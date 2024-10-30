Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4 и 5 пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области.
Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области.
Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
Противник потерял до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм реактивную систему залпового огня «Верба», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктовАлександро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики.
Отражены две контратаки подразделений 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина «Казак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боепрпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Селидово Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики.
Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты.
Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики.
Отражены две контратаки формирований 425 штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штуромовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
В середине октября стало известно об успешном прохождении атомной подлодкой К-555 «Князь Пожарский» полного цикла ходовых испытаний.
После торжественной церемонии поднятия флага «Князю Пожарскому» предстоит «прописаться» на базе Северного флота, где компанию ему составят сразу два первопроходца серии: АПЛ К-535 «Юрий Долгорукий» (дебютный крейсер проекта «Борей») и К-549 «Князь Владимир» (первый в истории усовершенствованный «Борей-А»). Сдача подводного крейсера намечена на декабрь текущего года. «Князь Пожарский» – восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения разработки Московского института теплотехники.
«Сейчас одна из наших главных задач – это освоение подводных ракетоносцев «Борей», – рассказал в интервью «Известиям» командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, контр-адмирал Степан Кельбас. – В частности, мы уже приняли в состав крейсер «Князь Владимир». Это первый атомный ракетный крейсер нового проекта 955А. Через нашу дивизию прошли все принятые в состав Военно-морского флота «Бореи». Мы принимали их, проводили испытания, готовили экипажи. После этого часть лодок были переданы в состав Тихоокеанского флота».
Что касается непосредственно атомоходов «Борей-А», они имеют массу выгодных особенностей, выделяющими его как на фоне предшественников, так и на фоне флагманов западного подводного флота. Стоит отметить, что это первая отечественная субмарина, которая отказалась от классических винтов в пользу водомётного комплекса. В результате крейсер оказался в разы тише российских подлодок проекта «Антей» и американских субмарин типа «Вирджиния». Даже главный конкурент «Борея-А» – АПЛ «Огайо» ВМС США уступает российским машинам в гидроакустике.
Ложные цели отвлекают внимание
Сам же «Борей-А», по мнению его создателей, не даст противнику и шанса остаться незамеченным: установленный на борту гидроакустический комплекс «слышит» заокеанские субмарины типа «Огайо» и «Вирджиния» за несколько сотен километров.
Причём интегрированный во все системы российской АПЛ автоматизированный комплекс боевого управления берёт часть функций экипажа на себя и снижает риски человеческого фактора. Срок автономного плавания АРПКСН без всплытия на поверхность ограничивается лишь продовольственным запасом: атомная силовая установка и системы жизнеобеспечения способны работать под водой до нескольких лет.
Учитывая, что «Князь Пожарский» должен стать «североморцем», он изначально заточен под длительные подлёдные походы. Его обнаружение в водах Северного Ледовитого океана станет для потенциального противника проблемой № 1. Военная экипировка «Князя Пожарского», по словам военных экспертов, способна вернуть в каменный век любое государство небольших размеров, или заставить большую державу признать ошибочность выбранного внешнеполитического курса.
Примечательно, что уничтожить боеголовки на подлёте силы ПВО потенциального противника не смогут: на финальном участке траектории они активно маневрируют, да и ложные цели отвлекут часть внимания на себя.https://mpsh.ru/28524-bahnem-m…
С князем Долгоруким,Пожарским и Владимиром всё понятно,а как быть с князем Вандалом?)))))))))))