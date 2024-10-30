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После появления статьи в The New York Times о том, что в секретной части своего «плана победы» Зеленский просил у США поставить Киеву крылатые ракеты «Томагавк», на Банковой стало жарко. Не понимая толком, как реагировать на такое «предательство» со стороны партнёров, Зеленский выступил перед журналистами. Он подтвердил, что действительно просил «Томагавки», но обиделся на Белый дом, за то что эта информация стала достоянием гласности.



«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ? Они сказали, что Украина хочет (или хотела) получить много ракет — таких как «Томагавки» и т. д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнёрами нет ничего конфиденциального», — возмутился Зеленский.



На самом деле это его возмущение свидетельствует либо о крайней наивности, либо о дефиците мыслительных способностей. Оба варианта играют отнюдь не на руку нелегитимному. А уроки прошлых «партнёров» США, которых Вашингтон регулярно кидал и подставлял, видимо, не пошли Зеленскому впрок.



Но попробуем разобрать, что стоит за словами американцев, открестившихся от идей Зеленского, и почему. Когда западные аналитики называют его «план» «нереалистичным и зависящим от западной помощи», надо эти термины растолковывать. «План» этот означает прямую войну с Россией, которую должен вести блок НАТО. Именно в этом — зависимость. И в этом — нереалистичность.



Когда американские аналитики пишут, что требование о поставках «Томагавков» «абсолютно невыполнимое», здесь тоже нужно понимать, что имеется в виду. Фактически Зеленский требует разместить на территории Украины объекты, которые, с точки зрения России, будут абсолютно легальными целями для нанесения ядерного удара. Причём управлять этими объектами в виде наземных пусковых установок для ракет «Томагавк» с соответствующей обвязкой должны будут натовские специалисты.



То есть «план победы», с точки зрения Зеленского, заключается в том, что НАТО должно вступить в войну с Россией собственными силами и её выиграть. Реакцию России на подобный заход в Киеве, очевидно, решили не учитывать: страшно.



Но в НАТО в данном случае как раз всё посчитали достаточно адекватно и не стали даже утруждать себя обсуждением «плана», просто слив его в прессу, — чтобы не возникло, не дай бог, подозрений, что с этим кто-то согласен. Поддерживать Украину деньгами и оружием — это одно (и то целесообразность этого начинает вызывать сомнения), но воевать с Россией (с учётом того, что война неизбежно будет ядерной) — это совсем другое.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Запрос на "Томагавки": В секретной части своего «плана победы» Зеленский запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк». Эта информация стала публичной через публикацию в The New York Times, что вызвало недовольство Зеленского.

2. Реакция Зеленского: Президент Украины выразил возмущение утечкой информации, заявив, что конфиденциальность между США и Украиной нарушена.

3. Критика аналитиков: Западные аналитики сочли план Зеленского «нереалистичным» и «зависящим от помощи Запада», имея в виду, что реализация плана означает прямое вступление НАТО в войну с Россией.

4. Неприемлемые требования: Запрос Зеленского на размещение «Томагавков» означает для НАТО необходимость устанавливать на Украине военные объекты, которые могут быть мишенями для ядерного удара России.

5. Отказ НАТО: НАТО, учитывая риск эскалации конфликта с Россией до ядерного уровня, слило информацию о запросах Украины в СМИ, чтобы дистанцироваться от идей Зеленского.

6. Растущие сомнения: Поддержка Украины деньгами и оружием — одна вещь, но готовность НАТО к прямому военному участию в конфликте с Россией отсутствует, что иллюстрирует уязвимость планов Украины.

Вывод:

Украинский запрос о поставках «Томагавков» показал наивность или недальновидность Зеленского, не учитывающего ограничения западной поддержки. НАТО не готово рисковать глобальной эскалацией конфликта с Россией, особенно ядерного масштаба. Публикация запроса демонстрирует охлаждение позиций Запада и, вероятно, сигнализирует Киеву о границах возможной помощи.