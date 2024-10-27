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Бабаков разнёс основы бюджетной политики России

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Критика текущей денежно-кредитной парадигмы:
- Оспаривается принцип "у государства нет иных денег кроме денег налогоплательщиков"
- Критикуется концепция независимого Центрального банка
- Подвергается сомнению необходимость сбалансированного бюджета

2. О роли государства в создании денег:
- Государство имеет право создавать новые деньги через эмиссионный центр
- Цели государства – благосостояние народа, а не коммерческая прибыль
- Необходимость контроля над суверенным созданием денег как важнейший экономический ресурс

3. О бюджетной политике:
- Бюджетный дефицит рассматривается как нормальный инструмент развития
- Профицитный бюджет критикуется как изъятие ресурсов из экономики
- Предлагается увеличить дефицит бюджета до 3% ВВП (~6 трлн рублей)

4. О государственном долге:
- Внутренний госдолг оценивается как "микроскопический" (около 15% ВВП)
- Критикуется высокая стоимость обслуживания долга (около 9% бюджета)
- Предлагается пересмотреть подход к госдолгу как к техническому инструменту

5. Практические предложения:
- Снижение ключевой ставки ЦБ
- Сохранение валютного контроля
- Преобразование ЦБ и госбанков в институты развития
- Увеличение социальных расходов и инвестиций

Вывод:
Доклад представляет собой критику текущей либеральной финансовой модели и предлагает альтернативный подход к государственной финансовой политике. Основная идея заключается в усилении роли государства в создании и распределении денежной массы, использовании бюджетного дефицита как инструмента развития, и переориентации финансовой системы на обеспечение экономического роста и социального благополучия. Докладчик утверждает, что существующие ограничения в финансовой политике являются самоналоженными и не имеют объективных оснований, предлагая более активное использование государственных финансовых инструментов для развития экономики и социальной сферы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7nnu1Kdfq4A
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