Правящая в стране партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах, которые прошли в минувшую субботу. По еще не окончательным данным ЦИК, она получает более 54 % голосов и может стать обладателем 90 депутатских мандатов в 150-местном парламенте, что позволит ей снова сформировать правительство.

Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила почти 60%. Активность была высокой и за рубежом. СМИ публиковали видео длинных очередей на участках, в частности, в США. Всего было открыто свыше 3 тыс. избирательных участков, в их числе более 60 — за рубежом. При этом обстановка на них была неспокойной, имели место провокации. Так, на участке в Марнеули был остановлен процесс голосования из-за сообщений о вбросе большого количества бюллетеней. Были также сообщения о драках на участках в Тбилиси и других городах страны. В попытках создать напряженную обстановку во время выборов власти страны обвинили оппозицию и ее сторонников, которым, однако, спровоцировать масштабные беспорядки не удалось.

Победители между тем уже празднуют победу. Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах. «Наша команда сделает всё для зашиты национальных интересов страны. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой!» — объявил он.

А Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты», вскоре после закрытия избирательных участков заявил, что «это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает такого успеха в столь сложной ситуации — это хороший показатель таланта грузинского народа».

При этом четыре оппозиционные партии: Единство — «Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» смогли преодолеть порог в 5% и проходят в парламент и они уже заявили, что не признают результатов голосования, и в стране ждут, что они могут спровоцировать массовые митинги протестов.

Глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила от имени объединения «Единство — Национальное движение», в которое также входят партии «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия», что они не собираются признавать итоги выборов. Она назвала их «украденными» у оппозиции. Аналогичным образом высказался один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, который назвал прошедшие выборы «конституционным переворотом».

Такая реакция со стороны оппозиции была ожидаемой. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что есть группа лиц, которые планируют осуществить в стране государственный переворот. По его словам, эти люди намерены использовать информацию, полученную от неправительственных организаций, для подготовки «некорректных отчётов» о голосовании. «Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту», — заявил глава парламента.

Нынешние выборы в Грузии прошли под знаком беспрецедентного вмешательства со стороны Запада. Незадолго до голосования депутаты Европарламента в резолюции «Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии» призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.

Великобритания вообще заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию «За европейское будущее Грузии», в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры.

Властям в Тбилиси пригрозили, что вообще не примут страну в ЕС. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, объявил накануне голосования посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. «Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. <…> Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — сказал он.

Причиной такого демарша Брюсселя посол назвал закон «О прозрачности иностранного влияния», который в ЕС сочли явным отходом от обязательств, взятых на себя грузинской стороной при заявке в кандидаты в члены ЕС. Этот закон, вступивший в силу в начале июля, вопреки бурным акциям протеста со стороны оппозиции и вето прозападного президента Саломе Зурабишвили, обязывает грузинские НКО и СМИ, финансируемые из иностранных источников более чем на 20%, регистрироваться в реестре организаций, «проводящих интересы иностранной силы». В законе также определены суровые штрафы за неисполнение его положений.

В США после принятия закона ввели в отношении некоторых членов грузинского парламента и чиновников, причастных к его принятию, визовые ограничения. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что страны ЕС готовятся к снижению политических контактов с Грузией и пересмотру оказываемой правительству страны финансовой поддержки.

В сентябре Служба внешней разведки РФ предупредила, что Госдеп США действительно намерен прямо вмешаться в предстоящие выборы в Грузии. Утверждалось, что Вашингтон договорился для осуществления вмешательства с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ незадолго до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов», — подчеркнули в ведомстве. В СВР предположили, что целью США является препятствие победе правящей партии «Грузинская мечта».

Однако эти планы, о которых предупредила СВР, до выборов в Грузии Западу реализовать не удалось. Внутри страны через финансируемые Западом НКО партии оппозиции смогли организовать в Тбилиси и в других городах шумные акции протестов, участники которых заранее объявляли, что результаты голосования будут сфальсифицированы.

Несмотря на это мощное давление и провокации, грузинский народ сделал другой выбор. Он поддержал правящую партию, которая проводит конструктивный курс сотрудничества со всем странами, в том числе с Россией, и выступает против превращения Грузии в плацдарм против нашей страны по киевскому сценарию.

План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился, несмотря на перспективу беспорядков. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и "небинарную" семью европейских народов. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей», — считает Пушков.

Он подчеркнул, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам грузинского народа.

«Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу "Грузинской мечте", встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа ?!» — усомнился в ее полномочиях сенатор.

Ведь даже в Евросоюзе нашлись те, кто поддержал нынешний выбор грузинского народа. «Народ Грузии на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне, в результате правящая партия патриотов "Грузинская мечта" победила с большим преимуществом», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» — написал Сийярто в соцсети Facebook**.

Однако результаты голосования на парламентских выборах в субботу показали, что Грузия драматически расколота, а Запад не оставляет своих попыток натравить Тбилиси на Россию. А потому сейчас все ожидают, что проигравшая выборы оппозиция будет теперь пытаться устроить в Тбилиси майдан по украинскому образцу, чтобы захватить власть насильственным путем.

В таких условиях нынешней власти в Тбилиси, даже получив в парламенте абсолютное большинство, приходится маневрировать. Да и вообще «пророссийской» партию «Грузинская мечта», как это делают на Западе, назвать никак нельзя. Об этом свидетельствует, в частности, заявление, которое сделал после выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который прямо указал, что у Тбилиси нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 % территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы. Учитывая, что дипломатические переговоры пока только намечаются, мы решили, что выполним эти просьбы», — сообщил глава правительства.

При этом Кобахидзе добавил, что приоритетом для Тбилиси остается европейская интеграция и нормализация отношений с Европейским союзом. А ранее тот же Кобахидзе заявил, что власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и ЕС, сразу с первых месяцев 2025 года. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает, в том числе интересам и потребностям самого Запада.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Результаты выборов:

- Правящая партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах с 54% голосов

- Партия получает около 90 мандатов в 150-местном парламенте

- Явка составила около 60%

2. Реакция оппозиции:

- Четыре оппозиционные партии прошли в парламент

- Оппозиция не признает результаты выборов

- Есть риск организации массовых протестов

3. Давление Запада перед выборами:

- Европарламент призвал ввести санкции против властей Грузии

- Великобритания заморозила политический диалог

- ЕС пригрозил приостановкой процесса интеграции

- США ввели визовые ограничения для некоторых грузинских чиновников

4. Позиция новой власти:

- Декларируется приоритет европейской интеграции

- Нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией

- Власти рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом в 2025 году

Вывод:

Несмотря на сильное давление Запада и недовольство оппозиции, правящая партия "Грузинская мечта" одержала убедительную победу на выборах. Однако ситуация в стране остается напряженной из-за раскола в обществе и возможных протестов оппозиции. При этом новая власть пытается найти баланс между независимой политикой и сохранением курса на евроинтеграцию, маневрируя между интересами Запада и России. Существует риск дестабилизации ситуации по "украинскому сценарию", если оппозиция решит оспаривать результаты выборов через массовые протесты.