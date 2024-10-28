Вся наша церковь состоит на девяносто восемь процентов из людей, который приползли в церковь по-пластунски. Они не зашли туда веселым шагом. Они, как будто, вырвались из окружения.

Побывавши при этом и там, и сям…

Льюис Кэрролл пишет, что к Господу Богу у людей, которые не ведут духовной жизни, есть два взаимоисключающие требования.

С одной стороны, грешнику не хочется, чтобы Бог был.

Ему страшно хочется, чтобы Его не было. Потому что, если Он есть, Он будет вмешиваться в его жизнь.

Неверующий кричит Богу как бы: «Не лезь ко мне. Отстань от меня. Договоримся, что Тебя нет. Я не буду делать то, что Ты требуешь, потому что, Тебя, типа, нет».

Так многие говорят. Тогда легко можно спрятаться в толпе.

Но с другой стороны человек хочет, чтобы Бог был.

Потому что – без Него нет смысла.

Если ты только дашь себе труд об этом подумать.



Люди понимают, что нет смысла в жизни. Если там – нет Его и здесь – нет, то «Куда Ты делся? Ты должен быть!»

Такие мысли – пишет Льюис – раздирают сердце верующего, но еще не склонившегося перед Богом человека. (Или маловерующего).

Вот такая вот беда.



С одной стороны – «Отойди от меня. Я живу как хочу. Вот, я сейчас начну в Тебя верить, и Ты начнешь мной командовать. Не надо мне этого».

А с другой стороны: «Где Ты? Без Тебя смысла нет». Смысла жизни без Бога – нету. Как ни крути – но нету.

Сердце наше говорит Богу: «Я не знаю, где Ты. Но Ты должен быть». Вот такие две противоречивые вещи живут в бедном сердце бедного человека.



Значит, нужно побороться за свою веру. Какая бы это была вера, какова бы была ее цена, если бы она исчезла от одного разговора с атеистом? Появляется от долгих стараний, а исчезает от одного разговора с атеистом.

Цена такой веры невелика. Нужно идти к тому, чтобы твоя вера стоила дороже.

Есть горшки глиняные, есть – серебряные, есть золотые. Нужно, видимо, свою веру превращать из глины в серебро, из серебра в золото. То есть, идти дальше. Вот такая наша дорога.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. 98% прихожан церкви пришли к вере через сложный жизненный путь, а не легко и просто.

2. По мнению Льюиса Кэрролла, у невоцерковленных людей существует внутренний конфликт в отношении к Богу:

– Желание отсутствия Бога (чтобы избежать Его вмешательства в жизнь)

– Одновременное желание присутствия Бога (для обретения смысла жизни)

3. В сердце маловерующего человека происходит борьба:

– "Отойди от меня, я хочу жить как хочу"

– "Где Ты? Без Тебя нет смысла жизни"

4. Вера должна быть крепкой и выстраданной:

– Настоящая вера не должна исчезать от простого разговора с атеистом

– Необходимо работать над укреплением веры

– Автор сравнивает развитие веры с превращением глины в серебро, а серебра в золото

Вывод:

Статья раскрывает сложный духовный путь человека к вере, описывая внутреннюю борьбу между желанием свободы от божественного присутствия и потребностью в высшем смысле жизни. Автор подчеркивает, что истинная вера – это результат серьезной внутренней работы, которая требует постоянного развития и укрепления. Основная мысль заключается в том, что путь к вере – это не единовременное событие, а непрерывный процесс духовного роста и совершенствования.

Расширенный вывод:

Описанная автором внутренняя борьба человека в отношении к Богу удивительно напоминает поведение детей в их взаимоотношениях с родителями. Как ребёнок, стремящийся к самостоятельности, отвергает родительскую опеку со словами "я сам!", но в момент реальных трудностей бежит за утешением и помощью к родителям, так и человек в духовных поисках демонстрирует схожее поведение по отношению к Богу и церкви.

Мудрые родители понимают необходимость предоставить ребёнку пространство для собственного опыта, ошибок и достижений, оставаясь при этом надёжной опорой и источником поддержки. Они не подавляют инициативу чрезмерной опекой и не требуют слепого подчинения, но всегда готовы прийти на помощь и дать совет в трудную минуту.

Так и церковь, выступая в роли духовно зрелого наставника, должна с пониманием относиться к этому естественному процессу духовного взросления человека. Её задача – не в том, чтобы требовать немедленного и безоговорочного подчинения, а в том, чтобы быть готовой поддержать, направить и помочь в момент духовных исканий и жизненных трудностей. Подобно тому, как родительская любовь не зависит от послушания ребёнка, так и церковь должна проявлять терпение и мудрость, понимая, что каждый человек проходит свой путь духовного становления и роста в собственном темпе.

Такой подход позволяет человеку естественным образом прийти к осознанной вере через личный опыт и внутреннее созревание, а не через внешнее принуждение или страх, что в конечном итоге формирует более глубокие и крепкие отношения с Богом.