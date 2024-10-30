Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!. Е.Ю.Спицын на канале Слово 12 вопросов

22 3

Эфир на канале Слово от 29 октября 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Историческое противостояние с Европой – Россия снова сталкивается с агрессивным отношением Европы, которая, как и 85 лет назад, видит в России угрозу и стремится к её уничтожению.

2. Роль Сталина в индустриализации – Сталин, предвидя угрозу с Запада, сделал всё для быстрой индустриализации, которая позволила СССР выстоять во Второй мировой войне. Он видел развитие страны как необходимое условие для её выживания.

3. Виновники распада СССР – Основными ответственными за развал СССР названы Горбачёв и партийная элита, действовавшие вопреки интересам народа и государства.

4. СССР как модель государственного устройства – Советский Союз создавался как союз республик, а не как централизованная буржуазная республика. Современные попытки возрождения аналогичного союза также должны учитывать этот принцип.

5. Итоги Второй мировой войны – Победу в войне Запад использовал в своих экономических интересах, что дало США значительные финансовые преимущества.

6. Третья мировая война – Если она возникнет, то будет носить ядерный характер, так как участвовать в ней будут только ядерные державы, в первую очередь США и Россия.

7. Украина как геополитический проект – Украина, сформированная по антироссийской модели, рассматривается как инструмент Запада для дестабилизации России.

8. Русская идентичность и цивилизация – Русский народ уникален и внёс огромный вклад в мировую культуру и историю, что делает Россию отдельной цивилизацией, хотя и с корнями в европейской культуре.

9. Современная угроза с Запада – Запад по-прежнему стремится к уничтожению России, опираясь на своё технологическое и военное превосходство.

Вывод: Основной посыл беседы сводится к тому, что Россия находится в состоянии противостояния с Западом, который стремится ослабить её как цивилизацию. При этом подчеркивается уникальность русского пути, духовные ценности и важность готовности к защите страны и её исторического наследия.

Источник: https://rutube.ru/video/c45fe3bdf7758452e3c6e9fbf690ea15/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Ненавижу детей": в России набирает обороты страшное движение
Подборка из соцсетей: «Три кота», «Долой ТНТ» и «Служу хозяину!»
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2017
Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2017
3 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru