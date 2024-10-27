Древнейшая история её во мраке, хотя должна быть на виду, потому что это самая пригодная для жизни человека равнина. Считается, что она была затоплена от таяния ледников, но возвышенные части её должны сохранить жизнь. Библия говорит о некой равнине, которая всё-таки осталась незатопленной во время Всемирного Потопа. «В дни потопа только над этой ЗЕМЛЁЙ не было дождей, и там не вырывались на поверхность мощные ПОДЗЕМНЫЕ воды. И хотя и эту землю залила вода, проникшая из окружающих стран, все же там уцелели деревья. Во всем же остальном мире не только деревья были сломаны и выкорчеваны, — но даже каменные мельничные жернова были раздроблены потопом (Пиркей дераби Элиэзер 23; Ваикра раба 31:10; Рамбан, Берешит 8:11). Потоп был пресноводный из-под земли. От него остались родники. Претендент на эту «землю» по всем показателям-Русская равнина, её возвышенности. Если при всемирном потопе во времена Ноя Русская равнина оказалось незатопленной (п.127. Земля Ноя), то там должна была сохраниться самая древняя цивилизация-Дом Человечества, то есть Эдом.

В официальной истории «Эдомское царство находилось в Аравийской пустыне на территории современных Израиля и Иордании». Как в пустыне могло что-либо зародиться и расти пшеница или рожь (их выращивал Адам, см. ниже). Сравните просторы Русской равнины и «точки»-Израиль на карте мира. Израиль на берегу моря и во время потопа должен был затопиться водой, притом солёной. Здесь нет плодородной земли и рек, одни солёные пески, спасает только ледник в горах. Земля там безжизненная и даже море «Мёртвое».

Адам

Если Русская равнина названа «Мать СеРай Земля» (5*) (Гея, Гоя на греч.), то там и должен быть Рай и Эдом. Именно там «на горе Мореа» должен находиться разрушенный жертвенник, созданный ещё Адамом, на котором, восстановив его, Ной и его сын Сим совершили жертвоприношение (п.127).

Жертвенник на фреске Микеланжело

«На горе Мория Ноах нашел ОСТАТКИ сложенного АДАМОМ жертвенника. Он ВОССТАНОВИЛ этот жертвенник, и его сын Шем (Сэм=Сим) вознес Творцу многочисленные жертвы всесожжения» (п.127). Он упомянут в более поздней истории с Исааком: «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в ЗЕМЛЮ МОРИА, и там принеси его во всесожжение на одной из ГОР, о которой Я скажу тебе. (Быт. 22, 2)». «И нарек Авраам имя месту тому: Господь усмотрит (Быт. 22, 14). В оригинале здесь слово <йераэ> — «явится», «покажется». Было предположено, что это горы Урал. От Мореа сохранилось на Урале название небольшой заполярной горы Урала Море-Из. Жертвенник, вероятно, типа печи изображён на фреске Микеланджело. Остатки его возможно найти и сейчас предположительно на Малом Иремеле («Йераэ»-ИеРай) или на Малом Ямантау (горе «Мореа»), куда легко подняться пешком.

Вершина Малого Ямантау

Урал тогда ещё не был так разрушен и представлял собой каменную волну-«Каменное Море» («земля Мориа») с закрученными, как волна, верхушками, именно так изображённой в русской иконописи, подобие их Момские горы у посёлка Усть-Нера.

Синегорье на Урале

Момские горы. Усть-Нера

Горы в иконописи

На одной его горе был жертвенник Адама. Иконы очень важный документ, так как их писали по канону, от которого отступать было нельзя. Там вся русская история в хронологическом порядке. Своего рода иконописная Библия от Сотворения мира. Библия это история зарождения всего человечества от Змея и Единого Духа Моно, а не конкретно современных евреев, которые искренне верят, что, если в их руки попала библия (Бывлиня), то значит, это их личная история (п.1).

«Адам – че­ло­век, букв. «сде­лан­ный из ЗЕМЛИ»; ср.-век. ико­но­гра­фии Адам име­ет БОРОДУ. По­сле гре­хо­па­де­ния пра­ро­ди­те­ли оде­ты в ту­ни­ки, зве­ри­ные шку­ры или в оде­ж­ды кающих­ся, их ат­ри­бу­ты – КОЛОСЬЯ или ПЛУГ у Ада­ма и аг­нец у Евы, ино­гда кор­зи­ны с хле­ба­ми (сим­во­лы зем­ле­па­ше­ст­ва)». Отсюда понятно, что Адам крестьянствует, хлеб выращивает.

Итак. Адам был создан Богом по своему ПОДОБИЮ (на Русской равнине-«Земле» Крестьянской) в Эдеме. Если земледельцев мы до сего времени называем крестьянами, то может земля Русской равнины называлась «КРЕСТИАНИЕЙ», явно так названной от слова «крест», где на перекрёстках дорог стояли крестообразные здания с воротами в город и там горел огонь.

Золотые ворота. г. Владимир

Он был «одушествлён» Господом. Он возделывает землю, крестьянствует, плугом пашет. С трудом представляю, как он мог пахать в песках Израиля на Средиземном море и выращивать пшеницу.

Первая жена Адама Лилит и «ДеМоны»

Оказалось, на восточной возвышенной части Русской равнины уже была древняя цивилизация Змей, а культа Единого Духа Моно (Перуна) ещё не было, как и культа Господа, то есть здесь жили «де Моны». По версии автора на Урале между реками Волгой (Ра(Й) на сарматском) и рекой Обь существует некое царство Идумея рода ЗМЕЯ и её основала Иннана (Иная Ана-Ида) (книга «Гильгамеш»), и там царица ЛИЛИТ. От неё пошло семя Дракона Ария***. «Основателем Идумеи греч. Ἰδουμαία (Идоимайа) считается сын библейского патриарха Исаака ИСАВ (Эдом), брат Иакова, не переселившийся вслед за ним в ЕГИПЕТ. Столицей Идумеи был город Петра (Села), расположенный в высоких неприступных горах». Петра значит Камень. Но так назывался Урал-КАМНЕМ. Северный Урал назывался «Каменный Пояс» на карте Келлера 1590 г. («Рипейские горы или Каменый Пояс суть старый хребет Гиперборейских гор»). Южная широкая часть Урала-голова названа Rhimnici (Римники), там исток реки «ОнРуслана». Русланой звали жену Сима (п.136).

«Златоуст — самый высокогорный город Урала» и он претендент на Селу. Или город Ивдель. Город должен называться Красный Камень, ведь Иса был Красный. Он основатель Идумеи. «Ураловед» пишет о горе «Красный Камень» в Верхнем Уфалее, где очень интересные скалы. Это возможное место города Исы Красивого.

Где ещё было полно «Змей»? В Казани. В «Казанской истории» Саин, когда пришёл сюда из земли Афета, сначала уничтожил гнездо Змей и на этом месте основал Казань и вполне логично должен был назвать её в честь Анны-матери Афета Казанью (Аз Ань). Может она там родилась, поэтому даже «сарацины» (Сафа Гирей) не переименовывали город Казань и своё «Казанское царство» (сейчас Татарстан). Они сами были из «афетских» и для них она такая же святыня, как и для Ивана Грозного. Неспроста в Казани был самый большой женский Богородицкий монастырь в Поволжье (в память о Первоматери Ане?), разрушенный в советское время по велению какой-то загадочной злой силы, которая сносит, переименовывает и затапливает духовные центры россов и русов.

Богородицкий монастырь в Казани

Из этого рода Змеи была взята в жены Адаму Змея Лилит. Вы заметили, что во всех «Древах рода» народов в корнях дерева под землёй изображены Змеи и Драконы. Они прапредки современного человечества. Первая жена Адама Лилит изображена в картинах средневековых художников тоже в виде Змеи с человеческим лицом и женским торсом, то есть она находилась в истоках человечества. И у неё уже есть история-Древо Рода, которое она обвивает.

От этого момента осталась традиция –витые КОЛОННЫ в христианских храмах в престолах, как напоминание о змеинных предках.

Ватикан. Витые колонны у престола

Её имя «Ночь»-Змея-Лейла-Лали. «Это женское имя известно также славянам и русским в частности. У славян в древности богиня Лада, покровительница семьи и любви, имела дочь Лялю, которая была символом возрождения, обновления природы и изображалась с венком на голове в окружении весенних пташек и детенышей лесных животных. Коротким именем Ляля называют девочек, девушек и женщин, носящих имена Ольга, Лариса, Людмила, Лилия». «Лялями звали нянь», а младенцев ляльками, которых укачивали в люльках.

Там, где она жила, правили женщины, поэтому она не подчинялась Адаму. Её Древо Рода тут выросло и оно густое. От Адама у неё должны были быть дети. Об этом история умалчивает. Предположительно, предком Лилит была «Собака» (СУККУБ). «От нее (Лилит) пошли, так называемые, СУККУБЫ - демоны-соблазнительницы, самые дочери Лилит, рождённые от "таинственного соития" с демонами или самим Адамом». Имя Собаки «Сук Куба». От неё, вероятно, остались топонимы Кубань, Куба, Кублай (Хубилай), Сукко в городе Анапа. На картине Блумарта «Золотой Век» (п.136) жена Ноя Анна-мать Афета изображена с собакой у ног. Это и есть «Великая Собака»-Кино, прапрамать Афета. Она разводила породы собак. В иконописи можно увидеть её или его иконы с мордой Собаки вместо лица.

В дальнейшем Лилит стала женой Самаэля (Падшего Ангела Семиязы- Князя языков)(п.125). Из её рода Змея от Лилит была жена Асмодея (второй сын Люцифера, первый Молох). Её другие имена КАРИНА и Табиа*** (греч. Гестия?). От Карины, вероятно, названо Карское море и река Кара на Полярном Урале. Лилит связана со страной Кентавров-скифов («ОноКентаври»), хотя их в допотопной истории не должно быть.

Лапиф и Кентавр

Она владела многими колдовскими секретами и могла препятствовать размножению конкурентов с помощью зелья, потому что была заинтересована в возвышении своего рода Змея и убивала конкурентов, как МЕДЕЯ, ядами. Но какая-то Сила уничтожила её и её страну Идумею. «И зарастут дворцы её колючими растениями»***.

Пустыня Кызылкум

Но семя её осталось и живёт среди нас. О гибели Змея говорит книга Исуса Навина, это значит, что при Исусе Навине (Рюрике, автор) со Змеями и Драконами было покончено, к власти пришли «одушевлённые» люди (росы).

Самое интересное- вторая жена Ноя Наама была из этого племени Змея-Ночи. Именно от неё родился второй сын Ноя Хам-Ночь-Тьма-Тёмный. От него пошло племя «Ночи». Они тёмноволосые.

Египет в Сибири

Из последней фразы выше можно сделать вывод, что ЕГИПЕТ это не царство на Ниле в Африке, а земля Афета на Тихом и Ледовитом океанах, куда ушёл Яков-Ииль! Это «СИБИРСКИЙ ЕГИПЕТ». Здесь поселилась сама прамать человечества Ева=Евга=Еуга (см. ниже). По её имени и должен быть назван Восток на Тихом океане- Египет-ЕВЫ КАМЕНЬ, где «пет» это «камень», потом переименованный в Азию (см. в конце).

Ева

Потом Господь решил создать другой род от Адама, не связанный с родом Змея, а связанный с родом Зайца. Заяц-русак у неё под ногами на картине Кранаха, а за спиной ЛЕВ (потомок). За спиной Адама Олень.

Он создал вторую жену Адаму Еву из ребра Адама. Славяне зовут её по-своему Ева или Евга, а не Хава и так называют на своих иконах. На иконе есть изображение и самого Господа в звёздообразной шапке. Так изображали Перуна-Саваофа. Он вдохнул в Адама и Еву Дух, поселил в них невидимое бессмертное существо, то есть сделал их людьми.

«Од­но­вре­мен­но Бог дал че­ло­ве­ку за­по­ведь: не есть от дре­ва по­зна­ния до­б­ра и зла. Бог соз­дал жен­щи­ну из РЕБРА Ада­ма и да­ро­вал её как по­мощ­ни­цу, по­доб­ную пер­во­му ЧЕЛОВЕКУ. Адам на­рёк свою же­ну име­нем ЕВА. Под­дав­шись ис­ку­ше­нию ДЬЯВОЛА, явив­ше­го­ся в об­ра­зе ЗМЕЯ, пер­вые лю­ди проя­ви­ли не­по­слу­ша­ние Бо­гу, на­ру­ши­ли Его за­по­ведь: они от­ве­да­ли пло­дов ДРЕВА ПОЗНАНИЯ, за­хо­тев «быть как бо­ги». На иконах Дерево в плодах-яблоках.

На других изображениях это гриб мухомор.

В современном Израиле нет ни мухоморов, ни яблонь. Это плоды Средней полосы России. Первая жена Адама научила Еву «искушению». После этого Ангел наряжает их в кожаные одежды и отправляет в другое место для размножения, а Лилит остаётся.

Итак. Может её имя просто значит русское «Его»-Ево, как принадлежность Адама, ведь она из его ребра. На картине под её ногами Заяц-русак. Она из этого рода. По версии автора это Север России. Именно там горы Урала назывались Рипейские Гиперборейские. Возможно, она была из Рипеи, а не буквально из «ребра». Там была Адамова земля. Он тоже был из этих краёв Рипеи-северного Урала, страна Северных Оленей (Олень за его спиной). По её имени назван второй Рай-Едем. Эдом остался на Русской равнине.

Жизнь после изгнания из Эдема

Выясняется, что дети Адама и Евы родились не в Эдоме- Земле СеРай, так как Адам с Евой были отсюда выгнаны Ангелом с мечом в другую землю. Ангел там и остался вместе с ними, как их охрана. По версии автора, они были перенесены на Восток в другой «Рай» –район Охотского моря (п.79-81).

На иконе видно, что они переместились из страны Солнца в страну Луны-Месяца. На иконе видно, какие животные тотемы представляют народы Солнца (телец, овцы, собаки) и Луны (лев и лошади). «Ева ро­ди­ла Каи­на, Аве­ля, Си­фа и др. сы­но­вей и до­че­рей». Так на Востоке появились племена их детей Каина и Сифа. А на «Земле» «Солнца» осталось племя Змеи и поросль Адама от Лилит. «В тот самый первый день, день сотворения, Бог благословил Адама и Еву и сказал им: "возрастайте и размножайтесь, и наполняйте землю". За свою 930-летнюю жизнь, Адам и Ева имели 33 сына и 22 дочери». Господь слева изображён как Перун-Саваоф в звёздообразной шапке.

Каин

Племя Каина не погибло, а «скрестилось» с другими племенами. Оно дало народ, способный убивать себе подобных. Они «отверженные». Из них должны получиться великие воины или маньяки-убийцы. Господь одобрил жертвоприношение Авеля, а не Каина и Каин из зависти убил своего младшего брата и был отвержен. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. (Быт. 4, 16)». «И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох. (Быт. 4, 17). У Еноха родился ИРАД; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха№1. (Быт. 4, 18)». У Каина были города Нод и Енох. Они должны быть на Тихом океане восточнее «Едем2»-Охотского моря в районе Камчатки и Сахалина.

От Каина был рождён Енох, который и поведал нам историю « ПАДШИХ АНГЕЛОВ». Это значит именно Каин придёт на землю Хама на Аральское море и на Русскую равнину и станет непосредственным свидетелем этих кровавых событий. Он описал нам тот кратковременный момент истории, когда была сброшена власть Сима и Афета, «убит» «Вепрем» их царевич и 200 Ангелов во главе с Люцифером, Азазелем и Самаэлем захватили власть. «И они опустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон. И они назвали ее горою Ермон, потому что ПОКЛЯЛИСЬ на ней... (Енох. 6, 3-6)». «Они же зачали и родили великих ИСПОЛИНОВ...Они поели все приобретение людей, так что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам; и стали пожирать друг с другом их мясо, и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых. (Енох. 6,8-7,5)». Эти Исполины уничтожили людей (потомков Люта-Перуна) частью и выгнали с «Руси». По версии автора, Азазель, как прямой потомок Сима, стал во главе центра Русской равнины, а Семияза над Югом, Мидией и Персией (п. 125). И только позже их внуки были повержены «восточниками» (росами, Перунами) в войне Богов и стали Падшими Ангелами, «упав» с Олимпа (п.136. Битва с Титанами). Где-то на Уральской земле должна быть вершина Ардис гор Ермон.

Сиф=Сет

У Евы и Адама был и третий сын — Сиф, которого звали Сет.

Сиф

«Сиф (ивр. שֵׁת‎, Ше́т — «положение», «основание», «утверждение», греч. Σηθ)». От племени Сифа родился Ламех№2 и сын Ламеха Ной. После убийства Каином Авеля, рождённый Сиф стал подобием Авеля. «Он, согласно Библии, положил началу роду ветхозаветных праведников, и именно его потомком был Ной». «Иосиф Флавий сообщал о Сифе, что он вёл добродетельный образ жизни, оставил после себя потомство, подражавшее ему в этом. Они изобрели АСТРОНОМИЮ, записав свои ИЗОБРЕТЕНИЯ на кирпичном и КАМЕННОМ столбах, чтобы они не были забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди. КАМЕННЫЙ столб сохранился в земле СИРИАДСКОЙ. Некоторые исследователи и переводчики считают эту землю Сирийской, а не «Сириадской». Местоположение последней не поддается определению». Где этот Столб загадка.

«Согласно Книге Юбилеев, Сиф женился на своей сестре Азуре (Азоре, Орее). Абу-ль-Фадль Аллами упоминает, что Шису (Сифу) была отдана в жёны Иклимия — сестра-близнец Кабила (Каина). Согласно Книге Бытия, Сиф родил сына Еноса. Согласно Книге Юбилеев, у сына Сифа Еноса была жена, его сестра Ноама». Тут какая-то путаница с двойниками у Каина и Сифа: двое Ламехов, две Ноамы, два Еноса-Еноха.

Из племени Сифа был ИоСиф-Лунный Сиф, где Ио на эллинском Луна. Он отличался красотой и красивой пёстрой одеждой, а также умел волховать, предсказывать будущее «фараону» (в Сибири, п.27- 30). «Сиф, который, будучи предком Ноя, стал, тем самым, одним из РОДОНАЧАЛЬНИКОВ всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА; потомки же других сынов Адама и Евы ПОГИБЛИ во время Всемирного потопа (Быт. 7:21)». «И благослови Сифа, сына Арфаксадова, да вселится в пределех Ханаановых » . Земля «Ханаанская»-это Арал и юг России. Там и расселилось в последнии времена племя Сифа (Уральское казачество и Амурское казачество). А вот у его второго «лица» Сета (Анубиса) очень воинственная биография в отличие от благообразного Сифа. Он как двуликий Янус.

Мумия Сета в Египте

Заключение

Из-за неясности древней истории России дошло до того, что один известный режиссёр назвал Россию в древности больше восточной страной, чем русской, подразумевая под восточниками тюрков. Хотя все нутром чуят в России древний «русский дух» («здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет»). Мавро Орбини говорит о ней, как о Славянской стране, а «Трактат о двух Сарматиях» говорит о РУССКОЙ земле, а не тюркской. В трактате сарматы это не тюрки-это русы и московы. У Марко Поло страницы о ней вырваны, хотя Северную Росию он описывает подробно. Первоисточник должен быть и он есть, но не опубликован или скрыт под названием другой страны.

По версии автора в древнейшей истории Русской равнины можно выделить три эпохи: 1. Допотопная с культом Змея-«Крестиания». 2. Вторая эпоха-Послепотопная «Симовская Столбовая Русь»- при Симе или «Русколань». 3. Третья эпоха – Афетская Русь Россов.

-1 ЭПОХА. На Русской равнине до всемирного потопа, судя по греческим мифам, существовал культ Великого Змея-Пифона-Опиона и Змееногой Богини Апи (Геи).

Богиня скифов Апи

Она же названа в Библии Лилит, её изображали в виде Змея. Другое её имя Иннана или Ляля. Если Русская равнина названа «Сарматика Евр Опия», то здесь в названии имеется Опий- Змей Опион. Греками (Афетом) сюда был заслан Кадмос с женой Гармонией для внедрения в элиту Змея. Кадм убил Змея и основал Фивы. Вот эти красивые Фивы на гравюре в виде замка с круглыми мощными башнями на дальнем плане, а на первом плане Кадм и Гармония. Он похож на Золотые ворота во Владимире.

Все дети Кадма тут погибли, а они сами превратились в Змей, то есть стали поклоняться Змеинному культу. Символ Гармонии «жемчужное ожерелье» и оно должно быть принадлежностью Фив, по нему можно опознать этот город. Оно приносило всем его обладателям несчастье и Афродите тоже. Очень несчастливый город. Может «Фивы» это Казань, ведь в «Казанской истории» она названа «ПреДивной»-«Дивы»-«Фивы». Возможно это Екатеринбург. Но это просто версия. На Урале есть и конкретная Красноуфимская «Дивья Гора».

По версии автора Эдом был на Русской равнине и назван от Дома Человечества и Адама, а также Дома Исава, а Едем располагался на Охотском море и назван от имени Евы. Другое название Эдома Идумея. Первоначальное его расположение было между реками Волга и Обь на Урале. Там появился с помощью Господа Адам (из Рипеи-Северного Урала), там у него появилась первая жена Лилит из рода Змея. Господь (Перун-Саваоф в 8-ми конечной шапке) дал ему вторую жену Еву, тоже родом из Рипеи племени Зайцев-русаков. Обучив Адама и Еву всему, Господь отправил Адама и Еву в другую землю на тихоокеанском востоке (р-н Охотского моря-Ламского). Лилит осталась на своей земле и продолжила своё племя Змея и от Адама.

-Земля, куда были отправлены Адам и Ева, располагалась на Тихом океане. Там была взращено новое племя от родившихся от Адама и Евы детей-Каина, Авеля, Сифа. От Сифа появился Ной.

Ада и Ева-Хевга

-2 ЭПОХА. Ной вернулся с Востока в Эдом на Русскую равнину из-за Потопа и там возникает «Симовская Столбовая Русь» от старшего сына Сима по имени его «местной» жены Русланы (п.136).

-Сын Ноя Афет опять уйдёт на Восток и возродит там погибшую от потопа Державу. Так как они жили на тихоокеанском востоке в районе Охотского моря, поэтому их от эллинского слова «эвр» (восток) прозвали «еврианы» от Анны. Современные евреи, подумали, что речь идёт в Библии о них и тоже назвали себя евреями, хотя их происхождение должно быть южное из Арала.

- 3 ЭПОХА. Но очередная катастрофа (от кометы 1312 г.?) вынудит племя Афета (Росы) опять вернуться в Землю обетованную и «вселиться в шатрах Сима» на Русской равнине. Именно потомков Афета Мавро Орбини называет «СЛАВЯНАМИ». Всё-таки Афету удалось победить Змея и самому тут стать властителем. Но ему пришлось сместить, укоренившегося на Русской равнине старшего брата Сима и слиться с русами. Там появляется Россия.

ИТАК. В допотопной древности Приуральская часть Русской равнины была Змеинная, а вот какое наименование имела центральная часть Русской равнины неизвестно. Имела ли она тогда название РУСЬ неизвестно, но в мифах её название «Мать СеРай ЗЕМЛЯ» (Мать сыра земля)-АрьМатия, «Крестьяния» и там культ Солнца и Змея. И всё-таки, если даже пришедшие на равнину высокомерные росы-Афеты (словено-русы), сотворив великую Российскую империю, не смогли всех переименовать в россов, а наоборот сами стали русами, то можно предположить, что самый древний царь (царица) центра Русской равнины звался Русом и имел свою династию, и многочисленный глубинный русский народ, который «обрусил» всех пришельцев. И Сима, и Хама и Афета.

О приходе Афетов на Русскую равнину в библии

Всё произошло именно так, как сказал Господь: «Не бойся, ибо Я (Господь) с тобою; от ВОСТОКА приведу племя твое и от ЗАПАДА соберу тебя. СЕВЕРУ скажу: «отдай»; и ЮГУ: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от КОНЦОВ ЗЕМЛИ...» (Исайя. 43, 5-6). Действительно, всё так и произошло на Русской равнине. Сюда пришли ВСЕ Афетские народы.

- С тихоокеанского Востока пришёл «Афетский» народ (росы и «тартары»-казачество) и поселился в «шатрах Сима» (у русов на Русской равнине). Это также была земля «Красного» (Красивого?) «волосатого» (волхва) «Иса», его близнец «Яков-Ииль» ушёл на тихоокеанский Восток. Ииль тоже вернулся на Русскую равнину и воссоединился с братом. На Урале от них остались названия рек Иса, Исеть, Иска (Иса. Ураловед), есть река Или, впадающая в Балхаш, есть река Иловля приток Дона. Оттуда истоки двух братьев и в названиях отражён путь Илии.

-С Запада с Чёрного моря пришли потомки от Афетских Скифа и Зардана. Это рождённые от единого отца смешанного рода «Скифа+Зардана» потомки от пятого поколения от пяти братьев славян: Словена, Руса, Комана, Болгара и Истера (п.99. Две Руси…, Сказание о Словене и Русе).

-Также пришли с Запада в 9 веке множество племён происхождением «от Афета», ранее укоренившиеся на западе. «И паки приидоша из Дуная множество их без числа, с ними же и СКИФЫ и БОЛГАРЫ и иностранницы поидоша на землю Словенскую и РУСКУЮ». «И разыдошася кииждо с родом своим по широте земли , и овии же седоша в полях и нарекошася ПОЛЯНЕ, сиречь ПОЛЯКИ, овии ПОЛОЧАНЕ речки ради Полоты, овии МАЗОВШАНЕ, овии ЖМУТЯНЯ (жемайты-самоеды-литва, Орбини, автор), инии же БУЖАНЕ по реце Бугу, овии ДРЕГОВИЧИ, овии КРИВИЧИ, овии ЧЮДЬ, инии МЕРЯ, инии же ДРЕВЛЯНЕ, и инии МОРАВА, СЕРБИ, БОЛГАРИ сих же от роды, и инии же СЕВЕРЫ (берендеи, автор, см. ниже), и инии ЛОПИ, и инии жн МОРДВА, и инии же МУРАМА, инии же в различная именования прозвахуся». Когда историки говорят, что чудь, меря, мордва, мурама и др. «инии» это истинно коренные народы Руси, это не совсем так. Перечисленные «афетские» народы пришли на Русь в 9 веке в «Сказании о Словене и Русе». Коренные же русы тут (п. 136) живут с глубокой древности (2049 г. до нашей эры, п.99). Обратите внимание написано, что в уже существующую «землю Словенскую и РУСКУЮ» пришли пришельцы с запада.

-С Севера с Ледовитого океана придут потомки Афета от «Пресвитера Иоанна»-«иваны», также белые угры (правенгры), лопари (прафинны) и берендеи (см. ниже).

-С Юга пришли европеоидные «Афетские» народы Мидии (Арал), также из Персии, Африки, Индии, Таиланда, Китая, где они проживали в образованных там колониях (у Марко Поло). Из Мидии (Арала) пришло казачество (тартары) и смешанного «афетского» и «ханаанского» (Змеем и Драконом) казачество происхождения типажа Пугачёва и Степана Разина, уральское казачество.

Так создалась Россия из европеоидных племён славян Афета. Они все возвратилились домой в исходную точку Афета-на Русскую равнину и обрусели. Русский язык там был преобладающим.

-К современным евреям вышесказанное выражение никак не может относиться. У них не было государства вплоть до 1949 года, когда мировое сообщество выделило им место на Средиземном море, и они очень малочисленны. Историю вершат многочисленные моноэтнические народы.

ИТАК. По версии автора Россия образована на Русской равнине потомками АФЕТА-славянами. Все народы, происхождением от АФЕТА, Мавро Орбини называет СЛАВЯНАМИ.

Появление тюрок на Русской равнине

И только в 17 веке по версии автора с Юга пришли на Русь очень малочисленные тюрки -прабашкиры, прататары, прачуваши и праудмурты, самая характерная черта которых- персидское монисто, тюбетейки, лакомство чак-чак и цветок тюльпан. Они иранско-персидского происхождения. Они бежали от природной катастрофы, произошедшей в Мидии в 1312 г.(она сгорела). Их русские сначала называли общим словом «кыргызы», а потом татары (так они называли также всех мусульман), поэтому современные киргизы решили, что у них на юге России был мифический «Киргизский каганат», который вдруг «растаял».

Превращение Афета и Берендеев в тюрок.

И вдруг в трудах современных историков 19 века начинаются чудесные превращения-все народы Севера и Востока от Афета-славян историки (американские) срочно начали превращать в тюрок, татар (мусульман) монгол, иранцев, индоиранцев. Несмотря на то, что в России русы и славяне около 90% населения, историки, не обращая внимания на этот очевидный факт, с лупами ищут тюрок, даже среди якутов и тунгусов. По их версии на юге в Хакассии и на Алтае должны быть одни тюрки, но там 90% русских (поморы, староверы, казаки). Доходит до смешного, набираешь в интернете «Берендеи» и сходу википедия выдаёт категорично без всяких доказательств, что этот сказочный народ из русских сказок- «тюрки». Они живут на полярном севере. Вот они на карте Московии 1706 года так и названы «ПЕЧЁРА или БОРАНДАИ» и «Васильские Боранди» на реке Печёра, где Бор-север (Ледовитый океан - ГиперБорейский, см. надпись на карте Келлера) и они соседи с белыми угорами и самоедами (литва).

Где тут тюрки в Заполярье! Они СЕВЕРЫ-Бореи. Ведь ясно написано-«Васильичи»! Тут же в устье Печоры показан их «Печёрский Монастырь» и др. города. Показаны их древние дороги (выделены красным). Там на севере Афеты проживали- европеоидные славяне, причём они все блондины-«белые». Их описывает Марко Поло в разделе северных народов, как высокий белокурый и красивый народ. Они охотники на пушнину. Только в 19 веке сюда пришли ненцы-тунгусы на «самоедские» земли.

Не проще ли предположить, что было двуязычие и даже 4-х язычие (у Марко Поло), то есть часть СЛАВЯН (казачества) говорила на «тартарском» языке, особенно южные и восточные. Они имели тартарские имена. Потом они обрусели и стали говорить только на русском, ведь это был коренной язык Русской равнины. Свои прославленные имена, например, как русские дворяне, они закрепили в фамилиях.

Но, дело в том, что пришедшие на Русь южане настоящие тюрки (прататары, прабашкиры) тоже заговорили на тартарском. По причине сходства языков, историки посчитали, что восточники тоже были тюрками. Келлер прямо говорит на своей карте, что это не тюркский язык, а «тартарский» восточников с Тихого океана. Он пишет, что «на тартарском» (а не тюркском) Волга называется Едель (от Евы и Едема?). И когда говорят, что на Востоке кругом тюркские названия, вас обманывают, в действительности, это славянские (Афетские) на втором их языке. На нём даже в 19 веке ещё говорило Уральское казачество во времена Степана Разина. На Востоке ещё и на арабском говорили, например, валахи (прамолдаване), не будучи арабами. Можно, конечно, теоритически на «бумаге» заменить тихоокеанских восточников «пионов»-славян и сарацин на «тюльпанов» («кыргызов») и приписать великую европеоидную Афетскую историю «пионов» «тюльпанам», но переубедить славян и сарацин и заставить поверить, что они с древности лопали «чакчак» вместо пирожков с капустой и звенели монистами, очень трудно, они и сейчас не знают, что это такое.

Азия

Так как Первоотец Афет и его потомки стали организаторами огромной державы тихоокеанского востока, а потом ещё и заняли все земли старшего брата Сима на Русской равнине-поселились «в шатрах Сима», то просто логически напрашивается объяснение топонима Азия от имени Первоотца Афета. Его имя А(Св)ет, где буква «ф», читается как «св», то есть Асия(ние). Именно так названа Азия на карте Келлера-«АСИИЯ». АСИИЯ потом была переименована в Азию, вероятно, от первой буквы славянского алфавита Аз.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

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125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. nekto 27. 10.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

*«Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на западныя и на северный страны даже и до полунощия» (п.99)» .

*** О Лилит. «Согласно этому древнему тексту, демоница поселилась в КРОНЕ ДЕРЕВА, посаженного богиней Инанной в своём саду, и отказывалась покинуть его, пока Гильгамеш её не изгнал (Гильгамеш)».

«От Лилит, царицы тёмных измерений и княгини ярящегося хаоса, холодное СЕМЯ ДРАКОНА смерти потекло дальше и создало одиннадцатую антикосмическую демоницу, принцессу НААМУ, и десятое остриё Разомкнутой Пентаграммы». В «Алфавите Бен Сира» говорится, что ссора Адама и Лилит возникла из-за вопросов равенства. Адам хотел, чтобы Лилит слушалась его. Лилит же настаивала на том, что Бог создал их обоих из ЗЕМЛИ и поэтому они РАВНЫ». «От нее пошли, так называемые, СУККУБЫ - демоны-соблазнительницы, самые дочери Лилит, рождённые от "таинственного соития" с демонами или самим Адамом, в теории могли стать жёнами Каина, Авеля и Сифа». «О запустении ИДУМЕИ после Божьего суда: И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни её; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение (lilith) и находить себе покой.— Ис. 34:13-14 (Синодальный перевод)». «В славянской Библии оно дано уже без перевода: «ту почиют ОНОКЕНТАВРИ, обретшее себе покоища». При создании Вульгаты в IV—V веках н. э, было использовано слово лат. Lamia, Ламия — род чудовища женского пола».

«Лилит — демоница, губительная для новорождённых и рожениц, встречается также в христианской литературе византийской и более поздней эпохи. В арабской демонологии такая демоница известна под именами КАРИНА или Таби‘а».

«Старшая Лилит («Бабушка Лилит») — царица и мать демонов, жена Самаэля (часто отождествляемого с Сатаной) Младшая Лилит — супруга Асмодея. Чёрная Богиня, губительница зародышей Света».