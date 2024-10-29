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Ответы на вопросы. 28.10.24. Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
01:05 О невечности ада
07:21 "Муж в тюрьме. Будет ли прелюбодеяние с другим, если не в разводе"?
12:34 "Как объяснить неверующему, что материться – это плохо"?
22:55 "Почему Бог спас Хама вместе с Ноем, если Хам проклянет отца"?
30:04 Понятие слов молитвы после еды
37:25 "Почему говорят, что рожден во грехе, если близость в браке разрешена"?
43:05 "Если в книге цитаты запрещенных священников, то книгу признать плохой"?
48:54 "Допускается ли рукоприкладствовать к дочке, которой нет трех лет?"
54:56 "Почему Духа Святого не приняли самаряне от Филиппа?"
57:29 Что самое трудное в жизни священника, а что приносит радость?
58:19 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Буквальность адского царства — пояснение слов канона Великой субботы о временности ада и его роли до сошествия Христа.
2. Жизнь после преступления мужа — совет женщине, муж которой в тюрьме, о том, как поступить в ситуации без прелюбодеяния и с юридической консультацией.
3. Объяснение вреда сквернословия — рассуждения о сквернословии как духовной болезни и совет по донесению этого до людей.
4. Спасение праведников и грешников — смысл молитв праведников за грешников и терпение Бога ради них до последнего суда.
5. Понимание благодарственной молитвы после еды — связь её текста с воскрешением Христа и прошением о втором пришествии.
6. Смысл слов о грехе рождения — объяснение повреждённой природы человека после грехопадения.
7. О чтении книг еретиков — пояснение, что правильное чтение заключается в умении отличать полезное содержание от вредного.
8. Наказание детей — советы, что рукоприкладство допустимо лишь без злобы и в ясном сознании.
9. Крещение самарян и сошествие Духа Святого — объяснение, почему Филипп не смог дать Духа Святого самарянам.
10. Трудности в служении священника — радость от праведной жизни прихожан и заботы, связанные с духовным служением.

Вывод: Отец Андрей Ткачёв уделяет особое внимание духовному воспитанию и объяснению христианских учений в контексте повседневных ситуаций, подчёркивая важность моральной чистоты, осознанной веры и терпимости к испытаниям ради духовного роста.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cGfdhbUtayQ
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