СССР был первым, кто установил с КНДР дипломатические отношения, после образования республики в 1948 году. Какую роль Москва сыграла в становлении Северной Кореи? Какие трудности странам пришлось преодолевать вместе и какие между ними были разногласия? Почему с распадом СССР сотрудничество было прервано и отношения только сейчас вернулись на прежний уровень?Об исторических этапах развития отношений и дружбы Москвы и Пхеньяна – в программе "Исторический ликбез" c Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость: историк Глеб Таргонский.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Историческое значение Кореи для России проявилось ещё в начале XX века, когда вопросы Кореи повлияли на русско-японскую войну.

2. В конце XIX – начале XX веков Россия укрепляла связи с Кореей, отправляя военных специалистов и развивая культурные связи.

3. Япония утвердила своё влияние в Корее после поражения России в русско-японской войне и аннексировала страну в 1910 году.

4. Советский Союз поддерживал корейское антиколониальное сопротивление, что способствовало формированию будущих северокорейских лидеров, таких как Ким Ир Сен.

5. После освобождения Кореи от японцев в 1945 году Северная Корея установила тесные связи с СССР и Китаем.

6. Во время Корейской войны (1950–1953) СССР и Китай поддерживали Северную Корею, тогда как США оказали поддержку Южной Корее.

7. Политика самостоятельности Ким Ир Сена, выраженная в идеологии чучхе, позволила Северной Корее развивать собственную промышленность и экономику, независимо от СССР и Китая.

8. СССР оказал значительное влияние на формирование северокорейского социализма, но Северная Корея сохранила автономию в своём развитии.

9. С распадом СССР и началом голода в 1990-е годы Северная Корея продолжила курс на самообеспечение и развивала военные технологии, включая ядерное оружие.

10. Северокорейское общество поддерживает режим и ощущает стабильность, несмотря на международное давление и санкции.

Вывод:

СССР сыграл ключевую роль в становлении КНДР, её политической независимости и формировании военного потенциала. Политика чучхе и курс на самообеспечение позволили Северной Корее выдержать международное давление и сохранить социалистический строй.