Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.



Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово.

ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Локня, Мирлоги, Мирополье, Павловка и Юнаковка.

▫️ За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27530 военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России