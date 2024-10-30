Ставить рядом два сражения можно по целому ряду параметров, и главным из них будет, вероятно, важность самой операции. Оба города – символические фортеци, на удержание которых ВСУ привлекли огромное количество резервов.

В артёмовской (бахмутской) мясорубке сгорело (убитыми и ранеными) под 200 тыс. украинских военных. Потери ВСУ в Покровске прогнозировать пока сложно, поскольку высшее военное руководство (Сырский) собственного мнения по вопросам тактики и оперативного искусства не имеет, а руководство политическое… мягко говоря, в военном деле понимает довольно мало. Отсюда можно предположить, что ВСУ нагонят под Покровск если не все, то большую часть имеющихся резервов, а также добавят фронтовых, уже уставших и полумёртвых бригад и батальонов.

Так же, как и Артёмовск, Покровск – это добротный укрепрайон и наличие заполненных линий обороны здесь «Центр» не может не учитывать. Артёмовск (Бахмут) штурмовали сверху-вниз и шло очень тяжело (тогда ещё был «Вагнер»), к Покровску российская армия подходит по-другому. Действовать, вероятно, будут так же, как с Новогродовкой и Селидовым.

К тому же, знаменитые российские ФАБы появились, фактически, в последнюю неделю штурма Артёмовска (Бахмута), а в случае с Покровском они первыми вступят в дело (точнее, уже вступили и прокладывают путь штурмовикам).

По всем признакам сражение за Покровск может стать историческим. Как по части тактики и принимаемых решений, так и по ожесточённости боёв. И от победы в этой битве зависит очень многое.

Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сравнение важности городов: Артёмовск (Бахмут) и Покровск рассматриваются как ключевые оборонительные точки, удержание которых имеет стратегическое значение для ВСУ, привлекающих для этого значительные резервы.



2. Потери ВСУ: В боях за Артёмовск погибло и было ранено около 200 тысяч украинских военных, что подчёркивает масштаб столкновений. Потери в Покровске прогнозировать пока сложно, но ожидается массовое привлечение резервов и исчерпавших ресурсы подразделений.

3. Тактика и оборонительные линии: Покровск, как и Артёмовск, является укрепрайоном с развитыми линиями обороны. Однако российская армия подступает к Покровску с иной тактикой, возможно, схожей с действиями в Новогродовке и Селидовом.

4. Использование ФАБ: В отличие от позднего применения ФАБ (авиационных бомб) при штурме Артёмовска, в Покровске они применяются с самого начала, что изменяет тактику и стратегию продвижения.

5. Ожидание исторического значения: Сражение за Покровск может стать историческим не только по интенсивности боёв, но и по принятой тактике. Исход битвы может значительно повлиять на дальнейший ход конфликта.

Вывод:

Покровск сравнивают с Артёмовском из-за схожести стратегической значимости, интенсивности боёв и привлечения крупных резервов ВСУ. В обоих случаях оборона украинских войск организована на укреплённых позициях, однако тактика штурма Покровска, включая более активное применение ФАБ, имеет свои отличия. Исход этой битвы может сыграть решающую роль в будущем развитии конфликта.