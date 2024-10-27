СССР и КНДР – история отношений / Глеб Таргонский и Егор Яковлев
СССР был первым, кто установил с КНДР дипломатические отношения, после образования республики в 1948 году. Какую роль Москва сыграла в становлении Северной Кореи? Какие трудности странам пришлось преодолевать вместе и какие между ними были разногласия? Почему с распадом СССР сотрудничество было прервано и отношения только сейчас вернулись на прежний уровень?
Об исторических этапах развития отношений и дружбы Москвы и Пхеньяна – в программе "Исторический ликбез" c Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость: историк Глеб Таргонский.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Историческое значение Кореи для России проявилось ещё в начале XX века, когда вопросы Кореи повлияли на русско-японскую войну.
2. В конце XIX – начале XX веков Россия укрепляла связи с Кореей, отправляя военных специалистов и развивая культурные связи.
3. Япония утвердила своё влияние в Корее после поражения России в русско-японской войне и аннексировала страну в 1910 году.
4. Советский Союз поддерживал корейское антиколониальное сопротивление, что способствовало формированию будущих северокорейских лидеров, таких как Ким Ир Сен.
5. После освобождения Кореи от японцев в 1945 году Северная Корея установила тесные связи с СССР и Китаем.
6. Во время Корейской войны (1950–1953) СССР и Китай поддерживали Северную Корею, тогда как США оказали поддержку Южной Корее.
7. Политика самостоятельности Ким Ир Сена, выраженная в идеологии чучхе, позволила Северной Корее развивать собственную промышленность и экономику, независимо от СССР и Китая.
8. СССР оказал значительное влияние на формирование северокорейского социализма, но Северная Корея сохранила автономию в своём развитии.
9. С распадом СССР и началом голода в 1990-е годы Северная Корея продолжила курс на самообеспечение и развивала военные технологии, включая ядерное оружие.
10. Северокорейское общество поддерживает режим и ощущает стабильность, несмотря на международное давление и санкции.
Вывод:
СССР сыграл ключевую роль в становлении КНДР, её политической независимости и формировании военного потенциала. Политика чучхе и курс на самообеспечение позволили Северной Корее выдержать международное давление и сохранить социалистический строй.