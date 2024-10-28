Не так давно писал о том, что на бывшей Украине сформировано совершенно особое сознание, в котором смешаны колдовские деревенские традиции, древний культ смерти, своеобразно понятное христианство и первобытные ритуалы. При этом внешне, стоит заметить, это все же выглядит, как якобы, традиционная Церковь.



Однако, вот собственно, живой пример архаичных представлений, в которых живёт бывшая Украина. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай) явление совершенно языческого порядка. В сознании стрелявшего нет никакого единого Христа, который для всех и эллинов, и иудеев, нет и единой церкви Христовой.

Есть правильный Бог, который украинский, и неправильный москалький. Тоже самое и церковь. Есть храмы правильные украинские, и неправильные москальские, в которых неправильный Христос.



В рустикальной хуторской религиозности, к Богу можно обращаться по вопросу убийства врага, смерти богатого соседа. "Молю Бога, чтобы ты сдох от рака", пишет мне 'поклонник" с украинской территории. И ведь он правда, просит об этом и верит в то, что именно Господь на эти просьбы откликнется.



Господь в архаичной культуре, воспринимается, через призму местной же демонологии: как самый главный, которого можно просить в крайнем случае. Что в целом, не исключает совершения традиционных обрядов, походов в церковь, и даже Причастия. Такое вот противоречие.



Когда сегодня украинские раскольники штурмуют "неправильные путинские фсбешные москальские" храмы, это в чистом виде религиозная война скорее даже антихристианская войны. За "правильного Бога" против "неправильного". Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры.



Стрельба по неправильному храму это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа.

Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь, это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура. Потому можно отпевать "азовца", у которого в гробу Хеппи Мил из Макдональдса.



Игрушка из забегаловки в гробу объединяет всё: архаику, культ смерти, веру в Запад и ценности, в которые верят свидомые украинские граждане, представление о загробном мире, как о мире изобилия.

Церковь потому и ненавистна, что учит иному, а стало быть, рушит украинские иллюзии.



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Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. На территории бывшей Украины сформировалось особое религиозное сознание, сочетающее:

– Деревенские колдовские традиции

– Древний культ смерти

– Своеобразную интерпретацию христианства

– Первобытные ритуалы

2. Автор указывает на следующие проявления этого сознания:

– Разделение церквей на "правильные" (украинские) и "неправильные" (московские)

– Использование религии для пожеланий смерти врагам

– Восприятие Бога через призму местной демонологии

– Сочетание языческих представлений с формальным соблюдением христианских обрядов

3. Особенности религиозного конфликта:

– Обстрелы церквей рассматриваются как борьба с "неправильным" культом

– Украинская церковь воспринимается как национально-политическая структура

– Смешение религиозных и современных культурных элементов (пример с Хеппи Милом в гробу)

Вывод:

Автор описывает глубокий религиозно-культурный конфликт, где традиционное христианство сталкивается с синкретическим мировоззрением, соединяющим элементы язычества, национализма и современной массовой культуры. По мнению автора, это противостояние выходит за рамки обычного церковного раскола и представляет собой фундаментальное столкновение различных мировоззренческих систем, где религиозные различия используются как инструмент политической и национальной идентификации.

Расширенный вывод:

В рассматриваемой ситуации мы наблюдаем глубинный духовный регресс, где происходит возврат от новозаветных принципов к ветхозаветному мировоззрению, а в некоторых аспектах даже к более архаичным формам религиозности. Если Новый Завет принес идею универсального нравственного закона, единого для всех народов ("нет ни эллина, ни иудея"), преодолев национальную ограниченность древнего иудаизма, то сейчас мы видим обратное движение к религиозному партикуляризму, характерному для ветхозаветных времен.

Этот регресс проявляется в возрождении концепции "избранного народа", жестком разделении на "своих" и "чужих", в призывах к Богу о поражении врагов (подобно псалмам Давида), в тесном переплетении религии с национальной идентичностью. При этом игнорируются фундаментальные новозаветные принципы – учение о любви к врагам, идея единой Церкви, понимание того, что "Царство Моё не от мира сего".

Происходит отказ от достижений христианской этики в пользу групповой морали, где "правильно" то, что выгодно "своим". Нравственные нормы перестают быть абсолютными и становятся ситуативными, зависящими от политической целесообразности. Религия из объединяющей силы превращается в инструмент разделения и конфронтации, а идея всеобщего братства заменяется концепцией избранности отдельных групп.

Особую тревогу вызывает культурный аспект этого регресса: от сложного, многомерного понимания духовности происходит возврат к примитивному делению "свой-чужой", высокие религиозные идеалы подменяются прагматическими целями, а культурная и религиозная открытость сменяется замкнутостью и враждебностью к иному.

Этот процесс представляет собой не просто культурный феномен, а глубокий цивилизационный сдвиг. Вместо движения к единству человечества через духовное развитие, мы наблюдаем возврат к архаичным формам религиозности, где сила и власть определённых групп становятся высшей ценностью, а духовность используется лишь как инструмент их легитимации. Это можно рассматривать как часть более широкой тенденции дегуманизации современного общества, где универсальные ценности и права человека уступают место групповым интересам и праву сильного, а религия из инструмента духовного роста и нравственного совершенствования превращается в средство обоснования претензий на исключительность и доминирование.