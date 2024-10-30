1942 год. Подо Ржевом идут жесточайшие бои, в которых участвует новобранец Сашка. Храбрый, открытый, простой деревенский паренек не сразу находит общий язык с однополчанами, да и вообще не дается ему «наука побеждать». Взяв в плен немецкого солдата и получив приказ его уничтожить, Сашка понимает, что не может стрелять в безоружного…

По одноименной повести Вячеслава Кондpатьева.

Режиссёр: Александр Сурин

Сценарист: Вячеслав Кондратьев

Композитор: Виталий Гевиксман

Оператор: Юрий Невский

Художники-постановщики: Георгий Кошелев, Альберт Гогуадзе

В ролях: Леонид Ярмольник, Владимир Симонов, Юрий Гребенщиков, Марина Яковлева, Андрей Ташков, Юрий Веялис, Вячеслав Молоков, Николай Волков, Сергей Волкаш, Леонид Иудов, Борис Гусаков, Андрей Порошин, Любовь Соколова

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