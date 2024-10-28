Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 112-й бригады теробороны и 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Гоптовка и Охримовка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, бронеранспортер, четыре автомобиля, 152 мм орудие «Гиацинт» и 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 77-й аэромобильной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 570 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, шесть пикапов, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 122 мм гаубица Д-30, 155 мм гаубица М198 и четыре 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155 мм гаубица М198 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, шесть автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационне бомбы «Hammer» производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34685 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18894 танка и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27694 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России