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Наш американец в тылу врага

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Наш американец в тылу врага.

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Российские спецслужбы совместно с подразделениями 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29 гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника – гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.

Kenneth M.  (имя изменено) на протяжении 2 лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Жизни спасенного американца ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России.

https://t.me/TRO_DPR/15148



Такие американцы нам нужны.
Ну и добро пожаловать в Россию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9462876.html
Метки: война на украине, герои, ДНР, разведка, Россия, спецслужбы, США, фотографии
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