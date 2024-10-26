В учебниках и справочниках пишут, что в Советском Союзе в общей сложности было 13 пятилетних планов развития народного хозяйства (планов социально-экономического развития). Формально всё именно так.

Госплан СССР разрабатывал проекты пятилетних планов, а высший орган законодательной власти страны (Съезд народных депутатов) их принимал. Большинство пятилетних планов еще до законодательного одобрения получали политическое одобрение на съездах партии (ВКП (б), КПСС). Три пятилетки были до войны, а десять остальных — после войны.

Больше всего в учебниках и книгах по истории и экономике пишут о первых двух пятилетках: 1928−1932 гг. и 1933−1937 гг. Это были пятилетки социалистической индустриализации. В первой пятилетке было введено в строй более 1500 промышленных предприятий, во второй — более 4500. Лозунг первой пятилетки — «Техника решает все!». Второй — «Кадры решают все!». По итогам этих пятилеток СССР прочно занял второе место в мире (после США) по промышленному производству.

Третью пятилетку часто называют военно-мобилизационной, она проходила под лозунгом «Догнать и перегнать!». Четвертую, первую послевоенную называют восстановительной. Ее лозунг: «Пятилетку в четыре года!». Примечательно, что первые пять пятилеток готовились при самом активном участии И.В. Сталина. Он же и контролировал выполнение этих планов (за исключением пятой пятилетки, поскольку смерть Сталина наступила в самый разгар ее выполнения).

Примечательно, что не все из 13 пятилеток были завершены. Речь идет о третьей и тринадцатой пятилетках. Третья пятилетка стартовала в 1938 году, политическое одобрение получила на XVIII съезде ВКП (б) в марте 1939 года.

Целью ее уже была определена не индустриализация, а укрепление обороноспособности советского государства. Реализация пятилетки продолжалась неполные три с половиной года, она была прервана вероломной агрессией фашистской Германии 22 июня 1941 года. За это время было введено в строй более 3000 промышленных предприятий. Причем в условиях ожидаемой войны значительная часть их строилась в восточных районах страны.

Между моментом «обрыва» в реализации третьей пятилетки и стартом четвертой (в 1946 году) прошло четыре с половиной года.

А вот последняя, тринадцатая, пятилетка толком и не началась. Она была рассчитана на период 1991—1995 гг. Последний пятилетний план был принят в 1990 году на I Съезде народных депутатов СССР. Но в стране уже происходил окончательный слом «сталинской экономики».

Обозначился переход к рыночной экономике, при которой централизованное директивное планирование становится невозможным. Впрочем, это уже было видно по 12-й пятилетке, которая была принята на 27 съезде КПСС в марте 1986 года и которая реализовывалась в 1986—1990 гг. По подавляющему числу показателей 12-я пятилетка не была выполнена. Ее назвали самой «провальной» (примечательно, что с 1987 года началось падение производства по многим видам продукции).

Да и принятого отчета по итогам выполнения пятилетнего плана на партийном съезде уже не было. КПСС в 1991 году уже утратила свою руководящую роль в стране. Ей было уже не до съездов с их отчетами и планами на следующее пятилетие.

Еще следует вспомнить шестую и седьмую пятилетки, в которые вмешался волюнтаризм тогдашнего руководителя Н.С. Хрущёва. Шестая пятилетка была запущена в 1956 году (одобрена на ХХ съезде КПСС).

Однако в 1959 году ее реализация была прервана. В начале указанного года был созван XXI внеочередной съезд партии, на котором в спешном порядке был осуществлен переход от незавершившейся пятилетки к плану на семилетний период 1959—1965 гг. Итак, шестая пятилетка де-факто была урезана до трехлетки, а следующая, седьмая пятилетка была увеличена на два года и стала семилеткой. И если строго подходить к делу, то седьмой пятилетки у нас не было, ее заменила семилетка.

Такой переход к семилетке объясняется тем, что Хрущёв хотел «ускориться», поскорее построить заветный коммунизм. Темпы шестой его не удовлетворяли. Поэтому решили перескочить на семилетку с гораздо более амбициозными показателями. Лозунгом семилетки был: «Догнать и перегнать США к 1970 году!».

Такой переход, конечно, тяжело дался Госплану, возникло много несостыковок, которые исправляли на марше. План семилетки был обоснован значительно хуже, чем планы пятой пятилетки (готовилась при И.В. Сталине) и даже шестой пятилетки. Это впоследствии стало основанием для обвинений в некомпетентности тогдашнего председателя Госплана СССР И. Кузьмина. Ряд заданий семилетки (в первую очередь, по сельскому хозяйству, также по жилищному строительству, по повышению жизненного уровня населения и др.) не был выполнен.

Народ иронично называл семилетку «хрущёвской индустриализацией». Семилетка стала тем фоном, на котором проходил XXII съезд КПСС. Тот самый съезд, на котором была принята третья программа партии. А эта программа обещала, что коммунизм будет построен в СССР к 1980 году.

После смещения Хрущёва с его поста в октябре 1964 года семилетка была квалифицирована как авантюра, и в Советском Союзе вернулись к привычному пятилетнему планированию.

Особо хочу остановиться на третьей пятилетке, реализация которой оборвалась 22 июня 1941 года. Это не значит, что советская экономика была полностью парализована фашистской агрессией (хотя большое количество предприятий, действительно оказалось на оккупированной территории). Нет, наоборот, партийно-государственное руководство СССР стало принимать решительные меры по дополнительной мобилизации и без того мобилизованной советской экономики (той, которая находилась на подконтрольной нам территории).

30 июня 1941 года был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) — чрезвычайный высший государственный орган Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В состав ГКО вошли: председатель СНК СССР И.В. Сталин (председатель); нарком иностранных дел В.М. Молотов (заместитель председателя); заместитель председателя СНК СССР К.Е. Ворошилов; секретарь ЦК ВКП (б) Г. М. Маленков.

Буквально в тот же день Госплан СССР, возглавляемый Николаем Вознесенским, представил всем членам ГКО план мобилизации экономики на третий квартал 1941 года, который заменил собой ранее принятый мирный план развития экономики страны.

Предусматривалось за третий квартал увеличить выпуск вооружений и военной техники на 26%, что намного превышало цифры довоенного плана. В пользу военного производства перераспределялось все: металл, уголь, электроэнергия, оборудование. 75% распределяемых между всеми отраслями промышленности металлорежущих станков и большая часть металла из мобилизационных запасов передавались оборонным предприятиям.

Планировалось резкое наращивание добычи угля и нефти, выплавки чугуна, производства специальных видов проката и металлорежущих станков. Резко ограничивалось строительство новых предприятий, высвобождавшиеся ресурсы направлялись на более полное и эффективное использование имеющихся производственных мощностей.

С 30 июня 1941 года Госплан и ГКО находились в постоянном взаимодействии. Вскоре в состав ГКО было включено еще несколько человек, в том числе Председатель Госплана Николай Вознесенский (занял этот пост в 1938 году). Н. А. Вознесенский был назначен уполномоченным ГКО по вопросам выполнения промышленностью плана производства боеприпасов.

7 августа 1941 г. было принято постановление ГКО № 421 «О порядке размещения эвакуируемых предприятий», согласно которому на Госплан СССР возлагалась задача обеспечения эвакуации и мобилизации промышленности СССР в восточные районы страны. Госплану предписывалось разработать в срочном порядке план передислокации предприятий.

Уже спустя девять дней, 16 августа 1941 года был принят разработанный Госпланом «Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Этот план был рассчитан на перемещение промышленности в восточные районы СССР и форсирование в этих районах военного производства, необходимого для нужд Отечественной войны.

Приоритет имели предприятия авиационной промышленности, промышленности боеприпасов, вооружения, танков и бронеавтомобилей, чёрной, цветной и специальной металлургии, химии.

«Военно-хозяйственный план» в целях ресурсного обеспечения нужд военной промышленности предусматривал увеличение в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии государственных резервов, в том числе топлива, нефтепродуктов, металла, продовольственных и промышленных товаров за счет текущего производства, а также за счет перемещения резервов из западных районов СССР в восточные.

Уже к концу ноября 1941 года на восток страны было перебазировано более 1500 крупных промышленных предприятий (всего — почти 2600) и 7,5 миллионов человек — рабочих, инженеров, техников и других специалистов. Часть передислоцированных предприятий начали работу еще до нового, 1942 года. Другие — после. Второй этап эвакуации был уже в 1942 году, когда было перемещено еще 150 предприятий.

А общая численность перемещенных вместе с предприятиями работников достиг 10 миллионов. В целом план освоения и выпуска военной техники в 1942 году в восточных районах СССР был не только выполнен, но в ряде случаев и перевыполнен.

Сталин и его ближайшее окружение делали все возможное, чтобы оттянуть начало неизбежной войны хотя бы до 1942 или 1943 гг. Не получилось. Несмотря на то, что третий пятилетний план (как и предыдущие два) был директивный, в него были заложены некоторые задания, которые предполагали возможность более раннего начала войны.

До сих пор многие удивляются: как нам удалось за несколько месяцев переместить на большие расстояния (от тысячи километров и более) примерно треть всей промышленности (если оценивать по объемам производства)?

Оказывается, согласно третьему пятилетнему плану, предусматривалось не только строительство новых предприятий и наращивание производства на уже действующих, но также подготовка площадок для размещения заводов, которые, возможно, придется перемещать из западных районов.

А ведь это не только фундаменты, также предусматривались выстраивание подъездных путей, подведение электричества, организация водоснабжения и проч.

Конечно, это отвлекало часть ресурсов от наращивания производства, но правительство в условиях мирного времени выделяло средства на то, чтобы заранее «подстелить соломку» на случай войны. Это яркий пример того, как советское руководство умело действовать с упреждением.

Война заставила на время забыть о пятилетнем планировании народного хозяйства. С учетом быстро меняющейся обстановки на фронте Госплан перешел на разработку квартальных и месячных планов.

И если в первый год войны планы предусматривали передислокацию предприятий на восток, то уже начиная с 1943 года квартальные и месячные планы намечали восстановление и запуска предприятий, находившихся на освобождаемых Советской армией территориях, а также восстановление инфраструктуры (железных и автомобильных дорог, мостов, электрических сетей и др.).

Напомню, что на оккупированных территориях оказались около 32 тыс. промышленных предприятий (захватчики уничтожили производственные мощности по выплавке 60% довоенного объема стали, 70% добычи угля, 40% добычи нефти и газа и т. д.), 65 тыс. километров железных дорог и т. д.

Восстановление экономики освобождаемых территорий было необходимо не только для оживления всего народного хозяйства СССР, но также позволяло быстро и с минимальными затратами обеспечивать фронт необходимой продукцией.

Режим чрезвычайного (квартального и месячного) планирования действовал до конца войны. Уже в 1945 году Госплан приступил к разработке очередного (четвертого) пятилетнего плана на период 1946—1950 гг.

Основная задача пятилетки была сформулирована И. В. Сталиным 9 февраля 1946 года: «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах».

18 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон о четвёртом пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства страны. Основная задача пятилетки была решена: в 1948 году был достигнут довоенный (1940 г.) уровень промышленного производства. А в 1950 году СССР вышел на довоенный уровень по величине национального дохода.

Публикация: Свободная Пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. В СССР было запланировано 13 пятилетних планов, из которых три были до войны и десять после.

2. Первые две пятилетки (1928-1937):

- Были направлены на индустриализацию

- Построено более 6000 промышленных предприятий

- Вывели СССР на второе место в мире по промышленному производству

3. Третья пятилетка (1938-1941):

- Была ориентирована на укрепление обороноспособности

- Прервана началом войны

- Построено более 3000 предприятий

- Важной особенностью было строительство предприятий в восточных районах

4. Военный период:

- Создан Государственный Комитет Обороны

- За короткий срок эвакуировано более 2600 предприятий

- Перемещено около 10 миллионов работников

- Госплан перешел на квартальное и месячное планирование

5. Четвертая (послевоенная) пятилетка:

- Направлена на восстановление экономики

- К 1948 году достигнут довоенный уровень промышленного производства

- К 1950 году восстановлен довоенный уровень национального дохода

Вывод:

Система пятилетнего планирования в СССР, особенно в период руководства Сталина, показала свою эффективность в решении масштабных задач индустриализации и мобилизации экономики. Особенно примечательна дальновидность планирования третьей пятилетки, когда заранее были подготовлены площадки для эвакуации предприятий на восток страны, что сыграло критическую роль в сохранении промышленного потенциала во время Великой Отечественной войны. Система также продемонстрировала гибкость, переходя на более короткие периоды планирования в военное время и успешно решая задачи послевоенного восстановления экономики.