Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.



▫️ Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Владимировка, Журавка, Мирополье, Павловка.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России