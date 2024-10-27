Рерих. Документальный фильм (1982)
Фильм посвящен жизни и творчеству русского художника, философа, путешественника Николая Константиновича Рериха.
Рассказывает художник и искусствовед Святослав Николаевич Рерих.
ТО Экран 1982
Автор сценария – Виктор Жданов
Автор сценария – Юрий Белянкин
Режиссер – Юрий Белянкин
Оператор – Юрий Белянкин
Оператор – Владимир Сеткин
Текст читал – Иннокентий Смоктуновский
Текст читал – Наталья Балушкова
#НиколайРерих #ДокументальныйФильм
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