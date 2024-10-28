Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 28 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово.
ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Локня, Мирлоги, Мирополье, Павловка и Юнаковка.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27530 военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
“Арестован генерал-майор Оглоблин, который ранее уже сидел за махинации.
Дело генерал-майора Оглоблина.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина.Также сообщалось, Оглоблин дал показания на высшего начальника главного управления связи ВС РФ Шамарина. В общем, “репрессии в армии продолжаются”,
п.с. меня удивил факт того .что он уже сидел !!!и опять был назначен (кем ??) на высший пост выходит..https://cont.ws/@Colonel-Cassad/2909888..взятка ,одна из них -10 млн.
В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.
«По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».
По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.
Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области…”..https://vz.ru/news/2024/10/25/1294482.html..
п.с. и кто виновник этого геноцида завуалированного