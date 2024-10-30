22 октября 2024 года состоялось второе в 2024-2025 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики.Пройдена цепочка категорий диалектики от границы и бесконечного до узловой линии отношений меры, которая послужила одним из источников формирования разработанной Марксом и Энгельсом теории общественно-экономических формаций. Следующее занятие 12 ноября.Материалистически понимаемые категории диалектики в НЛ Гегеля (М.Попов) август 24: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyGВсе записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIBhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Необходимость диалектики: Важность изучения диалектики, особенно гегелевской, как метода борьбы за общественный прогресс и против реакционной идеологии.

2. Штудирование: Изучение сложных философских текстов требует постоянного возвращения к прочитанному, повторения и глубокого понимания.

3. Понятие границы: Граница одновременно соединяет и разделяет два противоположных элемента, в этом проявляется её противоречивость.

4. Конечное и бесконечное: Конечное можно понять лишь в связи с бесконечным, они неразрывны. Конечное является отрицанием бесконечного, и наоборот.

5. Диалектическое единство: Единство состоит из множества элементов, где многое воспринимается как одно, а одно как многое.

6. Категория меры: Мера представляет собой единство качества и количества. Изменение меры может привести к качественному скачку, образуя «узловую линию» качественных изменений.

7. Переход к сущности: После рассмотрения категории бытия начинается переход к сущности, что позволяет глубже понять структуру мира и взаимосвязи вещей.

Вывод:

Лекция подчеркивает важность системного и глубокого изучения диалектики для понимания общественных и природных процессов. Диалектический метод помогает постичь единство и противоположность конечного и бесконечного, а также их переход в новое качество.