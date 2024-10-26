Cколько вообще катастроф было на земле за последние пару-тройку тысяч лет? Когда именно они происходили? какой мощности? Какое было самое сильное, а какое самое слабое?

И если боги всё еще на земле, то где именно они находятся? как и через кого они управляют цивилизациями и научно техническим прогрессом? Где находятся секретные бункеры титанов? Где убежища античных богов?

Во всем этом и многом другом мы с вами попробуем разобраться в этом фильме

Все, кто не сможет посмотреть этот ролик на ютубе – вот ссылки на другие площадки:

Бусти: https://boosty.to/nedoverye/posts/3a6…

ВКонтакте : https://vk.com/video-188168702_456239276

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/67172a9cc…

Рутуб: https://rutube.ru/video/9e448995d089a…

Платформа: https://plvideo.ru/watch?v=H3fcLw9X4pgY



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Видео Странницы про Меровингов в Ютубе: • Кто держит державу?

Видео Странницы про Меровингов в Рутубе: https://rutube.ru/video/f24add10cafd7…

00:00 Интро

01:19 Почему они спрятались?

06:30 Датировки (первое приближение)

24:39 Управленцы (кто нами управляет)

32:32 Вольтер (писатель или…)

38:43 Отчетность

46:01 Хозяин замка

49:16 Бункер (что там под землей?)

01:05:55 Поскриптум

01:08:44 Титры

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. В древности титаны покинули поверхность Земли из-за катастроф, но продолжают незаметно влиять на человечество через религии, пророков и другие каналы.

2. Древние титаны обладали продвинутыми технологиями, но их заводы и ресурсы со временем исчезли, оставив их в уязвимом положении.

3. На планете произошли несколько климатических катастроф, включая Троянскую, которые сильно охладили климат и изменили условия для существ на Земле.

4. Титаны укрылись в подземных убежищах и продолжают управлять процессами, а войны перешли в скрытую форму, где люди становятся инструментами.

5. Многочисленные аномалии, такие как постоянные катаклизмы, свидетельствуют о наличии управляемых циклов катастроф.

6. Некоторые центры управления мира расположены в ключевых местах, таких как Ватикан, Париж и Северная Германия, влияя на политику, экономику и научный прогресс.

7. Под Швейцарией, около замка Ферне (связанного с Вольтером), находится подземный комплекс ЦЕРН, который, возможно, был построен на древнем фундаменте титанов.

8. В переписке Екатерины II с Вольтером скрыты указания на то, что Вольтер имел влияние на ее решения, включая военные и политические.

9. Подобные центры управления существуют на разных континентах и продолжают координировать развитие человечества, порой сдерживая научный прогресс или подталкивая к конфликтам.

Вывод:

Титаны, древние могущественные существа, создали систему подземных убежищ и центров влияния, чтобы контролировать человечество, особенно через скрытые манипуляции в политике и науке. Исторические события, такие как климатические катастрофы, военные конфликты и научные открытия, часто связаны с их деятельностью.