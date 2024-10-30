«Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux



Линус Торвальдс показал свое отношение к россиянам и российскими программистами, назвав из «российскими троллями». За день до этого из сообщества разработчиков Linux были исключены 11 российских специалистов, и Торвальдс всецело поддержал это, заявив, что решение не будет отменено.

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто заявил, что полностью поддерживает отстранение россиян от работы над ядром Linux. За день до этого, как сообщал CNews, от этой работы над проектом были отлучены 11 специалистов, имеющих российские корни, но сделал это не сам Торвальдс, а один из крупнейших мейнтейнеров Linux, который заменял Торвальдса шесть лет назад на посту руководителя сообщества.

Комментируя случившееся, Торвальдс, уроженец Финляндии и гражданин США, совершенно не стеснялся в выражениях. 11 россиян, которые больше не могут работать над Linux он назвал буквально «кучкой российских троллей» «lots of Russian trolls» и добавил, что решение об их исключении из сообщества не будет отменено.

Торвальдс и раньше позволял себе резкие высказывания в адрес программистов из различных стран, заявляя, к примеру, что у них «д….о вместо мозгов» (shit-for-brains), или ругая их за избыточную грамотность. Но это первый за многие годы случай, когда Торвальдс открыто заявил о своей неприязни к специалистам из России.

Что сказал Торвальдс

Создатель Linux четко и ясно обозначил свою позицию относительно и российских участников сообщества Linux, и того, как с ними поступили. «Окей, кучка российских троллей отправилась на выход. Совершенно очевидно, почему было сделано это изменение, и оно не будет отменено», – сказал он.

Но этим Торвальдс не ограничился. «Использование нескольких случайных анонимных аккаунтов для попытки «внедрить» его через русские фабрики троллей ни на что не повлияет. И в качестве информации для действительно невиновных наблюдателей, которые не являются аккаунтами фабрики троллей, – эти «различные требования комплаенса» относятся не только к США».

«Различные требования комплаенса» – это причина, по которым 11 россиян были отстранены от работы над Linux. Ничего более конкретного верхушка комьюнити пока не сообщила.

Завершил свое заявление Торвальдс следующим комментарием: «Я финн. Вы думали, что я буду *поддерживать* российскую агрессию? Видимо, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в отсутствии знания истории».

В данном случае совершенно непонятно, как связаны между собой национальность Торвальдса, мировая история, и тот факт, что он открыто поддерживает удаление из сообщества СПО граждан России, держащих в руках мышь и клавиатуру, а не оружие.

К моменту выпуска материала от работы над Linux с отнюдь не молчаливого согласия Торвальдса были отстранены 11 россиян. Но ни сам Линус, ни его помощник Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), гражданин США, один из ключевых разработчиков Linux, который и инициировал отстранение, не говорили, что этим числом все и ограничится. Другими словами, вероятность того, что гонения россиян – разработчиков СПО в Linux-комьюнити продолжатся, зашкаливает.

Важно понимать также, что среди этих 11 человек есть сотрудники крупных российских ИТ-компаний. Это в первую очередь разработчик ОС «Аврора» – принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытые мобильные платформы».

Также в списке оказались работники SberDevices – компании, выпускающей умные гаджеты Сбербанка, компании NetUp (предоставляет решения и услуги для провайдеров связи) и Metrotek – производителя контрольно-измерительных приборов, телеком-оборудования и электроники. Вместе с ними дверь указали и сотруднику Московского госуниверситета.

https://www.cnews.ru/news/top/2024-10-24_kuchka_rossijskih_trollej – цинк

Когда я пару дней назад читал про это, я мысленно улыбался, так как вспоминал рассказы о том, что надо переходить с продажной корпоративной винды на свободный и демократический Линкус.

Тут опять же проблема зависимости от западного ПО и западной цифровой инфраструктуры. Чем Запад и пользуется, используя подобные зависимости там, где это возможно.

В случае с операционными системами эта проблема еще долго будет с нами.



Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. 11 российских разработчиков были исключены из сообщества разработчиков ядра Linux

2. Линус Торвальдс (создатель Linux) открыто поддержал это решение и резко высказался о российских разработчиках:

– Назвал их "кучкой российских троллей"

– Заявил, что решение об исключении не будет отменено

– Обосновал свою позицию своим финским происхождением

3. Среди исключенных разработчиков – сотрудники крупных российских IT-компаний:

– Компания "Открытые мобильные платформы" (разработчик ОС "Аврора")

– SberDevices

– NetUp

– Metrotek

– Сотрудник МГУ

4. Решение было принято по причине "различных требований комплаенса", без дополнительных пояснений

5. Есть вероятность дальнейших исключений российских разработчиков

Выводы:

1. Это событие демонстрирует уязвимость российской IT-инфраструктуры из-за зависимости от западного программного обеспечения, даже открытого и свободного

2. Ситуация подрывает концепцию Linux как действительно свободного и открытого ПО, показывая, что даже open-source проекты могут быть использованы как инструмент политического давления

3. Для России это подчеркивает необходимость развития собственных технологических решений и уменьшения зависимости от западных технологий

4. Исключение разработчиков из крупных российских компаний может негативно повлиять на развитие российских IT-проектов, использующих Linux

Расширенный вывод:

Важно отметить, что несмотря на политически мотивированное исключение российских разработчиков из основного сообщества Linux, фундаментальные преимущества этой операционной системы остаются неизменными:

1. Благодаря открытому исходному коду Linux, российские разработчики сохраняют возможность:

– создавать собственные форки ядра

– независимо изучать и модифицировать код

– развивать собственные дистрибутивы

– проводить аудит безопасности

2. В отличие от проприетарных решений (как Windows):

– код Linux остаётся полностью прозрачным

– отсутствуют скрытые механизмы и "черные ящики"

– сохраняется возможность полного контроля над системой

– можно гарантировать отсутствие недекларированных возможностей

3. Таким образом, Linux по-прежнему остается более надежной и безопасной альтернативой для использования в критически важной инфраструктуре и системах, требующих высокого уровня защиты.

Фактически, текущая ситуация может стать стимулом для создания полностью независимой ветки развития Linux в России, что в долгосрочной перспективе может оказаться даже полезным для развития отечественной школы разработки ядра ОС.