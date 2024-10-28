Есть горшки глиняные, есть – серебряные, есть золотые
Вся наша церковь состоит на девяносто восемь процентов из людей, который приползли в церковь по-пластунски. Они не зашли туда веселым шагом. Они, как будто, вырвались из окружения.
Побывавши при этом и там, и сям…
Льюис Кэрролл пишет, что к Господу Богу у людей, которые не ведут духовной жизни, есть два взаимоисключающие требования.
С одной стороны, грешнику не хочется, чтобы Бог был.
Ему страшно хочется, чтобы Его не было. Потому что, если Он есть, Он будет вмешиваться в его жизнь.
Неверующий кричит Богу как бы: «Не лезь ко мне. Отстань от меня. Договоримся, что Тебя нет. Я не буду делать то, что Ты требуешь, потому что, Тебя, типа, нет».
Так многие говорят. Тогда легко можно спрятаться в толпе.
Но с другой стороны человек хочет, чтобы Бог был.
Потому что – без Него нет смысла.
Если ты только дашь себе труд об этом подумать.
Люди понимают, что нет смысла в жизни. Если там – нет Его и здесь – нет, то «Куда Ты делся? Ты должен быть!»
Такие мысли – пишет Льюис – раздирают сердце верующего, но еще не склонившегося перед Богом человека. (Или маловерующего).
Вот такая вот беда.
С одной стороны – «Отойди от меня. Я живу как хочу. Вот, я сейчас начну в Тебя верить, и Ты начнешь мной командовать. Не надо мне этого».
А с другой стороны: «Где Ты? Без Тебя смысла нет». Смысла жизни без Бога – нету. Как ни крути – но нету.
Сердце наше говорит Богу: «Я не знаю, где Ты. Но Ты должен быть». Вот такие две противоречивые вещи живут в бедном сердце бедного человека.
Значит, нужно побороться за свою веру. Какая бы это была вера, какова бы была ее цена, если бы она исчезла от одного разговора с атеистом? Появляется от долгих стараний, а исчезает от одного разговора с атеистом.
Цена такой веры невелика. Нужно идти к тому, чтобы твоя вера стоила дороже.
Есть горшки глиняные, есть – серебряные, есть золотые. Нужно, видимо, свою веру превращать из глины в серебро, из серебра в золото. То есть, идти дальше. Вот такая наша дорога.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. 98% прихожан церкви пришли к вере через сложный жизненный путь, а не легко и просто.
2. По мнению Льюиса Кэрролла, у невоцерковленных людей существует внутренний конфликт в отношении к Богу:
– Желание отсутствия Бога (чтобы избежать Его вмешательства в жизнь)
– Одновременное желание присутствия Бога (для обретения смысла жизни)
3. В сердце маловерующего человека происходит борьба:
– "Отойди от меня, я хочу жить как хочу"
– "Где Ты? Без Тебя нет смысла жизни"
4. Вера должна быть крепкой и выстраданной:
– Настоящая вера не должна исчезать от простого разговора с атеистом
– Необходимо работать над укреплением веры
– Автор сравнивает развитие веры с превращением глины в серебро, а серебра в золото
Вывод:
Статья раскрывает сложный духовный путь человека к вере, описывая внутреннюю борьбу между желанием свободы от божественного присутствия и потребностью в высшем смысле жизни. Автор подчеркивает, что истинная вера – это результат серьезной внутренней работы, которая требует постоянного развития и укрепления. Основная мысль заключается в том, что путь к вере – это не единовременное событие, а непрерывный процесс духовного роста и совершенствования.
Расширенный вывод:
Описанная автором внутренняя борьба человека в отношении к Богу удивительно напоминает поведение детей в их взаимоотношениях с родителями. Как ребёнок, стремящийся к самостоятельности, отвергает родительскую опеку со словами "я сам!", но в момент реальных трудностей бежит за утешением и помощью к родителям, так и человек в духовных поисках демонстрирует схожее поведение по отношению к Богу и церкви.
Мудрые родители понимают необходимость предоставить ребёнку пространство для собственного опыта, ошибок и достижений, оставаясь при этом надёжной опорой и источником поддержки. Они не подавляют инициативу чрезмерной опекой и не требуют слепого подчинения, но всегда готовы прийти на помощь и дать совет в трудную минуту.
Так и церковь, выступая в роли духовно зрелого наставника, должна с пониманием относиться к этому естественному процессу духовного взросления человека. Её задача – не в том, чтобы требовать немедленного и безоговорочного подчинения, а в том, чтобы быть готовой поддержать, направить и помочь в момент духовных исканий и жизненных трудностей. Подобно тому, как родительская любовь не зависит от послушания ребёнка, так и церковь должна проявлять терпение и мудрость, понимая, что каждый человек проходит свой путь духовного становления и роста в собственном темпе.
Такой подход позволяет человеку естественным образом прийти к осознанной вере через личный опыт и внутреннее созревание, а не через внешнее принуждение или страх, что в конечном итоге формирует более глубокие и крепкие отношения с Богом.