Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов ДОНЕЦКОЕ, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105-мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России