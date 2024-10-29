Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen (VW) впервые за 87-летнюю историю концерна намерен закрыть не менее трёх заводов в ФРГ, сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%. Об этом объявила глава производственного совета компании Даниэла Кавалло. У руководства VW есть два дня на отмену этих планов.

В Volkswagen заявили, что необходимы радикальные меры, поскольку компания сталкивается со слабым спросом и жёсткой конкуренцией в Китае, замедлением продаж на других ключевых рынках и необходимостью дорогостоящего перехода на электромобили.

«Дело в том, что ситуация серьёзная, и ответственность партнёров по переговорам огромна, — сказал директор по персоналу Гуннар Килиан. — Без комплексных мер по восстановлению конкурентоспособности мы не сможем позволить себе значительные инвестиции в будущем».

При этом он не предоставил никакой конкретной информации о планах по закрытию заводов, сокращению зарплаты и рабочих мест.

«Мы придерживаемся принципа, <…> согласно которому обсуждение будущего Volkswagen AG должно сначала проводиться внутри компании с нашими партнёрами по переговорам», — пояснил Килиан.

В свою очередь, руководитель бренда VW Томас Шефер обосновал этот шаг высокими затратами на предприятиях в ФРГ.

«Мы не можем продолжать, как прежде. На наших предприятиях в Германии мы недостаточно продуктивны, и наши производственные затраты в настоящее время на 25-50 % выше, чем мы планировали», — отметил он.

Целью остаётся повышение рентабельности продаж до 6,5 % к 2026 году. Это единственный способ профинансировать необходимые инвестиции в будущем.

Представитель Кабмина Германии Вольфганг Бюхнер признал, что «Volkswagen находится в сложной ситуации».

«Нам ещё предстоит подождать и посмотреть, что разъяснит по этому поводу сам Volkswagen. То, что сказал канцлер ФРГ по этому поводу, ясно, а именно, что реальные возможные неправильные управленческие решения из прошлого не должны приниматься за счёт сотрудников и что теперь речь идёт о сохранении и обеспечении рабочих мест», — сказал он.

По его словам, правительство осведомлено о трудностях Volkswagen. Бюхнер указал, что Берлин находится в тесном контакте с автопроизводителем, а также с представителями рабочих коллективов.

В Германии на заводах концерна работает около 300 тыс. человек, около половины из них — в Вольфсбурге. Уточняется, что в первую очередь закрытие угрожает заводу в Оснабрюке. Кавалло подчеркнула, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест — целые отделы будут закрыты или переведены за границу. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года. Сторонники жёстких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тыс. сотрудников.

Volkswagen впервые сообщил о возможном закрытии заводов в сентябре — несмотря на сильное противодействие политиков и сотрудников. Немецкая земля Нижняя Саксония, крупный акционер, контролирующий 20 % голосующих прав, ранее заявляла, что её приоритетом является сохранение рабочих мест, и часто вставала на сторону производственного совета.

Как и немецкие конкуренты Mercedes-Benz и BMW, Volkswagen сталкивается с падением прибыли в Китае, поскольку потребители сокращают расходы, а местные бренды, такие как BYD, захватывают долю рынка.

В пятницу компания Porsche, контрольный пакет акций которой принадлежит VW, сообщила о падении квартальной прибыли на 41 %, что свидетельствует об усилении давления на китайском рынке.

По материалам Focus, Интерфакса, НТВ, ТАСС

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Volkswagen планирует впервые за 87 лет закрыть три завода в Германии

2. Компания намерена:

– Сократить десятки тысяч сотрудников (до 30 тыс.)

– Снизить зарплаты на 10%

– Начать увольнения с 1 июля 2025 года

3. Причины таких мер:

– Слабый спрос

– Жёсткая конкуренция в Китае

– Замедление продаж на ключевых рынках

– Высокие затраты на переход к электромобилям

– Производственные затраты в Германии на 25-50% выше планируемых

4. Текущая ситуация:

– В Германии на заводах концерна работает около 300 тыс. человек

– Первым под закрытие может попасть завод в Оснабрюке

– Компания стремится повысить рентабельность продаж до 6,5% к 2026 году

5. Реакция властей:

– Правительство Германии находится в контакте с производителем

– Земля Нижняя Саксония (владеет 20% голосующих прав) выступает за сохранение рабочих мест

Вывод:

Volkswagen переживает серьёзный кризис, вызванный комплексом факторов: от усиления конкуренции на ключевых рынках до высоких производственных издержек в Германии. Планируемые радикальные меры по оптимизации бизнеса могут привести к масштабным социальным последствиям в Германии, учитывая количество затрагиваемых рабочих мест. Ситуация осложняется необходимостью больших инвестиций в развитие электромобилей при одновременном падении прибыльности традиционного бизнеса.