Богатырская забава. О тренере детской спортивной школы города Ангарска Викторе Суворове (1988)
О тренере детской спортивной школы города Ангарска Викторе Суворове – энтузиасте тяжелой атлетики и физического воспитания детей, отдающем все силы развитию воли, характера, выносливости у ребят.
Иркутское телевидение 1988
Автор сценария – М. Климов
Режиссер – В. Михарский
Оператор – В. Ронгайнен
#тренер #СпортивнаяШкола
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