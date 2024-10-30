Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4 и 5 пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм реактивную систему залпового огня «Верба», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктовАлександро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки подразделений 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина «Казак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боепрпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Селидово Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки формирований 425 штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штуромовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России