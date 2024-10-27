Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Кто-то грамотно разбомбил единую цивилизацию на Земле

36 0

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. На поверхности Земли обнаружены многочисленные круговые структуры (следы), видимые при помощи программы Google Earth:
- Они равномерно распределены по континентам
- Имеют разные размеры, но группируются по размерам
- Отсутствуют на дне океанов

2. Автор предлагает несколько версий происхождения этих структур:
- Терраформирование планеты
- Следы падения осколков планет (Леля, Фатта, Фаэтон)
- Результат целенаправленного воздействия (возможно, военного характера)

3. Особенности обнаруженных структур:
- Имеют правильную круговую форму
- Отсутствует каплевидная форма, характерная для метеоритных кратеров
- Связаны с формированием горных систем
- Имеют определенную закономерность в размерах и распределении

4. Автор указывает на несоответствие официальной научной картины происхождения геологических структур с наблюдаемыми фактами.

5. В комментарии к статье предлагается альтернативное объяснение через гипотезу Ларина об изначально гидридной Земле.

Вывод:

Статья представляет собой альтернативный взгляд на геологическую историю Земли, основанный на анализе спутниковых снимков. Хотя работа содержит интересные наблюдения о круговых структурах на поверхности континентов, выводы автора носят во многом спекулятивный характер и не подкреплены строгими научными доказательствами. Тем не менее, сами наблюдения заслуживают внимания и могли бы стать предметом более детального научного исследования с применением современных методов геологии, геофизики и других наук о Земле.

При этом стоит отметить, что статья написана в публицистическом стиле и содержит элементы конспирологических теорий, что снижает её научную ценность. Однако сами наблюдения о круговых структурах могут представлять интерес для дальнейшего изучения в рамках традиционной научной методологии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TCwpv6V3TdY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто-то грамотно разбомбил единую цивилизацию на Земле.
Гимн поколению отцов
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБРУШИЛИ РАДИ СПАСЕНИЯ ДОЛЛАРА
Давление на Россию идёт по нарастающей

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru