кузницу оружия» — Чехию с ее великолепно развитым военно-промышленным комплексом. Сегодня уже Германия направляет оружие на Украину, отлично зная, что его применят против русских солдат. Тем не менее нынешний Запад, как и в 1936 г., рукоплещет вместе с депутатами бундестага планам Берлина изменить свою внешнюю политику, сделать ее более антироссийской. Французы, бельгийцы, британцы, австрийцы потеряли былой страх перед военным усилением ФРГ, которое происходит у них на глазах. И вновь надеются, что это усиление бундесвера их не затронет и будет направлено только против Москвы.

В целом более 50 стран из числа недружественных России вооружают киевский режим. За время СВО только на военные поставки Украине потрачено более 240 млрд долл. Это три с лишним годовых военных бюджета, скажем, ФРГ (73,41 млрд долл. в 2024 г.) и примерные расходы Китая на армию за год. Но канцлер Германии Шольц говорит уже о планах тратить на военные расходы 100 млрд. В НАТО 23 страны из 32 членов довели свои военные расходы до 2% ВВП. Суммарно военные расходы государств, входящих в альянс, по их собственным оценкам, составят в 2024 г. порядка 1,264 трлн долл.

Желание западных стран нанести стратегическое поражение России привело к тому, что от гибридной войны на Украине противостояние с переходит к настоящей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. США по примеру нацистского фюрера Адольфа Гитлера предпочитают воевать чужими руками, пояснил он в интервью АиФ.

«Так же, как Гитлер поставил под нацистские знамёна большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов», — напомнил дипломат. Вашингтон хочет переложить на Европу основную тяжесть войны и вновь под нацистскими знаменами, подчеркнул Лавров.

«Только на этот раз "знаменосец" не Гитлер, а Зеленский», — отметил министр. Два года тому назад Лавров уже поднимал эту тему. Тогда он говорил, что «Гитлер объединил большинство стран Европы под своими знаменами для того, чтобы напасть и уничтожить Советский Союз. Сейчас примерно та же группа стран с некоторыми вариациями поддерживает Зеленского. Но Зеленский, конечно, никакой не Гитлер, потому что не он определяет действия против РФ, а ему приказывают делать конкретные вещи». К тому же, добавим, европейцы готовятся не Варшаву с Берлином защищать, тем более — не Киев. Они традиционно готовятся воевать с русскими и пошлют свои военные контингенты на Украину, в Молдавию, страны Прибалтики. Но вначале пойдут украинцы, вооруженные до зубов странами НАТО.

По данным Генштаба РФ на май текущего года, ВСУ было передано «около 800 танков, более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 250 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 7,7 тыс. переносных ЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов, свыше 30 тыс. БПЛА». 9 мая, в День нашей Победы, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США направят Украине новые партии оружия и военной техники.

Нынешнее нашествие западного «интернационала» на восток, вполне естественно, вызывает очевидные ассоциации с 1941-м и 1812 годами. А если еще учесть 1918 г. с интервенцией четырнадцати держав, то все нынешние события становятся вроде как сигналы с Запада. Но каждое поколение западных вояк думает, что этот «исторический момент» удачи, наконец-то, настал!

И раз в сто лет Европа объединяется для очередного «крестового похода» против России. И наступает на Москву войском о «двухнадесяти языков», хотя, на самом деле, языков намного больше, поскольку в нашествии участвуют почти все европейские страны.

Формально сегодня им объединяться не надо, так как их загодя уже заключили в два геополитических блока – НАТО и Евросоюз и входящих в их состав ряд более мелких подблоков вроде «Вышеградской четверки», «Люблинской тройки», Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и т.п. объединений. В целом, если посмотреть на схему региональных организаций Европы, то она похожа на структуру некоего военизированного объединения, каковым она и стала еще в гитлеровские времена. И по сути своей — тоже.

Характерный пример. В декабре 2022 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую реабилитацию нацизма. Согласно результатам голосования, за принятие резолюции проголосовало 120 стран, против — 50, оставшиеся десять воздержались. Среди тех, кто проголосовал против, — США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и др. Этот документ Россия предлагает к голосованию почти ежегодно. Против постоянно выступают США, Украина и американские сателлиты из мелких. Видимо недостаточно Гитлер жег их бабушек и дедушек в печах концлагерей. Показательной для Запада оказалась аргументация США осенью 2014 г. (после госпереворота в Киеве): «Резолюция против осквернения памятников антифашистам ограничивает право граждан на выражение собственного мнения». Стоит ли после всего этого возмущаться тем, что памятники советским воинам-освободителям от нацизма сегодня стали излюбленным объектом для нападений и издевательств со стороны европейцев?

Особый интерес в этом плане представляет одна из самых малоизученных в отечественной историографии тем, связанная с положением в оккупированных нацистами европейских странах. Массовое движение сопротивления нацизму в Европе в течение многих послевоенных десятилетий воспринималось как вполне очевидный факт. Однако сопротивление демократической Европы диктаторскому режиму Германии было почти символическим. Повсеместно были созданы марионеточные правительства, благополучно функционировала в тесном контакте с немцами и под их контролем вся государственная система.

Отдельную категорию немецких союзников составляли коллаборационистские правительства, возникшие в европейских государствах. Например, французское правительство Виши, существовавшее с 1942 по 1944 год. Здесь и режим Видкуна Квислинга в Норвегии 1942-1945 гг. Также эллинистическая Полития в Греции, действовавшая в 1941-1944 гг. Режим Милана Недича в Сербии (1941-1944).

Рейсхкомиссариат Нидерланды, существовавший как административно-территориальная единица Третьего Рейха с 1940 по 1945 г. На стороне Германии выступали Хорватия и Словакия, где под эгидой Берлина были созданы домобранства — военно-полицейские структуры, занимавшиеся агитацией и борьбой с партизанами. Еще одним союзником Гитлера фактически была Испания, где установился фашистский режим генерала Франко. В боях с СССР участвовали также воинские части, сформированные из латышей, шведов, эстонцев и т. д.

Непосредственно после нападения на Советский Союз отчасти спонтанно, отчасти под влиянием немецкой пропаганды возникло «Движение европейских добровольцев», поставившее своей целью «Крестовый поход Европы против большевизма». В военном отношении роль добровольческих союзов была невелика, но их пропагандистская значимость была весомой. Важную роль играли «добровольцы» для пополнения резервов боевых эсэсовских войск. Из них было сформировано 26 добровольческих дивизий СС. Но лишь незначительное число лиц действительно записались добровольно. И все же до конца войны в вермахте насчитывалось почти 500 тыс. иностранцев, главным образом фольксдойче (немцы, не проживающие на территории Германии). Но даже английское подразделение было в составе СС. Почти в каждой стране Европы население сопротивлялось нацизму меньше, чем добровольно воевало против СССР. Исключением была лишь Югославия. Но самое главное — мощная промышленность всех этих якобы «порабощенных» стран исправно и бесперебойно работала на военную машину гитлеровской Германии, производя танки, артиллерийские системы, боеприпасы и вообще все необходимое для войны.

Когда-то, помнится, экскурсоводы рассказывали, как во время немецкой оккупации в 1940 г. перед приездом Адольфа Гитлера сломался привод лифта Эйфелевой башни. Из-за войны восстановить привод было невозможно и французы этим очень гордятся. Они говорили, что Гитлер завоевал Францию, но не Эйфелеву башню. При этом сотни тысяч рабочих французских фабрик вплоть до 1944 г. трудились на германскую оборонную промышленность. За период с 1940 по 1944 гг. Франция поставила Гитлеру четыре тыс. самолетов и 10 тыс. авиационных двигателей для нужд люфтваффе.

По современным данным, каждый третий солдат из очередной «великой» армии, вторгшейся в «дикую» Россию в июне 1941 г. не был немцем! Соответственно, в составе вермахта была бронетехника стран-сателлитов, использовавшаяся в боях против Красной армии. Это, например, румынских 237 танков и около 200 танкеток, финских 118 машин (из 240 всего), венгерских 60 легких танков и 95 танкеток, итальянский танковый батальон — 61 танк и т.д. В целом союзники Германии выставили против СССР около 500 танков и свыше 300 танкеток. Суммарно немецкие войска и войска стран союзников Германии имели около 5600 танков и танкеток. Кроме того, в частях вермахта было много трофейной бронетехники, которая не числится ни в одном справочнике.

Как известно, немцы в 1941 г. пришли завоевывать СССР не одни, а во главе всей Европы. Гитлер создал достаточно большой союзнический блок. Ключевую роль в нем играли две страны «оси»: Италия и Япония. Прочие союзники Германии, хотя и присоединились к блоку, имели в нем не столь большое значение. К этим второстепенным членам относят Болгарию, Венгрию, Румынию, Таиланд. Кроме того, на стороне «оси» выступили несколько государств, имевших собственные счеты с отдельными державами антигитлеровской коалиции. К ним относятся: Финляндия, воевавшая с СССР, Ирак, попытавшийся выступить против англичан, Иран, также предпринявший попытку противостоять Великобритании и СССР.

При этом Третьему рейху досталась полностью вся промышленность Чехословакии, Бельгии, мощная промышленность Франции, развитые промышленные районы Западной Польши. В результате к 1941 г. промышленный потенциал Рейха в 2,5-3 раза превосходил промышленный потенциал СССР (по самым скромным оценкам, в 1,5 раза). Практически СССР вел войну не с Германией, а с объединенными силами континентальной Европы. (Ничего не напоминает?)

Стрелковое оружие, бронетехника, самоходные орудия, самолеты чешского производства составляют, как минимум, четверть всего вооружения фашистской армии. Плюс автомобили, боеприпасы и детали для ракет «Фау-2». «Без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз», — отмечал в свое время офицер танковых войск вермахта Ритген.

«Огромное пространство театра военных действий, от Белого моря до Черного. И на этом пространстве сражаются наши немецкие солдаты, и в их рядах, с ними вместе — итальянцы, финны, венгры, румыны, словаки. Уже подходят хорваты, выступают в поход испанцы. Бельгийцы, голландцы, датчане, норвежцы, даже французы либо уже собираются на фронт, либо скоро будут собираться», — говорил Гитлер 3 октября 1941 г. И еще отмечал: «Будущее принадлежит нам! Когда мы создадим Великую Германию, о нас могут думать все что угодно. У нас нет никакой необходимости цепляться за буржуазные понятия чести и морального облика. Если нам не удастся завоевать мир, мы должны ввергнуть в уничтожение вместе с нами полмира». В этих двух цитатах и промежуточный итог, и императив для нынешней политики Евросоюза.

Сегодня есть опасность повторения истории конца 1920-х годов, когда Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, была профинансирована западными спонсорами — США, Францией, Великобританией — для ускоренной милитаризации страны. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, подводя политические итоги недели в пресс-центре «Парламентской газеты». По его словам, цель — подтолкнуть немцев к войне с соседями. В итоге к власти пришли фашисты — чем это закончилось, прежде всего, для самой Германии, мы прекрасно знаем. Очень похоже, что в Европе начался обратный исторический отсчет

По информации РИА Новости, Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России. Зачем? Ответ очевиден: НАТО готовит удар. Повторяется ситуация, которая предшествовала СВО, повторяется канун 1941 г., и фронт может расшириться…

По мнению авторов материала в The Wall Street Journal, на начальной стадии украинского конфликта Запад был уверен, что Россию потерпит поражение. Насколько эти расчеты доказали свою адекватность, можно судить по тому обстоятельству, что сегодня команды канцлера Германии Шольца и американского лидера Байдена сами хотят получить от Кремля предложения по выходу из сложившейся ситуации.

На Западе питают надежды, что мир, по условиям которого Украина уступит часть территории в обмен на вступление в Евросоюз и НАТО, устроит Киев и подарит Западу «не очень унизительное окончанию этого дорогостоящего и опасного конфликта», говорится в публикации. У них есть надежда на положительный результат. Посмотрим хотя бы на цифры украинских, то есть натовских, потерь на фронтах СВО.

По данным МО РФ на 27 октября, с начала СВО нашими войсками были уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники. И, отметим отдельно, сожжено на поле боя — 18887 танков и других боевых бронированных машин. За всю историю современных войн такой внушительный успех не смогла продемонстрировать ни одна армия мира. Причем уничтожено больше, чем поставлено. Откуда разнобой?

Часть западных поставок доставляются на Украину тайно, нигде не афишируется. Да и от СССР, скажем, только танков досталось Киеву от 7 до 11,3 тыс. боевых бронированных машин, свыше 2800 боевых самолетов, более 18 тыс. артиллерийских систем. Тогда по совокупной военной мощи ВСУ уступали только США, России и Китаю. Видимо, до начала СВО не все успели распродать и разворовать. Между тем американское издание The Conversation сравнило украинские войска с армией Гитлера 1945 г. В борьбе с РФ на истощение они так же проиграют, говорится в статье аналитика, недавно побывавшего на Украине. По его словам, западные военные оценили ситуацию на фронте «как никогда плохую». «Очевидно, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода бременем», — пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, говорится в публикации.

Вместе с тем можно констатировать, что Финляндия и Швеция всего за полтора года пребывания в НАТО превратились в военный форпост Запада у российских границ. Очевидно, скандинавы надеются на очередную попытку вернуть себе то место в Европе, на котором они пребывали в 1940-х гг. И Финляндии тут отводится особенно важная роль. В частности, в августе стало известно о намерении разместить бронетанковую бригаду НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 — от Выборга. Это подразделение, уточняет издание Iltalehti, станет частью передовых наземных сил (FLF), о формировании которых договорились летом. И Хельсинки зазывает туда американских военных… Финляндия имеет для России знаковое значение.

Напомним: в недавнем интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» президент РФ Владимир Путин сказал, что в ходе специальной военной операции расслабляться рано, необходимо продолжать действовать с полной отдачей, несмотря на слухи об усталости противника.

И отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил. Так что не будем поддаваться на провокации, и этот «крестовый поход» на Россию может оказаться последним в истории Запада. Как подчеркнул Путин, исход должен быть в пользу России.

Специально для «Столетия»

Валерий Мацевич

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Значение годовщины Победы: Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в странах СНГ, что подчеркнет важность единства в борьбе с нацизмом.



2. Современные параллели: В статье проводятся аналогии между историческим противостоянием СССР и стран Европы и современной геополитической ситуацией, в которой НАТО усиливает свое военное присутствие у границ России.

3. Учения НАТО: НАТО и союзники проводят крупные военные учения у границ России, включая артиллерийские стрельбы, которые проходят близко к российской территории.

4. Историческая перспектива: Проводится сравнение событий Зимней войны с текущими отношениями Запада и России, акцентируя, что тогда, как и сейчас, Запад использовал внешние силы и помогал своим союзникам в противостоянии с Россией.

5. Экономическая поддержка Западом Украины: Западные страны активно поставляют оружие на Украину, суммарные военные расходы стран НАТО наращиваются до огромных масштабов.

6. Война в Украине как часть противостояния Запада и России: Российские лидеры утверждают, что США и Европа ведут гибридную войну против России, используя Украину в качестве плацдарма и накачивая её оружием.

7. Исторические аналогии: Сергей Лавров сравнивает современные действия Запада с тактикой нацистской Германии в годы Второй мировой войны, намекая на то, что страны Европы вновь враждебно настроены против России под «знаменами» Украины.

Вывод:

Статья подчеркивает, что сегодняшняя напряженность между Россией и Западом имеет исторические корни и повторяет события прошлого, когда Запад помогал союзникам против СССР. Автор проводит параллели с Зимней войной и Второй мировой войной, показывая, что антироссийская позиция Европы не изменилась и ведет к военному наращиванию сил. Статья делает вывод, что Россия сталкивается с угрозой новой войны, спровоцированной «крестовым походом» западных стран, стремящихся ослабить её геополитическое влияние.