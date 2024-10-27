Ильза – тигрица Сибири
Подкаст-обзор трэш-муви 1977-го года “Ильза – тигрица Сибири” на канале Плохой сигнал
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00:00:00 Вступление
00:00:44 1977 год
00:01:32 Теракты в Москве
00:03:22 Последняя Конституция
00:04:41 Наука и техника
00:07:27 Кино
00:08:24 СССР
00:08:45 А что в Европе?
00:09:19 А что в Канаде?
00:10:22 Поимка беглеца
00:15:11 Прибытие в ГУЛАГ №14
00:18:22 Политический мыслитель Чекурин
00:19:53 Вечер трудного дня
00:22:44 Еще один день в ГУЛАГе
00:25:45 Смерть Сталина и пожар
00:29:44 Бордель “Афродита”
00:32:09 Новые технологии комиссара Льва
00:33:44 Финал Дона Романдо
00:34:37 Испытание Андрея-Кондрата
00:35:31 Люди Серова
00:36:38 Нас перехитрили, камрад!
00:38:29 Соблазнение Кондрата
00:39:32 Спецназ генерала Серова
00:41:13 Ликвидация Пазолини
00:42:19 Штурм поместья Ильзы
00:43:12 Погоня на снегоходах
00:45:21 Выводы