Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.



Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер «Stryker» производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер «Stryker» производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России