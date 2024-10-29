Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М101. Уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики.

Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.

Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка «Пион», две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада с боеприпасами.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России