Лаван говорит Иакову: Есть сила в руке моей сделать вам зло (Быт.31:29)

А какова эта сила? Подобная силе нашей или больше?

Вот Елисей пашет на упряжке волов, а Илия, проходя мимо, призывает его на нечто большее. Елисей "взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов изжарил мясо, и роздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему" (3 Царств 19:21)

Теперь представим воочию эту сцену. Шутка ли – заколоть пару волов? Потом освежевать, разделать… Иди, попробуй. Да большинство людей после такой работы будут влежку лежать от усталости. Волов! Не куриц! Потом, что значит "зажег плуг"? Ведь не спичками же и не зажигалкой. За такими простыми словами, как "заколол", "разжег", "изжарил" стоит колоссальная работа, большинству наших современников не известная и не подъемная.

Или вот Гедеон получает приказание от Господа свалить жертвенник Ваала, потом срубить некое священное дерево, потом воздвигнуть новый жертвенник Господу и принести в жертву двух тельцов (Суд. 6:25-28) С Гедеоном было еще 10 человек. Но все равно: один жертвенник свалить, другой поставить, зажигать огонь, резать телят… Это большой объем физической работы. И он не с кровати пошел на эту работу. Он перед тем выколачивал ячмень в укрытном месте. То есть тяжело трудился.

Я это все к тому говорю, что человек древний предстает перед нами, как человек двужильный, способный на всякий тяжелый труд. При этом он – человек смышленый, способный добыть огонь и пищу с небывалой сноровкой. В сравнении с такими людьми, разнеженные и привыкшие к комфорту современники никуда не годны.

Иаков вон роет колодцы один за одним, вкапывается на десятки метров в твердый и безжизненный грунт, и эти колодцы до сих пор есть. А он их нарыл много. Да это какой-то гений терпения и трудолюбия.

И когда Лаван говорит, что у него "в руке есть сила", надо представлять себе не куриную лапку интеллигента, а такую крепкую клешню, что лучше не спорить с ее обладателем.

И в Библии часто так. Например в Бытии, в Судьях, в книгах Царств дышит какая-то первобытная свежесть, которую мы давно не наблюдаем в окружающей жизни. Ибо измельчал человечек.

Читаешь Библию и понимаешь именно это: человек измельчал.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:

1. Библейские персонажи обладали незаурядной физической силой и выносливостью:

– Елисей смог заколоть и разделать пару волов

– Гедеон с 10 людьми выполнил большой объем физической работы

– Иаков вырыл множество глубоких колодцев

2. За простыми библейскими описаниями ("заколол", "разжег", "изжарил") скрывается колоссальный объем физического труда, который современному человеку часто непосилен.

3. Древний человек характеризуется как:

– Физически выносливый ("двужильный")

– Смышленый

– Способный к выживанию в сложных условиях

– Обладающий особой сноровкой

4. Современный человек представлен как:

– Изнеженный

– Привыкший к комфорту

– Физически слабый

– "Измельчавший" по сравнению с предками

Вывод:

Автор противопоставляет физическую силу, выносливость и практические навыки библейских персонажей современному человеку, подчеркивая деградацию физических возможностей людей в условиях комфортной жизни. Через призму описания простых бытовых действий он показывает, насколько сильнее и выносливее были люди в библейские времена, и как изменился человек под влиянием цивилизации и комфорта. Основная мысль статьи заключается в том, что человечество утратило не только физическую силу, но и определенную "первобытную свежесть", которая была присуща библейским персонажам.

Дополнительный вывод:

Исторический анализ показывает, что в ветхозаветные времена, особенно в период кочевой жизни еврейского народа, физическая сила действительно была необходимым условием выживания. Люди должны были быть способны защищать себя, добывать пищу, рыть колодцы, перемещаться с места на место. Однако с формированием государственности произошла естественная стратификация общества – появились воины и земледельцы, священники и писцы, правители и мудрецы. Физическая сила перестала быть универсальным требованием для всех членов общества.

В Новом Завете мы видим принципиально иной подход к пониманию силы. Сам Христос, хотя и обладал выносливостью, необходимой для длительных странствий и постов, не прославился физической мощью. Его сила проявлялась в слове, в духовном влиянии, в способности преображать души людей. Это знаменует важнейший поворот в религиозном сознании – примат духа над плотью. Физическая сила уступает место силе духовной, внешние проявления мощи – внутреннему преображению.

В современном мире технологии во многом избавили человека от необходимости тяжелого физического труда. Однако это не означает "измельчания" человечества, а лишь смену приоритетов и возможностей. При этом от духовного труда человек освободиться не может и не должен. Более того, именно сейчас, когда человечество достигло небывалой технологической мощи, духовное развитие становится критически важным. Без духовного содержания, без нравственных ориентиров все достижения цивилизации могут обернуться не благом, а разрушением. Поэтому современный человек призван развивать не столько физическую силу (хотя и о здоровье забывать не стоит), сколько силу духа, способность различать добро и зло, мудрость в использовании тех возможностей, которые дает нам современный мир.