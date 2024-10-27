Организация Объединенных Наций опубликовала результаты исследования, согласно которым около 900 биологических женщин не смогли подняться на пьедестал почета, поскольку их обошли трансспортсмены.

В исследовании под названием «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте» говорится, что, согласно информации, полученной по состоянию на 30 марта, более 600 спортсменов не завоевали медалей в более чем 400 соревнованиях в 29 различных видах спорта, что в общей сложности составило более 890 медалей.

«Замена женской спортивной категории на смешанную привела к тому, что все больше женщин-спортсменок теряют возможности, в том числе медали, соревнуясь с мужчинами», — говорится в отчете.

Foxnews cообщает, что отчет появился после того, как трансгендерная гольфистка Хейли Дэвидсон сделала первый удар на втором этапе квалификации для своей карты LPGA Tour, несмотря на то, что группа из 275 женщин-гольфисток выступила против политики организации, позволяющей тем, кто был рожден с мужским полом, участвовать в женских соревнованиях. Текущая гендерная политика LPGA позволяет трансгендерным гольфистам участвовать, если после полового созревания проводится операция по подтверждению пола и выполняются требования гормональной терапии.

Университет штата Сан-Хосе также оказался втянут в собственный скандал, выставив на поле трансгендерного игрока, который недавно запустил волейбольный мяч в лицо биологической женщины.

Cпортсменка команды San Jose State Брук Слуссер присоединилась к иску, возглавляемому бывшей пловчихой Райли Гейнс против спортивной ассоциации NCAA (National Collegiate Athletic Association) из-за ее политики в отношении гендерной идентичности. Слуссер присоединилась к этому иску, поскольку она утверждает, что ей приходилось делить площадку, раздевалку и даже комнату во время ночевок со своей подругой по команде Блэр Флеминг, хотя ей никогда не говорили, что Флеминг — биологический мужчина.

Более двух десятков штатов имеют правила, касающиеся транс-спортсменов, соревнующихся с биологическими женщинами.

https://bb.lv/statja/sport/2024/10/26/oon-iz-za-transgenderov-zenshhiny-lisilis-890-medalei-v-29-razlicnyx-vidax-sporta – цинк

Проделывается серьезная работа по дискредитации международного спорта навязываемой политической повесткой. Впрочем, жалеть об этом мы не будем, учитывая, что мировой спорт и без этого являлся игрушкой в руках узкой группы стран. Так что деградационные и центробежные тенденции можно только приветствовать, так как они ускорят приблжение времен, когда мировой спорт построенный по принципам глобализма, будет трансформирован под нарождающийся многополярный мир.



Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. По данным ООН, около 900 биологических женщин не получили медали из-за участия трансгендерных спортсменов

2. Затронуто более 400 соревнований в 29 видах спорта

3. Приведены конкретные примеры:

– Ситуация с трансгендерной гольфисткой Хейли Дэвидсон

– Инцидент в Университете Сан-Хосе с трансгендерным волейболистом

– Судебный иск спортсменки Брук Слуссер против NCAA

4. Более 20 штатов США уже имеют специальные правила относительно участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях

Вывод:

Текущая ситуация с транформерами в женском спорте наглядно демонстрирует неоспоримость биологических различий между полами. Несмотря на все социальные движения и декларации о равенстве, природные особенности организма невозможно отменить идеологическими установками.

890 потерянных женских медалей – это не просто статистика, а яркое доказательство объективных физических преимуществ мужского организма в спорте. И хотя часть общества продвигает идеи полного равенства полов, а некоторые биологические мужчины пытаются получить преимущества, соревнуясь в женских категориях, природа постоянно напоминает нам о базовых различиях.

Наиболее конструктивным подходом является не борьба за абстрактное равенство, а признание и уважение естественных особенностей каждого пола. Это позволит и мужчинам, и женщинам наиболее эффективно реализовывать себя в тех областях, к которым они предрасположены биологически, работая вместе на благо общества. При этом единичные исключения из правил могут существовать, но они должны оставаться исключениями, не становясь новой нормой.

В контексте спорта это означает необходимость сохранения четкого разделения на мужские и женские категории, где трансформеры (там где они разрешены) должны соревноваться в соответствии со своим биологическим полом для обеспечения честной конкуренции.