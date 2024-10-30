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Кружок диалектики (2024–2025). 02. «От границы до узловой линии отношений меры». М. В. Попов.

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22 октября 2024 года состоялось второе в 2024-2025 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики.
Пройдена цепочка категорий диалектики от границы и бесконечного до узловой линии отношений меры, которая послужила одним из источников формирования разработанной Марксом и Энгельсом теории общественно-экономических формаций. Следующее занятие 12 ноября.
Материалистически понимаемые категории диалектики в НЛ Гегеля (М.Попов) август 24: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:
1. Необходимость диалектики: Важность изучения диалектики, особенно гегелевской, как метода борьбы за общественный прогресс и против реакционной идеологии.
2. Штудирование: Изучение сложных философских текстов требует постоянного возвращения к прочитанному, повторения и глубокого понимания.
3. Понятие границы: Граница одновременно соединяет и разделяет два противоположных элемента, в этом проявляется её противоречивость.
4. Конечное и бесконечное: Конечное можно понять лишь в связи с бесконечным, они неразрывны. Конечное является отрицанием бесконечного, и наоборот.
5. Диалектическое единство: Единство состоит из множества элементов, где многое воспринимается как одно, а одно как многое.
6. Категория меры: Мера представляет собой единство качества и количества. Изменение меры может привести к качественному скачку, образуя «узловую линию» качественных изменений.
7. Переход к сущности: После рассмотрения категории бытия начинается переход к сущности, что позволяет глубже понять структуру мира и взаимосвязи вещей.

Вывод:
Лекция подчеркивает важность системного и глубокого изучения диалектики для понимания общественных и природных процессов. Диалектический метод помогает постичь единство и противоположность конечного и бесконечного, а также их переход в новое качество.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TKRyIlmAAak
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