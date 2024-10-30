“Кучка русских троллей”
«Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux
Линус Торвальдс показал свое отношение к россиянам и российскими программистами, назвав из «российскими троллями». За день до этого из сообщества разработчиков Linux были исключены 11 российских специалистов, и Торвальдс всецело поддержал это, заявив, что решение не будет отменено.
Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто заявил, что полностью поддерживает отстранение россиян от работы над ядром Linux. За день до этого, как сообщал CNews, от этой работы над проектом были отлучены 11 специалистов, имеющих российские корни, но сделал это не сам Торвальдс, а один из крупнейших мейнтейнеров Linux, который заменял Торвальдса шесть лет назад на посту руководителя сообщества.
Комментируя случившееся, Торвальдс, уроженец Финляндии и гражданин США, совершенно не стеснялся в выражениях. 11 россиян, которые больше не могут работать над Linux он назвал буквально «кучкой российских троллей» «lots of Russian trolls» и добавил, что решение об их исключении из сообщества не будет отменено.
Торвальдс и раньше позволял себе резкие высказывания в адрес программистов из различных стран, заявляя, к примеру, что у них «д….о вместо мозгов» (shit-for-brains), или ругая их за избыточную грамотность. Но это первый за многие годы случай, когда Торвальдс открыто заявил о своей неприязни к специалистам из России.
Что сказал Торвальдс
Создатель Linux четко и ясно обозначил свою позицию относительно и российских участников сообщества Linux, и того, как с ними поступили. «Окей, кучка российских троллей отправилась на выход. Совершенно очевидно, почему было сделано это изменение, и оно не будет отменено», – сказал он.
Но этим Торвальдс не ограничился. «Использование нескольких случайных анонимных аккаунтов для попытки «внедрить» его через русские фабрики троллей ни на что не повлияет. И в качестве информации для действительно невиновных наблюдателей, которые не являются аккаунтами фабрики троллей, – эти «различные требования комплаенса» относятся не только к США».
«Различные требования комплаенса» – это причина, по которым 11 россиян были отстранены от работы над Linux. Ничего более конкретного верхушка комьюнити пока не сообщила.
Завершил свое заявление Торвальдс следующим комментарием: «Я финн. Вы думали, что я буду *поддерживать* российскую агрессию? Видимо, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в отсутствии знания истории».
В данном случае совершенно непонятно, как связаны между собой национальность Торвальдса, мировая история, и тот факт, что он открыто поддерживает удаление из сообщества СПО граждан России, держащих в руках мышь и клавиатуру, а не оружие.
К моменту выпуска материала от работы над Linux с отнюдь не молчаливого согласия Торвальдса были отстранены 11 россиян. Но ни сам Линус, ни его помощник Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), гражданин США, один из ключевых разработчиков Linux, который и инициировал отстранение, не говорили, что этим числом все и ограничится. Другими словами, вероятность того, что гонения россиян – разработчиков СПО в Linux-комьюнити продолжатся, зашкаливает.
Важно понимать также, что среди этих 11 человек есть сотрудники крупных российских ИТ-компаний. Это в первую очередь разработчик ОС «Аврора» – принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытые мобильные платформы».
Также в списке оказались работники SberDevices – компании, выпускающей умные гаджеты Сбербанка, компании NetUp (предоставляет решения и услуги для провайдеров связи) и Metrotek – производителя контрольно-измерительных приборов, телеком-оборудования и электроники. Вместе с ними дверь указали и сотруднику Московского госуниверситета.
https://www.cnews.ru/news/top/2024-10-24_kuchka_rossijskih_trollej – цинк
Когда я пару дней назад читал про это, я мысленно улыбался, так как вспоминал рассказы о том, что надо переходить с продажной корпоративной винды на свободный и демократический Линкус.
Тут опять же проблема зависимости от западного ПО и западной цифровой инфраструктуры. Чем Запад и пользуется, используя подобные зависимости там, где это возможно.
В случае с операционными системами эта проблема еще долго будет с нами.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. 11 российских разработчиков были исключены из сообщества разработчиков ядра Linux
2. Линус Торвальдс (создатель Linux) открыто поддержал это решение и резко высказался о российских разработчиках:
– Назвал их "кучкой российских троллей"
– Заявил, что решение об исключении не будет отменено
– Обосновал свою позицию своим финским происхождением
3. Среди исключенных разработчиков – сотрудники крупных российских IT-компаний:
– Компания "Открытые мобильные платформы" (разработчик ОС "Аврора")
– SberDevices
– NetUp
– Metrotek
– Сотрудник МГУ
4. Решение было принято по причине "различных требований комплаенса", без дополнительных пояснений
5. Есть вероятность дальнейших исключений российских разработчиков
Выводы:
1. Это событие демонстрирует уязвимость российской IT-инфраструктуры из-за зависимости от западного программного обеспечения, даже открытого и свободного
2. Ситуация подрывает концепцию Linux как действительно свободного и открытого ПО, показывая, что даже open-source проекты могут быть использованы как инструмент политического давления
3. Для России это подчеркивает необходимость развития собственных технологических решений и уменьшения зависимости от западных технологий
4. Исключение разработчиков из крупных российских компаний может негативно повлиять на развитие российских IT-проектов, использующих Linux
Расширенный вывод:
Важно отметить, что несмотря на политически мотивированное исключение российских разработчиков из основного сообщества Linux, фундаментальные преимущества этой операционной системы остаются неизменными:
1. Благодаря открытому исходному коду Linux, российские разработчики сохраняют возможность:
– создавать собственные форки ядра
– независимо изучать и модифицировать код
– развивать собственные дистрибутивы
– проводить аудит безопасности
2. В отличие от проприетарных решений (как Windows):
– код Linux остаётся полностью прозрачным
– отсутствуют скрытые механизмы и "черные ящики"
– сохраняется возможность полного контроля над системой
– можно гарантировать отсутствие недекларированных возможностей
3. Таким образом, Linux по-прежнему остается более надежной и безопасной альтернативой для использования в критически важной инфраструктуре и системах, требующих высокого уровня защиты.
Фактически, текущая ситуация может стать стимулом для создания полностью независимой ветки развития Linux в России, что в долгосрочной перспективе может оказаться даже полезным для развития отечественной школы разработки ядра ОС.
Это отличная новость.
Теперь вопрос в том сможет ли Россия организовать этих специалистов для работы на благо страны.
а ведь вы часто здесь задаетесь вопросом -почему ВВП и КО так задержались с 404-дак учились же и перенимали опыт..
Как интересно -зашла посмотреть -а кто владелец или владельцы этого продукта -кто поверит .что некий фин или Гейтс или Дуров -эти “финские”гении студенты сами по себе..Так вот ,оказывается -что он настолько демо/кратичен -что никому не принадлежит .а всем ???вы верите в это..Откуда корни?Да все просто 0-они одни и те же.
всегда считала Колонеля поверхностным перестраховщиком..
“…До недавнего времен «непотопляемый авианосец» в лице израильской военщины мог гарантировать убытки и потерю конкурентоспособности любому крупному субъекту международной торговли, в случае отказа от доллара, просто угрожая выборочным перекрытием самого дешевого морского пути. Достаточно было эскалировать напряженности, и вот уже американские авианосцы легитимно патрулируют восток Средиземноморье и Красное море. И никто другой не сунется защитить интересы конкурентов.
Однако времена меняются вместе с технологиями, а конкуренты из альтернативной финансовой сети не дремлют, подпитывая технологиями иранский ВПК. И теперь какие-то хуситы (тоже похоже, гегелевское повторение гуситов) доказывают гегемону и его союзнику, что перекрыть торговый путь можно и в другом узком месте. И что такое перекрытие не для отдельных, а для большинства торговых судов может быть даже выгодным для судовладельцев и страховщиков. И в чем тогда оставшаяся ценность израильского форпоста правых глобалистов? Если его главная функция контроля обнулена, и монополию доллара больше не защищает, а ограниченные долгами ресурсы – финансовые и военные тратит без особого толку.
Поэтому еще до провокации хамасовцев, спровоцированных правыми радикалами, «коллективный Байден» в лице Дж.Салливана пытался соорудить какую-то временную подпорку для израильских экономики и государства, перевести «на хозрасчет» в упряжке с саудитами и иракскими клиентами (проект логистического моста из Индии в Европу мимо Ирана). Однако, «поздно пить боржоми…»
И все равно, не в привычках англосаксов вот так забесплатно сдавать даже актив, ставший обузой. Нужно попытаться, если не впарить кому-то, то разменять на сравнимые потери для конкурентов, точнее – использовать напоследок как угрозу-камикадзе, чтобы выторговать хоть какое-то приличное место в новом многополярном мире, где именно Ближний Восток будет ключевым полюсом, где по-прежнему фокусируются многие из противоречий между всеми другими полюсами – и старыми, как Европа, и новыми как Африка или Индия.
Впрочем, Израиль и сам не прочь в политический торг, как в пекло поперед американского батьки. Все-таки истероидное самоощущение главного актера на сцене, как самодурское самомнение после стольких лет первенства в регионе – не отпускают. Это не считая попыток фальстарта такого торга со стороны конкурентов внутри самой израильской элиты, подначиваемых разными крыльями глобальной финансовой элиты.
В любом случае, Иран выбран ключевым объектом давления со стороны США посредством Израиля (или наоборот – со стороны Израиля посредством США, хрен там уже поймешь, кто здесь хвост, а кто голова). А может быть сам Иран выбрал себя на эту роль при помощи банкстеров Сити, когда сформировал свои сети прокси-агентов в Ливане, Сирии и Йемене. Хотя банкстеры Сити могли думать, что это они орудуют против влияния правых глобалистов и финконтроля США посредством иранских клиентов. (Тоже хрен разберешь сразу, хотя Иран все же – древняя империя и еще более древний религиозный центр, выпестовавший в свое время Израиль версии 2.0. И теперь обернулся как Тарас Бульба к младшему сыну, соблазненному выходцами из Польши.)
Понятно, что все еще пока не понятно, чем такой политический торг глобального значения закончится. Одно только можно точно утверждать, что такой политический торг идет, и он не может не закончиться каким-то компромиссом. В том числе и по причине полной подчиненности истеричной части израильского общества мировому еврейству, то есть финансово-торгашеским интересам. А общим интересом всех банкстеров является сохранение объемов международной торговли, а не их обрушение.
Чтобы убедиться в готовности обоих сцепившихся региональных игроков к торгу и компромиссу, достаточно внимательно посмотреть на сугубо демонстративный обмен взаимными ударами. Иран своей ракетной атакой показал возможную незащищенность Израиля от погружения в полный блэкаут с соответствующими последствиями в виде уличной герильи со стороны хамасовцев. (Потому истерически пытаются спровоцировать подполье и повязать боевой актив, но это вряд ли.) В ответ Израиль также должен был продемонстрировать готовность и главное – возможность нанести удар по Ирану, хотя бы отчасти обезоруживающий. Именно продемонстрировать, а не нанести всерьез, иначе какой торг?
Будем считать, что такая демонстрация израильским военным удалась, как минимум – для внутриполитического потребления. И они теперь имеют возможность бахвалиться превосходством своих ВВС над иранским ПВО, не сбившим ни одного самолета. В ответ персы намекают, что израильтяне-де прикрылись некими гражданскими бортами. Хотя за пару дней до того Эмираты объявили о прекращении полетов над Ираком и Ираном, то есть были в курсе будущей атаки, как и все другие авиакомпании. Нет, с американцев станется подгадать какие-нибудь иракские гражданские рейсы ко времени «Ч», но дело точно не в этом.
Вопрос теперь в том – удалась ли демонстрация в силу реальной слабости Ирана? Или все же в силу закулисной договоренности с ним, и видимо – со стоящей за ним Россией. Во всяком случае, свою атаку Израиль провел сразу после, а не до или во время саммита БРИКС, чем только подчеркнул свое уважение к реальной силе, влияющей на расклады в регионе. По сути израильтяне подтолкнули Иран к России как гаранту, ослабляя его политическую связь с Сити и Китаем. Однако, даже в хвастливой риторике генералов Цахала прозвучала оговорочка по Фрейду – мол, Иран не сможет усилить ПВО, потому что России все ее С-400 нужны на СВО.
Ну да, ну да, конечно. Кремль при выборе приоритетов разменяет шанс на усиление своего глобального влияния, притом что ВСУ уже фактически разгромлены. И точно не найдет другой сдерживающей контригры в ответ на угрозы дальнобойных ударов (необходимые Западу не ради списанного Киева, а именно для того, чтобы отвлечь внимание Москвы от ключевых ближневосточных раскладов).
В настоящий момент сложно утверждать точно, что в результате израильских истеричных маневров было ослаблено влияние Сити на Иран, причем в пользу России. Этот новый расклад проявится позже. Хотя на месте Нетаньяху я бы действовал именно так – если правые и левые глобалисты в клинче, а администрация США из-за этого еще долго будет слабо дееспособной, тогда нужно попытаться самим сменить гаранта (хотя бы временно))). А таковым в регионе при самоустранившихся США может быть только Россия, способная выступить гарантом любых долгосрочных компромиссов.
Косвенными признаками явного недовольства развитием ситуации и правых глобалистов, и левых – стало отсутствие в Казани ставленника Сити Лулы, как и саудовского кронпринца. Хотя саудиты даже попытались перехватить инициативу, предложив Ирану совместные военно-морские маневры. А это уже само по себе свидетельство происходящей на БВ дипломатической революции – «переворачивания альянсов».
Есть даже еще более надежный косвенный признак крайнего неудовольствия Сити и лондонской элиты – это отстранение российских разработчиков от проекта Линукс. Так называемое «свободное ПО» оказывается не такое уж и свободное, и всегда было альтернативой американской ИТ-индустрии, поддерживаемой банкстерами Сити. Допустим, что из-за СВО. Тогда почему именно сейчас, а не в 2022-м?
Похоже, Кремль на саммите БРИКС или в процессе подготовки очень сильно наступил лондонским на очень больную мозоль. И это точно не киевский геморрой. И даже не публичный отказ от проекта «валюты БРИКС», поскольку Путин все же передал этот «билет банка приколов» Набиуллиной на более детальное изучение. Здесь какие-то шансы у Сити еще есть, чтобы вот так реагировать. Других причин как-то не просматривается, кроме переориентации Ирана на Россию как гаранта, а не на встраивание в ОПОП под спонсорством Китая, но без гарантий.”…https://aftershock.news/?q=node/1437060
п.с. уверена,что ЧУ понравится про Иран и Китай
Четыре самолета с россиянами находились над Ираном в момент атаки Израиля
Пять самолетов из России находились над Ираном во время атаки Израиля
Вести-24 утром в субботу насчитали 4, но РБК обнаружил и пятый.
Так что евреи свой репертуар пополнили: раньше прикрывались военными, теперь – гражданскими.
А Иран, видимо, свое ПВО попридержал, чтобы не повторить сирийский казус.