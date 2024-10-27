Глубинная переоценка явлений. Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции отца Андрея Ткачёва:
1. Дисциплина и готовность к служению: Жизнь должна быть осознанной, с готовностью служить и защищать Родину. Это требует внутренней мобилизации и дисциплины в повседневной жизни.
2. Роль православия в идентичности России: Русская идентичность неотделима от православной веры. Церковь — высшая ценность России, сохраняющая духовные основы общества.
3. Духовная опасность брани и матерных слов: Брань и обсценная лексика разрушают духовное состояние человека. Матерные слова низводят человеческое сознание до примитивных, плотских уровней, искажают душевное здоровье.
4. Молитва как средство духовного укрепления: Молиться нужно постоянно, не только в храме, но и в любых повседневных делах. Молитва поддерживает душевную силу и помогает в преодолении трудностей.
5. Любовь к Родине и вера как основа патриотизма: Подлинная любовь к стране немыслима без веры. Только искренне любящий свою страну и верующий человек способен жертвовать собой ради Отечества.
6. Важность молитвы за воинов и руководителей: Молитва за защитников Отечества и тех, кто управляет страной, важна для успеха в военных действиях и укрепления государства.
7. Осуждение грехов войны: Воры и предатели, нарушающие законы военного времени и занимающиеся мародерством, грешат больше, чем солдаты, исполняющие свой долг.
Вывод:
Лекция отца Андрея Ткачёва подчеркивает необходимость духовной мобилизации, дисциплины и молитвы как основ для сильной личности и общества. Любовь к Родине, укорененная в вере, позволяет людям стойко защищать свою страну и сохранять духовные ценности даже в условиях испытаний.
,-,PRRRIVET,-,
…господа-товарищи и прочие -
НАЁМНЫЕ полит–РАБочие…
чё-то Вы “БАЗАРИТЬ” с ним -
НЕ очень-то и ОХочие…
…КАЖДУЮ неделю Этот ПОП,
“СТУЧИТ” новыми ПРИЗЫВами – Вам “В-ЛОБ”…
он чётко Полит–ЦУ те ВЫПОЛНЯЕТ,
которые ДЛЯ ВНУШЕНИЯ получает…
…вот и ТУТ,что приЗНАТЬ нада,
“ПАСТУХ-окормителЬ” И – “ОКОРМЛЯЕМОЕ–”СТАДО”,,,
:-( им СКАЗАНО:”церковь-ВЫСШАЯ-ценность-России”…..
ну а Если кто НЕсогласен ТО,ТО такой – Уже ОПАСЕН…???
:-(ПО-ПОПу:надо МОЛИТЬСЯ и…собою ЖЕРТВОВАТЬ,
:-(“надО” себя – НА-ЗАКЛАНИЕ отдавать…
:-(И…..ПОСТОЯННО молиться – не ЗАБЫВАТЬ…
:-)вот УВИДИТЕ(вскоре)- он ещё ИНЫМ – начнёт “ОКОРМЛЯТЬ”…
========================================================
—>>> неуж-то “ЧТО-то”(РЕШЕНО и)Будет НАЧИНАТЬся…
куда “ОКОРМЛЁННАЯ-рать” – БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬСЯ…
и ПОПАми вот ТАК – “ТО” начинает ОЗВУЧИВАТЬСЯ…
* неужто Русские – Станут АКТивнее “УТИЛИЗИРОВАТЬся”,,, :-(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
! НЕ молчите – Говорите=ПИШИте…
…………………………..
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 27-10-24