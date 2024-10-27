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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 октября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две 155-мм гаубицы: М114 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мандат М» и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства и три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, два 155-мм орудия Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области.

Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20.
Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/44991
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