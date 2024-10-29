Volkswagen закроет три завода в Германии
Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen (VW) впервые за 87-летнюю историю концерна намерен закрыть не менее трёх заводов в ФРГ, сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%. Об этом объявила глава производственного совета компании Даниэла Кавалло. У руководства VW есть два дня на отмену этих планов.
В Volkswagen заявили, что необходимы радикальные меры, поскольку компания сталкивается со слабым спросом и жёсткой конкуренцией в Китае, замедлением продаж на других ключевых рынках и необходимостью дорогостоящего перехода на электромобили.
«Дело в том, что ситуация серьёзная, и ответственность партнёров по переговорам огромна, — сказал директор по персоналу Гуннар Килиан. — Без комплексных мер по восстановлению конкурентоспособности мы не сможем позволить себе значительные инвестиции в будущем».
При этом он не предоставил никакой конкретной информации о планах по закрытию заводов, сокращению зарплаты и рабочих мест.
«Мы придерживаемся принципа, <…> согласно которому обсуждение будущего Volkswagen AG должно сначала проводиться внутри компании с нашими партнёрами по переговорам», — пояснил Килиан.
В свою очередь, руководитель бренда VW Томас Шефер обосновал этот шаг высокими затратами на предприятиях в ФРГ.
«Мы не можем продолжать, как прежде. На наших предприятиях в Германии мы недостаточно продуктивны, и наши производственные затраты в настоящее время на 25-50 % выше, чем мы планировали», — отметил он.
Целью остаётся повышение рентабельности продаж до 6,5 % к 2026 году. Это единственный способ профинансировать необходимые инвестиции в будущем.
Представитель Кабмина Германии Вольфганг Бюхнер признал, что «Volkswagen находится в сложной ситуации».
«Нам ещё предстоит подождать и посмотреть, что разъяснит по этому поводу сам Volkswagen. То, что сказал канцлер ФРГ по этому поводу, ясно, а именно, что реальные возможные неправильные управленческие решения из прошлого не должны приниматься за счёт сотрудников и что теперь речь идёт о сохранении и обеспечении рабочих мест», — сказал он.
По его словам, правительство осведомлено о трудностях Volkswagen. Бюхнер указал, что Берлин находится в тесном контакте с автопроизводителем, а также с представителями рабочих коллективов.
В Германии на заводах концерна работает около 300 тыс. человек, около половины из них — в Вольфсбурге. Уточняется, что в первую очередь закрытие угрожает заводу в Оснабрюке. Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы будут закрыты или переведены за границу. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года. Сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тыс. сотрудников.
Volkswagen впервые сообщил о возможном закрытии заводов в сентябре — несмотря на сильное противодействие политиков и сотрудников. Немецкая земля Нижняя Саксония, крупный акционер, контролирующий 20 % голосующих прав, ранее заявляла, что её приоритетом является сохранение рабочих мест, и часто вставала на сторону производственного совета.
Как и немецкие конкуренты Mercedes-Benz и BMW, Volkswagen сталкивается с падением прибыли в Китае, поскольку потребители сокращают расходы, а местные бренды, такие как BYD, захватывают долю рынка.
В пятницу компания Porsche, контрольный пакет акций которой принадлежит VW, сообщила о падении квартальной прибыли на 41 %, что свидетельствует об усилении давления на китайском рынке.
По материалам Focus, Интерфакса, НТВ, ТАСС
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Volkswagen планирует впервые за 87 лет закрыть три завода в Германии
2. Компания намерена:
– Сократить десятки тысяч сотрудников (до 30 тыс.)
– Снизить зарплаты на 10%
– Начать увольнения с 1 июля 2025 года
3. Причины таких мер:
– Слабый спрос
– Жёсткая конкуренция в Китае
– Замедление продаж на ключевых рынках
– Высокие затраты на переход к электромобилям
– Производственные затраты в Германии на 25-50% выше планируемых
4. Текущая ситуация:
– В Германии на заводах концерна работает около 300 тыс. человек
– Первым под закрытие может попасть завод в Оснабрюке
– Компания стремится повысить рентабельность продаж до 6,5% к 2026 году
5. Реакция властей:
– Правительство Германии находится в контакте с производителем
– Земля Нижняя Саксония (владеет 20% голосующих прав) выступает за сохранение рабочих мест
Вывод:
Volkswagen переживает серьёзный кризис, вызванный комплексом факторов: от усиления конкуренции на ключевых рынках до высоких производственных издержек в Германии. Планируемые радикальные меры по оптимизации бизнеса могут привести к масштабным социальным последствиям в Германии, учитывая количество затрагиваемых рабочих мест. Ситуация осложняется необходимостью больших инвестиций в развитие электромобилей при одновременном падении прибыльности традиционного бизнеса.
Но первыми навернулись сталелитейные предприятия..И это при сумасшедших тратах на поддержание войны на 404 -млрды долларов??содержание неск.млн черных ..Кредитование Польши (вечные враги??)десятками млрд.долларов..Германия добровольно это делает???-обрезание себе ..или кто-то насилует??Помните Шольца-которого унизили в Китае (несмотря ,что Германия это их рынок большой ,исходя из благополучия населения)-не встретили .не проводили..Обзывает даже наркоша Зеля. Скажите как их зовут добродетелей плана Маршала и требования Трампа насчет увеличения содержания армии США и её ЯО на территории Германии ,притом что взорвали они же,СП 1,,Гордость немецкого сталелитейного производства Thyssenkrupp разваливается. 27000 сотрудников находятся под угрозой увольнения. Кризис настолько серьёзный, что уже никто его не скрывает. Компания совершенно не может конкурировать на мировых рынках. Виной тому кризис в энергетическом секторе, снижение спроса на экспортную продукцию из ФРГ и необходимость декарбонизации производств.
Зелёная повестка буквально добивает промышленность, но это никого не волнует.
Вложений требуется на миллиарды, а о возврате средств, и, уж тем более о прибылях, разговоры никто не ведёт. Свою биржевую стоимость акции концерна уже потеряли. Бумаги продаются по цене мусора…
Профсоюзы кинулись к Правительству Германии просить помощи и национализировать предприятия, чтобы спасти отрасль. А в ответ, как писал великий В.Высоцкий – ТИШИНА! Немецким властям нет дела до сталелитейщиков.
Выход нашли – продать бизнес чехам! Шикардос!
Сделку готовят уже несколько месяцев. В конце лета она могла состояться, но тут неожиданно чешский миллиардер Даниэль Кретински приостановил все переговоры, т.к. большая часть топ-менеджеров Thyssenkrupp просто покинули свои посты.
Крысятки побежали с тонущего корабля.
Если учесть, что заводы Thyssenkrupp являются градообразующими предприятиями, то под ударом находятся не десятки, а сотни тысяч человек. Это не фигура речи, это страшная реальность!””..https://cont.ws/@fruct/2910304