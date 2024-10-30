Спасение – не такое простое дело
Наш духовный дом строится так трудно и так медленно, его стены так часто обрушиваются, незавершенное строение столь некрасиво, а завершению работ не видно конца именно потому, что мы строим абы как и сикось накось.
Строим по принципу «и так сойдет», словно строим не для себя, а работаем в стройбате и сооружаем казарму для чужого подразделения. Мы допускаем грубейшие ошибки в планировании, не соблюдаем технологии.
И души наши, охваченные одним взглядом, возможно, похожи на недостроенный дачный городок, где куплена земля и начаты работы, но ни один домик не доведен до ума. Там нет крыши и отсырели стены.
А вот там ночуют бомжи и выбиты стекла. Ну, а там из фундамента выросло дерево и стены подняты лишь на локоть.
Спасение – не такое простое дело, и глубоко неправы протестанты, в своем благодушии убежденные, что сам факт прихода ко Христу через веру делает их раз и навсегда спасенными.
Этот образ строящегося дома присутствует не только в Писании, но и в святоотеческих творениях.
Авва Дорофей, к примеру, подробно останавливается на этом образе тоже. Он говорит о полагании фундамента, каковым является беспримесная апостольская вера.
Затем наступает черед возведения стен. Стены складываются из кирпичей.
Кирпичи – добрые дела, совершенные ради Господа, исполнение заповедей.
Простил обиду – положил кирпич.
Сдержал гнев и не дал развязаться зачесавшемуся на зло языку – положил еще кирпич.
Помолился внимательно и от сердца – еще кирпич.
Чтобы кирпичи держались друг друга, нужен цемент. Цемент – это смирение.
Гордо совершенные добродетели рано или поздно рухнут, словно кирпичи, не держащиеся один за другой.
Такое строительство продолжается долго. И наконец, когда стены возведены и не падают, можно покрывать дом крышей.
Крыша – это любовь, она же и венец всех добродетелей.
Трудно сказать, на какой стадии находится наш бесценно важный строительный объект. У кого-то выросли стены. У кого-то только положен фундамент.
Но с крышей точно проблемы у всех.
А у некоторых проблемы, быть может, даже с основанием.
Гордиться нечем, а труды всех ожидают немалые.
Посему стоит подумать об убегающем времени и о жизни, стремящейся на встречу с Воскресшим Господом.
Он будет принимать работу. И не только принимать работу, но и поселиться захочет в сооруженном жилище, поскольку сказано: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Стыдно будет предоставить Господу недостроенное и неукрашенное жилище без крыши, не могущее укрыть путника ни от дождя, ни от зноя.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Духовный дом (душа человека) строится медленно и трудно из-за небрежного отношения к строительству.
2. Структура духовного строительства:
– Фундамент = апостольская вера
– Стены = добрые дела и исполнение заповедей
– Цемент = смирение
– Крыша = любовь (венец добродетелей)
3. Примеры "кирпичей" духовного строительства:
– Прощение обид
– Сдерживание гнева
– Искренняя молитва
4. Критика протестантского подхода к спасению: одной веры недостаточно, требуется постоянная духовная работа.
5. Текущее состояние духовного строительства у большинства:
– У многих проблемы даже с основанием
– У всех проблемы с "крышей" (любовью)
– Много недостроенных элементов
6. Финальная цель: подготовка достойного жилища для Господа, который "стоит у двери и стучит".
Вывод:
Автор использует метафору строительства дома для описания духовного развития человека. Основная мысль заключается в том, что духовное совершенствование – это длительный, системный процесс, требующий постоянных усилий и правильного подхода. Небрежное отношение к духовному развитию приводит к "недостроенному" состоянию души. Особое внимание уделяется необходимости не только веры (фундамента), но и добрых дел (стен), смирения (цемента) и любви (крыши). Автор призывает читателей осознать важность этой работы и не откладывать её, помня о конечной цели – готовности к встрече с Господом.
а. Спасатель уже фсех “спас”.
б. Апостолы плохо закончили. Паша был сборщиком налогов (мытарь).
в. Любовь мужчины к мужчине и женщины к женщине (взрослых) соответствует этому : ” Любовь должна быть универсальной и безусловной, а не избирательной и ограниченной” ?