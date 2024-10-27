Главная » История, Творчество

1976. Фотограф Дэвид Этти в Киеве. «Русские автопортреты»

29 0

Летом 1976 года в рамках правительственного культурного обмена между США и СССР в Киеве проходила выставка «Фотография США», на которой были представлены новейшие достижения в этой области: четыре сотни фотографий, главным образом большеформатных и цветных, а также три студии и фотолаборатории, где американские специалисты демонстрировали свое профессиональное мастерство. В американскую делегацию входил нью-йоркский фотограф Дэвид Атти, как раз работавший в одной из студий. Атти принимал участие в подобной выставке в Румынии в 1974 году, там он впервые попробовал вовлечь публику в работу студии, предложив делать собственные портреты.
В Бухаресте эта идея возникла почти случайно, Атти не оставлял себе фотографий, но несколько оставшихся снимков – полагаю, еще и потому, что они составили пусть небольшую, но серию, показались ему интересными. В Киеве он решил повторить румынский опыт более последовательно, сохраняя все негативы. В Киев привезли все необходимое (зеркало в полный рост из Вены, фотооборудование из США, большое количество полароидных пластин, содержащих негатив и заготовку для позитивного отпечатка) и установили небольшую студию, открытую с одной стороны для зрителей, где посетители могли сделать собственные автопортреты в полный рост и тут же получить фотографию. Среди прочего, Атти хотелось сделать выставку интересной не только для специалистов, но и для обычных людей, в чем он, без сомнения, преуспел. Посещение американской выставки не бывает неинтересным (там дают значки и наклейки), но возможность получить фотографию, да еще и поучаствовать в процессе, привлекла большое количество людей. Недостатка в желающих сфотографироваться у Атти не было, напротив, людей было очень много, они стояли в очереди долгие часы в надежде, что их отберут для съёмки, подчас возвращались, наблюдая за работой в студии и комментируя происходящее.
Атти отмечает, с одной стороны, огромный интерес со стороны посетителей, бесчисленные вопросы не только о фотографии, но и о жизни в США вообще (ценах, квартплате, расовой дискриминации), общее дружелюбие – подарки, тосты и др. С другой – ощутимую дистанцию. Если после окончания выставки в Румынии был устроен весьма неформальный совместный банкет, то в СССР это было невозможно. Атти пишет о своей неуверенности, как вести себя в тех или иных случаях. В частности, случился довольно любопытный казус. Когда работа студии только началась, Атти просил людей записывать свои имена (по всей видимости, без фамилий) и профессию. Когда стало известно, что американцы ведут какие-то списки, это вызвало беспокойство советской стороны (мыслимое ли дело!), и Атти приказали немедленно такую запись прекратить.
Работа и технически и концептуально была довольно напряженной. Напомним также, что Атти не владел русским языком. За восемь часов работы выставки удавалось сделать около сорока портретов (с некоторыми посетителями Атти делал несколько снимков, но с большинством – один). Таким образом, было отснято несколько сотен портретов. Восемьдесят девять фотографий весьма тщательно отобранных и расположенных в определённом порядке – Атти опубликовал по возвращении в США в качестве книги «Русские автопортреты». Среди них есть портреты людей самых разных возрастов и профессий; портреты одиночные, парные и групповые, среди последних – семьи, друзья, сослуживцы, коллеги; есть люди разных национальностей; есть горожане и сельские жители, киевляне и приезжие. Все вместе они представляют уникальный телесный опыт «советского» человека.

01

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31. Фотограф Дэвид Этти делает свой собственный снимок во время съемок для книги Этти Русские автопортреты.jpg
31. Фотограф Дэвид Этти делает свой собственный снимок во время съемок для книги Этти «Русские автопортреты»

Источник: https://humus.livejournal.com/10027071.html
Метки: история, Киев, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Канадский фотограф создал невероятную серию снимков московского метро
Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer of the Year
Интервью с Дэвидом Эдейром 22 августа 2017 года: Спуск в Зону 51. Часть 2.
Смерть людоеда. Умер Дэвид Рокфеллер средний

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru