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Рерих. Документальный фильм (1982)

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Фильм посвящен жизни и творчеству русского художника, философа, путешественника Николая Константиновича Рериха.
Рассказывает художник и искусствовед Святослав Николаевич Рерих.

ТО Экран 1982
Автор сценария – Виктор Жданов
Автор сценария – Юрий Белянкин
Режиссер – Юрий Белянкин
Оператор – Юрий Белянкин
Оператор – Владимир Сеткин
Текст читал – Иннокентий Смоктуновский
Текст читал – Наталья Балушкова

#НиколайРерих #ДокументальныйФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XkQIHxZpxlI
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