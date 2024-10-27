Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Критика текущей денежно-кредитной парадигмы:

- Оспаривается принцип "у государства нет иных денег кроме денег налогоплательщиков"

- Критикуется концепция независимого Центрального банка

- Подвергается сомнению необходимость сбалансированного бюджета

2. О роли государства в создании денег:

- Государство имеет право создавать новые деньги через эмиссионный центр

- Цели государства – благосостояние народа, а не коммерческая прибыль

- Необходимость контроля над суверенным созданием денег как важнейший экономический ресурс

3. О бюджетной политике:

- Бюджетный дефицит рассматривается как нормальный инструмент развития

- Профицитный бюджет критикуется как изъятие ресурсов из экономики

- Предлагается увеличить дефицит бюджета до 3% ВВП (~6 трлн рублей)

4. О государственном долге:

- Внутренний госдолг оценивается как "микроскопический" (около 15% ВВП)

- Критикуется высокая стоимость обслуживания долга (около 9% бюджета)

- Предлагается пересмотреть подход к госдолгу как к техническому инструменту

5. Практические предложения:

- Снижение ключевой ставки ЦБ

- Сохранение валютного контроля

- Преобразование ЦБ и госбанков в институты развития

- Увеличение социальных расходов и инвестиций

Вывод:

Доклад представляет собой критику текущей либеральной финансовой модели и предлагает альтернативный подход к государственной финансовой политике. Основная идея заключается в усилении роли государства в создании и распределении денежной массы, использовании бюджетного дефицита как инструмента развития, и переориентации финансовой системы на обеспечение экономического роста и социального благополучия. Докладчик утверждает, что существующие ограничения в финансовой политике являются самоналоженными и не имеют объективных оснований, предлагая более активное использование государственных финансовых инструментов для развития экономики и социальной сферы.