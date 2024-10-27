Кто-то грамотно разбомбил единую цивилизацию на Земле
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. На поверхности Земли обнаружены многочисленные круговые структуры (следы), видимые при помощи программы Google Earth:
- Они равномерно распределены по континентам
- Имеют разные размеры, но группируются по размерам
- Отсутствуют на дне океанов
2. Автор предлагает несколько версий происхождения этих структур:
- Терраформирование планеты
- Следы падения осколков планет (Леля, Фатта, Фаэтон)
- Результат целенаправленного воздействия (возможно, военного характера)
3. Особенности обнаруженных структур:
- Имеют правильную круговую форму
- Отсутствует каплевидная форма, характерная для метеоритных кратеров
- Связаны с формированием горных систем
- Имеют определенную закономерность в размерах и распределении
4. Автор указывает на несоответствие официальной научной картины происхождения геологических структур с наблюдаемыми фактами.
5. В комментарии к статье предлагается альтернативное объяснение через гипотезу Ларина об изначально гидридной Земле.
Вывод:
Статья представляет собой альтернативный взгляд на геологическую историю Земли, основанный на анализе спутниковых снимков. Хотя работа содержит интересные наблюдения о круговых структурах на поверхности континентов, выводы автора носят во многом спекулятивный характер и не подкреплены строгими научными доказательствами. Тем не менее, сами наблюдения заслуживают внимания и могли бы стать предметом более детального научного исследования с применением современных методов геологии, геофизики и других наук о Земле.
При этом стоит отметить, что статья написана в публицистическом стиле и содержит элементы конспирологических теорий, что снижает её научную ценность. Однако сами наблюдения о круговых структурах могут представлять интерес для дальнейшего изучения в рамках традиционной научной методологии.