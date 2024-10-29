Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея01:05 О невечности ада07:21 "Муж в тюрьме. Будет ли прелюбодеяние с другим, если не в разводе"?12:34 "Как объяснить неверующему, что материться – это плохо"?22:55 "Почему Бог спас Хама вместе с Ноем, если Хам проклянет отца"?30:04 Понятие слов молитвы после еды37:25 "Почему говорят, что рожден во грехе, если близость в браке разрешена"?43:05 "Если в книге цитаты запрещенных священников, то книгу признать плохой"?48:54 "Допускается ли рукоприкладствовать к дочке, которой нет трех лет?"54:56 "Почему Духа Святого не приняли самаряне от Филиппа?"57:29 Что самое трудное в жизни священника, а что приносит радость?58:19 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

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Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Буквальность адского царства — пояснение слов канона Великой субботы о временности ада и его роли до сошествия Христа.

2. Жизнь после преступления мужа — совет женщине, муж которой в тюрьме, о том, как поступить в ситуации без прелюбодеяния и с юридической консультацией.

3. Объяснение вреда сквернословия — рассуждения о сквернословии как духовной болезни и совет по донесению этого до людей.

4. Спасение праведников и грешников — смысл молитв праведников за грешников и терпение Бога ради них до последнего суда.

5. Понимание благодарственной молитвы после еды — связь её текста с воскрешением Христа и прошением о втором пришествии.

6. Смысл слов о грехе рождения — объяснение повреждённой природы человека после грехопадения.

7. О чтении книг еретиков — пояснение, что правильное чтение заключается в умении отличать полезное содержание от вредного.

8. Наказание детей — советы, что рукоприкладство допустимо лишь без злобы и в ясном сознании.

9. Крещение самарян и сошествие Духа Святого — объяснение, почему Филипп не смог дать Духа Святого самарянам.

10. Трудности в служении священника — радость от праведной жизни прихожан и заботы, связанные с духовным служением.

Вывод: Отец Андрей Ткачёв уделяет особое внимание духовному воспитанию и объяснению христианских учений в контексте повседневных ситуаций, подчёркивая важность моральной чистоты, осознанной веры и терпимости к испытаниям ради духовного роста.